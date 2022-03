Rozhodujícím pátým duelem finálové série play off vyvrcholil v neděli večer na zimním stadionu v Jičíně letošní ročník Krajské ligy Libereckého kraje. Titul přeborníka dokázali před bezmála pětistovkou diváků obhájit domácí hokejisté, kteří coby vyslanci Královéhradeckého kraje přetlačili rivala z Turnova výsledkem 4:2 a celou sérii vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem 3:2.

Otočka soupeře a favorizovaný Hradec je v nesnázích

Finále KL Libereckého kraje, 5. zápas

Jičín – Turnov 4:2

Jičínští v předchozích dvou duelech dokázali odvrátit dva mečboly svého soka a sérii ze stavu 0:2 dostali do rozhodujícího souboje. A ten pro svěřence kouče Kejmara nemohl odstartovat lépe. Už po dvou odehraných minutách putoval na trestnou lavici hostující Švík a přesilovou hru využili za padesát vteřin Kollman.

Jičín - Turnov 4:2Zdroj: Roman VlačihaVe zbytku první třetiny přežili domácí dvě oslabení, v čase 20:37 však již brankář Kořínek kapituloval po střele Maděry - 1:1. Radost z vyrovnání však Turnovským dlouho nevydržela. Ve 29. minutě se podruhé v utkání zapsal do střelecké listiny Kollman, a když stejný hráč asistoval ve 38. vteřině závěrečné periody Hladíkovi při třetí brance, zdálo se, že je rozhodnuto.

Hosté ještě jednou vykřesali naději na zvrat gólem Miškovského, v 50. minutě ale dovršil hattrick hrdina večera Kollman a v ochozech jičínského stadionu mohly propuknout oslavné chorály. Jičín obhájil titul ze sezony 2018/2019, následující dva ročníky se z důvodu covidové pandemie nedohrály.

„Klobouk dolů před celým týmem. Otočit finálovou sérii z 0:2 na 3:2 proti takto kvalitnímu soupeři nebylo vůbec lehké. Ale kluci to dokázali. Zápas se pro nás nevyvíjel moc dobře, jelikož jsme měli hodně vyloučených, ale zvládli jsme to a dokázali vyhrát. Jsem rád, že jsme si to mohli užít společně s diváky, kteří byli skvělí. Díky všem,“ řekl po utkání Michal Kejmar, trenér HC Autocentrum Jičín.

Finálový mečbol si Rodos z Letňan nepřivezl. Čtvrtý duel je na programu v úterý

Fakta – branky a nahrávky: 3. Kollman (Hladík, Průšek), 29. Kollman (Průšek, Hladík), 41. Hladík (Průšek, Kollman), 50. Kollman (Žalud) – 21. Maděra (Švík, Jan Zákoutský), 45. Miškovský (Kysilka, Knap). Rozhodčí: Bernat, Zavřel – Serbus, Krejbich. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. Diváci: 475. Třetiny: 1:0, 1:1, 2:1. Konečný stav série: 3:2.

HC Autocentrum Jičín: Kořínek (Lank) – Žalud, Mikolášek, Pilař, Richter, Najman, Marček – Hladík, Průšek, Kollman, Nový, Prokop, Borovec, Dvořák, Kloutvor, Žďárský.

HC Turnov 1931: Března (Beneš) – Jiří Zákoutský, Jandejsek, Kotyza, Jan Zákoutský, Kysilka, P. Zákoutský – Knap, Miškovský, Šafařovský – Maďar, Švík, Maděra – Vondráček, Suska, Kysela.

Konečné pořadí Krajské ligy mužů Libereckého kraje 2021/2022

1. HC Autocentrum Jičín

2. HC Turnov 1931 z.s.

3. Lomnice nad Popelkou

4. HC Slavoj Liberec

5. HC Frýdlant

6. HC Česká Lípa

7. HC TS Varnsdorf

Posledních deset přeborníků Libereckého kraje

2010/11 PSK Liberec

2011/12 HC Lomnice nad Popelkou

2012/13 VTJ Ještěd Liberec

2013/14 HC Česká Lípa

2014/15 VTJ Ještěd Liberec

2015/16 HC Lomnice nad Popelkou

2016/17 Slavoj Liberec

2017/18 HC Turnov 1931

2018/19 HC Stavební stroje Jičín

2019/20 soutěž nedohrána (covid)

2020/21 soutěž nedohrána (covid)

2021/22 HC Autocentrum Jičín