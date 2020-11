Přerušení všech mistrovských soutěží v zemi činí problémy také nováčkovi Chance ligy a co je v klubu z brány Krkonoš, o tom se v rozhovoru pro Krkonošský deník rozpovídal sportovní manažer Jiří Jakubec (47).

Mluvil o nestandardním fungování oddílu, o dosavadní spokojenosti s výsledky A mužstva, ale také o dopadech, jaké koronavirus a s ním spojená opatření na oddíl mají.

Právě dnes je to dvacet dní, co se váš tým naposledy předvedl v mistrovském utkání Chance ligy. Jak vnímáte tuhle nucenou pauzu?

Asi jako všichni. Nikdo na tuto situaci připraven nebyl. Ta možnost, že by byl aktuální ročník přerušen, tady byla a je to velká nepříjemnost. Nikomu to samozřejmě nesvědčí, jde o velký zásah do našeho fungování. Celé léto jsme něčemu věnovali a teď můžeme veškerou naši snahu zahodit.

Považujete pozastavení Chance ligy, extraligy a všech dalších soutěží za nutnost této doby?

To je vážně otázka na tělo. Ono jde o to, jak se na záležitosti s covidem spojené člověk dívá. Celý náš tým si tím onemocněním nějak prošel, dá se říct, že řada mužstev je již promořená. Tak jako pro jiné zaměstnance, i pro nás je lední hokej obživou, jenže hráči, trenéři a další funkcionáři prostě nyní nemohou chodit do práce. Osobně mi to přijde zbytečně přísné. Riziko, že by se to od nás nákaza šířila, není velká. Nejsem ale odborník a chápu, že je těžké o něčem takovém rozhodovat. My jsme se původním opatřením přizpůsobili. Chvíli jsme ještě společně trénovali mimo náš zimní stadion, ve venkovních prostorech ale nějaká delší příprava není možná.

Sezona je přerušena. Co vy tedy jako sportovní manažer klubu momentálně řešíte? Jak vaše dny probíhají?

Té rutinní práce, co se děje okolo mančaftu, významně ubylo, momentálně není prakticky žádná. Vždyť stojí i mládež. Na druhou stranu teď dochází k jednáním mezi kluby. Zjišťujeme různé možnosti, zabýváme se případnou podporou státu. Stejně tak je na nás, jak pomoci hráčům. S nimi vedeme jednání, především o snižování platů. I my jsme firma, která v této době nemůže vytvářet vlastní produkt a ekonomicky to na nás doléhá dost těžce. Rozhodli jsme se ale postupovat měsíc po měsíci. Dělat nějaká dlouhodobá rozhodnutí v téhle době není ideální. Zatím jsme se s hráči dohodli na rozumné variantě pro říjen a uvidíme, kam nás situace zavede v listopadu.

Máte přehled, jak se s touto situací pasují sami hokejisté? Existuje pro ně nějaký tréninkový plán?

Ještě v týdnu jsme se pokoušeli o nějakou společnou přípravu. Nemáme ale ve Vrchlabí podmínky, že bychom třeba vynášeli ven věci z posilovny. Navíc ani počasí ničemu podobnému nepřeje. Hokejisté nějaké individuální plány mají, nedělám si však iluze. Sami hráči nevědí, kdy se zase začne, je to pro ně hodně těžké. Tohle není letní příprava, kde člověk veškerou svoji snahu směřuje k nějakému cíli. Stěží se nyní hledá motivace, když nevíte, co bude druhý den. Za týden posedíme a vymyslíme nějaký model dalšího fungování A mužstva, případně celého klubu.

Neplánovali jste třeba mužstvo po vzoru některých extraligových klubů vyvézt za hranice? Do Polska to nemáte daleko.

Přišlo by mi to jako celkem rozumná varianta, pouze však v případě, že bychom tady trénovat nemohli a věděli dopředu, kdy se znovu začne hrát. Když ale nevíme, zda to bude za dva týdny nebo dokonce měsíce, tak to není v našich možnostech. Vždyť rozpočet takové přípravy by se pohyboval okolo stovky až dvou stovek tisíce týdně. Z pohledu některých oddílů se to možná dá takhle táhnout měsíc, pro nás je to však momentálně neakceptovatelné, nevidíme v tom žádný smysl. Až budeme vědět něco konkrétního, pak se rozhodneme a vlastní přípravu situaci přizpůsobíme. Ono také brát peníze od partnerů, případně jako dotaci od města, a pak prostředky utrácet v Polsku, to mi přijde jako šílenost.

Hokejisté v Chance lize neberou malé peníze. Jejich výplaty ale bez mistrovských zápasů jistě nezůstaly v normálu? Jak jste na tom ve Vrchlabí?

S klukama se z devadesáti procent dohodneme. Nikoho nechceme omezit na řekněme existenční hranici. Povedlo se vyjednat snížení řádově v desítkách procent. Pokud se ale sezona nerozjede, přijdou velké problémy. Vždyť my nemůžeme plnit podmínky partnerství se sponzory, v nedohlednu je jakákoliv podpora státu a ani dopředu slíbený covidový plán ještě nebyl vypsaný. Nikdo neví, v jaké výši by měl platit. Dopady na nás budou veliké a už nyní víme, že každým dnem, co se nehraje, to bude horší a horší.

Jak se na to hráči dívají?

Zatím to plně akceptují. Nemusel jsem čelit žádnému sporu. Na druhou stranu zatím takhle fungují krátce. Dosud je situace tolik neomezila, ale jak už jsem řekl, každým týdnem či měsícem se všichni budeme propadat hlouběji. Stejně jako v kterékoliv jiné firmě je to problém. Podobně to mají jídelny, které vaří, ale nemají peníze od strávníků, kteří k nim na jídlo nechodí. Jsme v těžké době.

Máte přehled, nebo nějaké indicie ze svazu, kdy by se hokej v zemi zase mohl rozjet? Myšleno přímo Chance ligu?

Zrovna na pátek se přes internet sjednala jakási schůzku klubů, ale nemyslím si, že se cokoliv dozvíme, že se něco vyřeší. Na co bylo dosud možné odpovědět, to už víme, ale nového neočekáváme nic. Řešit se určitě musí výjimka pro extraligu. Přece jen pro kluby z nejvyšší soutěže je situace ještě horší, jsou v tom i televizní práva. Teď ale nikdo netuší, jak se vše vyvine. V České republice na podobné otázky neexistuje odpověď, vše ukáže až vývoj situace.

Nebojíte se, že by třeba mohl být nakonec anulován celý letošní ročník? Termínů totiž den ode dne, týden od týdne ubývá.

Jisté je, že už neexistuje varianta dohrání soutěže ve formátu, jak byl před sezonou vypsán. V silách klubů to tříkolově není. To by se musel stát zázrak, který ovšem nepředpokládám. Na místě je úprava herního modelu, ale nikdo teď neví. Navíc je tu téma hokeje bez diváků, tím pádem bez značného procenta příjmů. I kdyby se diváci mohli vrátit do hledišť, chodilo by jich nejspíš o dost méně, jelikož jsou z této doby vystrašení. Strašně moc to zasáhne ekonomiku. Už jsem slyšel i názory, že hokej bez diváků nemá žádný smysl. Pokud soutěže spustit, pak jedině se vším všudy. Každopádně teprve až dostanou soutěže termín k opětovanému hraní, pak se bude moci hledat řešení akceptovatelné jednotlivými kluby. Svaz řekl, že zatím soutěž neukončí a ani ji zatím nebude měnit.

Vás se výrazně týkala i akce Winter Classic ve Špindlerově Mlýně. Jak jste přijal zprávu o jejím přesunutím na příští rok?

Za sebe řeknu, že tohle je to poslední, co mě zajímá. Nejen my, ale každý klub teď bude bojovat o přežití. Nejvíc je sice vidět áčko, ale nám se zastavil veškerý chod klubu. Co děti? Rodiče si zaplatili příspěvky, my zase platíme trenéry mládeže. Pokud se hokejové dění včas nerozjede, budeme bojovat doslova o přežití.

Vrchlabí je v neúplné tabulce Chance ligy na průběžném devátém místě. Jak zatím hodnotíte vystupování mužstva v soutěži? Naplňuje nováček vaše očekávání?

Jo, se začátkem jsem byl spokojen. Výsledky z velké části nově složeného mužstva nás příjemně překvapily. Byly samozřejmě lepší i horší zápasy. Ale začátek byl celkově fajn, tým má velký potenciál a vše nasvědčuje tomu, že by si mohl ještě více sednout a uhrávat slušné výsledky. Jak hra, tak atmosféra v něm vypadala dobře. Ostatně i spolupráce s Pardubicemi sedí, vše bylo rozjeté dobře.