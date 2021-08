Po vcelku vyrovnané úvodní periodě, v níž dvakrát skóroval pouze Koukal, si v prostřední části domácí otevřeli střelnici a duel rozhodli.

V závěrečné dvacetiminutovce se již řešilo pouze výsledné skóre, které se zastavilo na stavu 8:0.

Ve čtvrtek sehraje extraligový Mountfield další zápas. Tentokrát se od 17 hodin představí na ledě libereckých Bílých Tygrů.

Mountfield Hradec Králové – Vienna Capitals 8:0 (2:0, 5:0, 1:0). Branky a nahrávky: 3. Koukal (Gaspar, Pilař), 19. Koukal (McCormack), 21. Lev (Jergl, Smoleňák), 26. Oksanen (Lalancette, McCormack), 28. Cingel (Smoleňák, Jergl), 30. Štohanzl (Koukal), 33. Smoleňák (Lev), 49. Lalancette (Jergl). Rozhodčí: Barek, Wagner – Maštalíř, Pechánek. Vyloučení: 4:6, navíc Nedomlel 5 min. – Fischer 5 min. + OK, Lakos 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 975. Hradec Králové: Kiviaho – Nedomlel, Blain, Kalina, Pavlík, Jank, McCormack, Gaspar – Kevin Klíma, Cingel, Smoleňák – Jergl, Lev, Orsava – Oksanen, Lalancette, Lamper – Pilař, Koukal, Štohanzl.

Necelá tisícovka fanoušků musela být spokojena. Hradečtí rakouského soka vůbec nešetřili a to jak gólově, tak i v pěstních soubojích, v nichž uspěli beci Jank a Nedomlel.

„Vstup do zápasu nebyl ideální. Sice jsme úvodní třetinu vyhráli 2:0, ale byli jsme bez pohybu, z naší strany to nebylo ono. Nedostávali jsme soupeře pod takový tlak, jaký bychom chtěli. V kabině jsme pak trochu zvýšili hlas, kluci si to vzali k srdci a odpovědí byla druhá periodaa, kterou jsme vyhráli 5:0. Rozdíl mezi třetinami byl obrovský. Soupeř asi neměl úplně svůj den a do brány spadlo všechno, za což jsme rádi. Ale byla tam spousta věcí, na kterých musíme zapracovat a které se nám nelíbily,“ hodnotil utkání Petr Svoboda, asistent kouče Mountfieldu.