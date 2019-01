Náchodsko – Svou další kapitolu napsala ve středečním podvečeru hokejová krajská liga. Ve skupině o 1. – 6. místo v ní došlo na derby, ve kterém trochu překvapivě klopýtl na ledě Jaroměře lídr z Hronova.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

HC Jaroměř – HC Hronov 6:2 (1:1, 1:1, 4:0). Do sestavy domácích se vrátil Dostál, který si odpykal část svého trestu a zbytek mu byl prominut v podmínce.



Hned ve 2. min. utkání hosté potvrdili roli favorita a zásluhou Chmelíka se ujali vedení. Ve 4. min. byl domácí gólman překonán podruhé, pomohla mu však tyč. Po další povedené akci měl vyrovnání na hokejce Synek. Srovnat se povedlo Jaroměři v přesilovce, úspěšným střelcem byl Dostál – 1:1. V 11. min. trefil z výšky puk Krause, Biegl v brance Hronova byl pozorný. Po chvilce hronovskému brankáři vypadla střela Synka, avšak u branky byl Rudolfský zablokován.



Hronov zle Jaroměři zatopil v úvodu druhé třetiny, kdy hrál přesilovku, Svoboda ale vše pochytal. A navíc ve 25. min. po přihrávce Bujňáka, který se vrátil z trestné lavice, strhl vedení na stranu domácích Kotrč – 2:1. Vyloučení Svobody, posléze i Hamáčka, stálo domácí síly, ale opět úspěšně ubránili přesilovky. Ve 29. min. předvedli dvě krásné kombinace Rudolfský s Bujňákem, obě volaly po gólu a obě střely skončily pár centimetrů vedle branky. Ve 31. min. nevyzrál kličkou Ropický na domácího Chýlka. Klička se naopak přes hronovského obránce ve 35. min. povedla Synkovi, Biegl chytil. Světlíkovu akci zakončoval o minutu déle Křepinský, stačilo pouze přestřelit chránič brankáře. Nestalo se. V čase 35:39 skončil zápas pro domácího Bujňáka, který dostal 5 + do konce utkání za úder do oblasti hlavy a krku. Na konci pětiminutové přesilovky přišel zákrok Synka a přesně 2 minuty dlouhá hronovská přesilovka 5 na 3. Po zámku ve třetině dorazil za Svobodova záda jednu z mnoha střel Hornyš – 2:2.



Na konci 41. min. napřáhl na modré Růta a po ledě letící puk skončil až síti – 3:2. Při dalším střídání měl Růta opět nabito, tentokrát byl vítězem souboje Biegl. Ve 49. min. si krásně vybruslil oblouk Svoboda a dal domácím dva góly náskoku – 4:2. Při vyloučení Karla a při končícím trestu Hronova, při hře 4 na 4 ujel Novotný, předložil kotouč Koblížkovi a ten ukončil svoje čekání na gól – 5:2. Po návratu z trestné lavice dostal pas Karel a blafákem vyhnal Biegla z branky – 6:2. Náhradní gólman Hronova Exnar se pak blýskl při nájezdu Světlíka.



Josef Veselý, vedoucí mužstva Jaroměře: „V utkání na naší střídačce bylo za provázky s našimi loutkami taháno správně, a jelikož se to přeneslo i na ledovou plochu, bylo z toho naprosto zasloužené a výkonem na ledě podložené vítězství. Pochvalu zaslouží celé mužstvo, ovšem ještě pořád vyhráno nemáme a boj o play off bude pokračovat dál.“



Josef Bahník, trenér Hronova: „Jaroměř hrála o bytí a nebytí a bylo to znát, dali do toho úplně všechno. My jsme začali dobře, zkraje zápasu jsme dali gól a tím se trochu uspokojili. Ve druhé třetině jsme dokonce měli i více šancí, na začátku třetí jsme dostali laciný gól a místo toho, abychom hráli trpělivě, chtěli jsme za každou cenu vyrovnat. Jenže přišla chyba v obranném pásmu, která nás zlomila, konec zápasu už jsme nezvládli.“



Sestavy – Jaroměř: Svoboda – Koblížek, Ježík – Dostál, Růta – Chýlek, Kotrč – Hamáček, Novotný, Krause – Synek, Rudolfský, Karel – Bujňák, Křepinský, Světlík – Ma. Svoboda, Hloušek. Hronov: Biegl (53. Exner) – Hornyš, Borůvka – Mlateček, John – Fink, Měsíček – Mi. Rojšl, Hubáček, Šakarov – Ma. Franců, Fišer, Smolík – Hradecký, Filip, Mi. Franců – Ropický.

SK Třebechovice – TJ Spartak Nové Město nad Metují 3:5 (0:0, 2:4, 1:1). Na úvodní branku se v Třebechovicích čekalo až do druhé minuty prostřední části, když se prosadil hostující Chmelík. Tentýž hráč pak o minutu později přidal i druhou branku Spartaku – 0:2. V končící 28. min. však domácí hokejisté utkání opět zdramatizovali, když zužitkovali přesilovou hru – 1:2. Také domácí dali dva slepené góly, po brance na 1:2 uběhlo pouze 42 vteřin a začínalo se znovu – 2:2. Spartakovce však vyrovnávací branka nezlomila a ve 34. min. strhl opět vedení na stranu hostů Kodym. Dvougólový náskok pak Spartaku vrátil ve 37. min. Janoušek.



Po úrodné druhé třetině se ve třetí střelci opět uskromnili, na 2:5 dával ve 47. min. Řehák a poslední branka zápasu padla v 52. min. zásluhou Brandy do sítě hostujícího Spartaku – 3:5.



Václav Ježek, trenér Nového Města nad Metují: „Vítězstvím na ledě v Třebechovicích odčinilo družstvo Nového Města nedělní porážku na domácím hřišti s Hronovem. Svým výkonem a touhou po vítězství předčilo domácí hráče Třebechovic a dotáhlo zápas k vítěznému konci. Dobrý výkon podal juniorský brankář Pepa Čáp.“



Sestava N. Města: Čáp – Jakl, Hejduk – Burdych, Dittrich – Pour, Krejzek – Praus, Kodym, Vlček – Potuček, Janoušek, Řehák – Škoda, Chmelík, Reichmann – Junek. (jv, m)