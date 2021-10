Z výhry se radoval pouze Hronov, který tři body slavil právě v hale dvorského Rodosu. K úspěchu v derby tým nasměrovaly góly Romanova a Heligra, stejně tak výborný výkon gólmana Nečase.

Chance liga

Sokolov – Vrchlabí 4:1

Fakta – branky a asistence: 14. Tomi (Šmerha, Pohl), 30. D. Novotný (Sloboda, R. Jeřábek), 36. Tomi (J. Novák, Jurčík), 36. Šmerha (Šik, T. Rohan) – 38. Mrňa (Kaut, Urban). Rozhodčí: Grech, Hucl – Sedláček, Baxa. Vyloučení: 6:9, navíc Voženílek (Vrchlabí) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 685. Třetiny: 1:0, 3:1, 0:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – J. Zdráhal, T. Jelínek, Kajínek, Bučko, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – T. Kynčl, Urban, Mrňa – Matýs, T. Kaut, Zeman – Heřman, Chrtek, Pochobradský – F. Moník, Chalupa, L. Kučera.

Sokolov - Vrchlabí 4:1Zdroj: www.hcsokolov.cz

Nepovedený vrchlabský večer shrnul ve svém pozápasovém komentáři trenér horalů Petr Hlaváč: „Od začátku utkání jsme byli všude o krok později, tím pádem jsme situace řešili špatně a dopouštěli se faulů. Paradoxně jediné, co nám v zápase fungovalo, bylo oslabení, kdy jsme, až na jednu smolnou situaci, odvedli dobrou práci a dostávali se i do šancí. Bylo tam několik situací, kdy jsme mohli do utkání naskočit, ale bohužel jsme je neproměnili. Gratuluji soupeři, vyhrál zcela zaslouženě, my už se chystáme na sobotu.“

Zítra Stadion na vlastním ledě přivítá od 17 hodin přivítá Prostějov. Potkají se osmý tým tabulky se čtvrtým.

II. liga, skupina Sever

Dvůr Králové n. L. – Hronov 1:2

Fakta – branky a asistence: 24. Bláha (Franc) – 20. Romanov (Kozák), 36. Heligr. Rozhodčí: Bernad – Všetečka, Hofman. Vyloučení: 6:7. Bez využití. Diváci: 397. Třetiny: 0:1, 1:1, 0:0.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil – M. Tondr, Voňka, Karlík, Matějíček, Petira, Franc, Muška – Procház-ka, J. Ježek, Bláha – Luštinec, Havlas, Valášek – Půhoný, Dušek, Moučka – Vácha. HC Wikov Hronov: Nečas (Ševců) – Sýkora, Exner, Kubíček, Degterev, Romanov, Heligr, J. Kynčl – Nazarov, Tyurin, Teuber – Matouš, Duchan, Šlaicher – Jirků, Kozák, Štědrý – Lavrenov, Kloz.

Favorizovaný Rodos v derby propadl, naopak hosté byli za svůj odvážný výkon odměněni zaslouženými body.

Nová Paka – Jablonec nad Nisou 1:2

Fakta – branky a asistence: 8. Nezbeda (Parshakov, Serov) – 5. Kapička (Had, Jursa), 57. Kapička (Brokeš). Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Juránek. Vyloučení: 10:9, navíc Iakhanov 5, 10 minut + OK a TH – Tržický 2x OK. Využití: 1:0. Diváci: 258.

BK Nová Paka: Vacek (Kundrík) – Komarov, Iakhanov, Jonáš, Serov, Leder, Filip – Foerster, Hnik, Malík – Krsek, Nezbeda, Parshakov – Kerekanič, Petrov, Pushkov – Klíma.

Novopačtí nenavázali na výsledkově vydařené duely a Severočechlm podlehli 1:2. Hosté o svém vítězství rozhodli tři minuty před koncem třetí třetiny.

Další výsledek 9. kola: Mostečtí Lvi – Letňany 1:9, Bílina – Děčín odloženo.

Program 10. kola – sobota 17.00: Letňany – Nová Paka, Hronov – Bílina. 18.00: Děčín – Dvůr Králové n. L., Jablonec n. N. – Mostečtí Lvi.