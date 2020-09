V minulém týdnu Deník informoval o tom, že hokejový klub HC Wikov Hronov odkoupil druholigovou licenci od HC David Servis České Budějovice. Čekalo se jen na potvrzení ze strany svazu.

Hokejisté Hronova (V modrém) | Foto: Deník / Tomáš Otradovský

To přišlo a Hronov je nalosován na skupiny Sever, kde ho čekají atraktivní regionální bitvy s Dvorem Králové, Trutnovem a Novou Pakou. Dalšími účastníky jsou Most, Děčín, Bílina a Jablonec. Do jižní skupiny, kde působil budějovický tým, se ze Severu přesunou Řisuty.