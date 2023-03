Vrchlabští hokejisté budou v pátečním čtvrtém utkání osmifinálové série play off druhé ligy oddalovat vyřazení. Proti ústeckému Slovanu potřebují bezpodmínečně vyhrát a spoléhat jistě budou i na Jakuba Tatara, jenž se trefil zatím v každém ze tří dosavadních zápasů. Hraje se od 18 hodin.

Vrchlabský útočník Jakub Tatar to na Ústí nad Labem umí, v play off mu vstřelil po jednom gólu v každém ze tří zápasů. | Foto: Anton Martinec

Vrchlabští hokejisté ve středu na ledě Slovanu Ústí nad Labem odehráli třetí zápas osmifinále druholigového play off a po smolné porážce 5:6 v prodloužení budou v pátek odvracet hrozbu vyřazení. O něčem takovém nechce v bráně Krkonoš nikdo ani slyšet. Zvlášť poté, jaké výkony horalé v rozhodující fázi sezony podávají.

V obou venkovních duelech měl Stadion k vítězství blízko. Pokaždé odehrál s favoritem hodnotnou partii, ve které bral body ten šťastnější. Doma svěřenci Tomáše Jirků dlouho drželi otěže zápasu pevně ve svých rukou, v polovině utkání vedli 4:0 a až v závěru nechali soka bitvu zdramatizovat.

Konečný výsledek 4:3 ale jen potvrdil, jak vyrovnaná bitva mezi dříve prvoligovými baštami je.

Ve Vrchlabí si nyní přejí, aby celá série vygradovala rozhodujícím pátým soubojem, k tomu je ale zapotřebí zvládnout čtvrtý duel, ke kterému dojde v pátek od 18 hodin na Zimním stadionu města Vrchlabí.

Jakub Tatar (vpravo)Zdroj: Anton MartinecVýchodočeši zatím v sérii nastříleli 11 branek, přičemž v každém ze tří zápasů se prosadili útočníci Jakub Tatar (25) a Ondřej Chrtek. Prvně jmenovaný se v rozhovoru pro Krkonošský deník ohlédl za předchozími souboji, zároveň pozval vrchlabské publikum na páteční bitvu.

Jakube, po středečním třetím zápase prohráváte v sérii 1:2. Odpovídá podle vás tento stav dosavadnímu obrazu osmifinále?

Těžko soudit, zda stav odpovídá dosavadnímu obrazu osmifinále. Je to velmi vyrovnaná série, kde o vítězi zápasu vždy rozhodly maličkosti, někdy i větší štěstí. Za mě osobně si myslím, že pokud by byl stav série 2:1 pro nás, tak by se rozhodně nikdo divit nemohl.

Do Ústí jste se vraceli za nerozhodného stavu. Jaké byly vaše pocity, věřili jste si po dvou odehraných duelech hodně?

Po těch dvou předchozích utkáních, které jsme odehráli velmi kvalitně, si myslím, že jsme byli v lepším rozpoložení než soupeř z Ústí. Věřili jsme si hodně, jelikož jsme v tom pondělním domácím utkání sami sobě ukázali, že pokud hrajeme naši hru a jsme koncentrovaní, tak dokážeme být i lepším týmem na ledě.

Jakub Tatar v základní části

8 branek a 10 asistencí



Jakub Tatar v play off

3 branky, zatím bez asistence

Třetí duel jste začali opět skvěle, vedli 1:0 a 2:1. Kde hledat důvody výborného vstupu do utkání?

Rozhodně v našem sebevědomí a taky v tom, že dokážeme mít lépe nastavené hlavy v začátcích zápasů. Určitě nás nakoplo, že jsme hned ze začátku utkání ubránili oslabení a hned na to jsme dostali možnost přesilovky pěti proti třem, kterou jsme zvládli využít.

První třetina? Takový hokej jsem od nás snad ještě neviděl, chválí kouč Vrchlabí

Pak jste ale soupeře vrátili do hry sérií vlastních faulů. Jak je těžké se hry v oslabení vyvarovat? Nedovolených zákroků je v sérii bohužel hodně.

Máte pravdu, faulů je v této sérii hodně a bohužel pro nás, ty góly z jejich přesilových her je drží nad vodou. Při hře pět na pět totiž těch gólů moc nedávají. Musíme si dávat větší pozor na to, abychom rozhodčím nedali možnost vůbec jakékoli zákroky pískat. Soupeř z Ústí dokáže tyto drobné doteky hokejkou nebo tělem velmi dobře dát najevo.

Naštěstí se vám hned v nástupu do prostřední části podařilo bleskově vyrovnat. Tam byla na vaší straně kupa euforie, souhlasíte?

Ano, vstup do druhé třetiny jsme měli velmi povedený a opět se ukázala ta síla našeho týmu. Spousta takhle mladých týmů, jako máme my, by se po závěru první třetiny možná složila a byla zastrašená, ale opět jsme u toho, že si všichni dokážeme dobře nastavit hlavy a zvládnout i tyto těžké momenty v zápasech.

Jakub Tatar v souboji s jedním z ústeckých protihráčů ve druhém utkání série.Zdroj: Anton Martinec

Byla v té době šance soka dorazit?

Těžko říct, několik šancí jsme si ještě vypracovali, kdy jsme mohli skóre otočit v náš prospěch, ale od srovnání stavu na 4:4 byla hra velmi vyrovnaná.

Vrchlabské góly v play off

1. zápas: Chrtek, Tatar

2. zápas: Chrtek, Chalupa, Urban, Tatar

3. zápas: Urban, Chrtek, Tatar, Pelda, Moník



Vrchlabské nahrávky v play off

1. zápas: Hlaváč, Chalupa, Urban, Kozák

2. zápas: Hlaváč, Bláha, Šlaicher, Duran

3. zápas: Chrtek 2, Chalupa 2, Bláha 2, Kynčl, Duran, Urban, Kozák

Závěrečná část nabídla po gólu na obou stranách. Prodloužení ale vyšlo lépe soupeři. Čím si to vysvětlujete?

No co k tomu říct, ta prodloužení nám prostě tuto sezonu absolutně nejdou.

Jaká nálada panovala v autobuse cestou domů? Pronesl třeba někdo po utkání motivační řeč?

Samozřejmě výsledek všechny mrzel a stále mrzí, chtěli jsme si odvézt druhý bod a všichni víme, že k tomu bylo opravdu blízko. Ale série se hraje na tři vítězná utkání a zajíci se počítají až po honu. Ano, v kabině po utkání nějaká slova proběhla.

Jakub Tatar po vstřeleném góluZdroj: Anton MartinecV pátek musíte vyhrát, jiná cesta neexistuje. Očekáváte nervozitu?

Neočekávám. Už jsme se v této sezoně párkrát ocitli v situaci, kdy jsme museli zvítězit. Pokaždé jsme se dokázali s touto situací vypořádat a zápas zvládli. Bez toho, aby na nás byla vidět nějaká velká nervozita. Myslím, že jsme si nervozitu vybrali už ve třetí třetině druhého utkání a i to jsme díky naší bojovnosti a odhodlaní zvládli.

Mimochodem, sám jste skóroval ve všech dosavadních duelech série. Tým na vás teď může spoléhat. Cítíte se ve střelecké formě?

Ve střelecké formě bych úplně neřekl, ale ve druhé části sezony mi to tam konečně začalo padat a stále se mě to drží, za což jsem rád a vděčný. Hlavně jsem ale rád, že mohu nějak pomoci našemu mužstvu. Každopádně moje role v týmu je jiná, ty góly jsou jen taková nadstavba.

Celá série se pyšní krásnými návštěvami. V Ústí 1441 a 1317 diváků, ve Vrchlabí 1097. Co byste fanouškům Stadionu vzkázal před čtvrtým duelem a kolik byste si jich zítra přál vidět v ochozech?

Určitě bych jim vzkázal, aby zítra přišli v co největším počtu. Už v pondělí byla atmosféra vynikající. Moje přání by bylo určitě patnáct set diváků a více, možná i ty dva tisíce by mohly dorazit. Přece jen, zažil jsem atmosféru, kdy ve Vrchlabí tolik lidí na zápasy chodilo a člověk jak na na ledě, tak na tribuně, si pak ten zápas užije úplně jinak. A rozhodně jak my hráči a trenéři, tak i vedení bychom za to byli rádi.

V osmifinále se hraje osm sérií. Sledujete vývoj zbylých sedmi? Překvapuje vás třeba nějaká?

Samozřejmě, že sleduji ostatní série. Určitě největším překvapením je pro mě dosavadní vývoj série mezi Táborem a Příbramí. Bylo by zajímavé, kdyby se Příbrami podařilo přejít přes ambiciózní Jihočechy dál.

Příští program – pátek 18.00: Vrchlabí – Ústí nad Labem (stav série: 1:2), Mostečtí Lvi – Chomutov (1:2), Valašské Meziříčí – Kopřivnice (2:1), Havlíčkův Brod – Havířov (1:2), Hodonín – Vyškov (1:2). 18.30: Příbram – Tábor (2:1).

Hokejisté Vrchlabí mají ke svým fanouškům blízko. Po každém vyhraném zápase s nimi úspěch samozřejmě oslavují.Zdroj: Anton Martinec