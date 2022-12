Fakta - branky: 4. T. Dvořák (Sedlák, Hyka), rozh. nájezd Hyka – 8. Eberle (Lintuniemi). Rozhodčí: Hribik, Cabák – Lederer, Kis. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 8979. HC Dynamo Pardubice: Frodl – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal, T. Zohorna, Radil – Cienciala, Sedlák, Hyka – Říčka, Poulíček, Paulovič – Kaplan, A. Musil, Vondráček. BK Mladá Boleslav: Krošelj – Jánošík, R. Jeřábek, Štich, Bernad, Lintuniemi, Křepelka, Pláněk – Šmerha, Lantoši, J. Stránský – Kotala, Fořt, Eberle – Hradec, Bičevskis, M. Beránek – M. Simon, J. Půček, Kantner.

Předčasné Vánoce připravilo svým fanouškům vedení Dynama, které dotáhlo do konce přesun Lukáše Sedláka. Před týdnem nastupoval za Philadelphii Flyers a dnes debutoval v extralize. Ano, byť je to k neuvěření, devětadvacetiletý český reprezentant opravdu nastoupil k prvnímu utkání v nejvyšší české soutěži. Nastoupil ve druhé řadě vedle Ciencialy a dlouholetého spoluhráče Hyky. A zahájil vskutku tryskově. V polovině čtvrté minuty si vylepil z hostujícího beka plakát, zpoza brány objevil najíždějícího Dvořáka, který střelou mezi Krošeljovy betony otevřel skóre. Domácí se z vedení neradovali ani čtyři minuty. Eberle předstihl v souboji Ciencialu, vypálil a Frodl vyrážečku nestačil dostatečně vymrštit. S pardubickým týmem mohlo být ještě hůře. Po špatném střídání Planěk narýsoval přihrávku na Lintuniemiho, Fin však Frodla neprostřelil. Přesto mohli jít v plusu do kabiny domácí celek. Cienciala sice Hyku nenašel, ale pohotový Dvořák příklepem vystrašil mladoboleslavského gólmana.

Otevírací šanci druhé periody si vypracovali hosté. Stránský se rozhodl protiútok zakončit tvrdou ránou, puk z jeho hole lízl tyč. Potom ve dvou po sobě jdoucích střídáních oprášili spolupráci z Čeljabinsku Hyka se Sedlákem. V jednom případě jim chyběl před bránou spoluhráč a poté jim v záměru zabránil obránce. Změnu skóre mohl přivodit ještě Košťálek, ovšem Krošelj scvakl betony včas.

Hned v první minutě závěrečné části měl gól na hokejce Cienciala, když na něj zívala odkrytá brána po střele Hyky. A znovu druhá lajna. Při dalším pobytu na ledě Sedlák poslal puk přesně na Ciencialovu hůl, ale smolař večera netrefil bránu, když si před tím gólmana položil na led. Domácí víc a víc přitápěli pod kotlem, Vondráček ani Zohorna prostor mezi třemi tyčemi netrefili. A tlak Dynama pokračoval. Kousal pálil nad a Říčkovu pumelici Krošelj se vší námahou vyrazil. Změnit jedničky na světelné tabuli měl před klaksonem ohlašujícím konec základní hrací doby ještě Zohorna, ale jeho projektil strážce hostující svatyně viděl letět.

V prodloužení domácím fanouškům zatrnulo. Po nedorozumění Hyky s Košťálkem upaloval Eberle na Frodla, ale souboj číslo dvě tentokrát zvládl pardubický gólman. Ten se vyznamenal i při příležitosti Fořta. Dynamo nakonec mohlo být rádo, že nastavený čas skončil, protože Bruslaři sahali i při dalším útoku po výhře. V jeho závěru ale dostaly Pardubice výhodu přesilové hry, kterou za dvaadvacet vteřin nedokázaly zužitkovat.

Nájezdy si vzali pod patronát domácí. Kapitán Poulíček ani Zohorna sice nedali, ovšem na druhé straně byli stejně neúspěšní Hradec s Lántošim. Ve třetí sérii zvedl ze sedadel diváky Hyka. A když Eberle nedal, Cienciala si vylepšil zápasový kredit. Lintuniemi neunesl povinnost snížit, a tak se pátí střelci mohli jít sprchovat… Ne však ten pardubický, protože následovala děkovačka…

Dynamo si upevnilo první místo, protože Vítkovice nestačily na Třinec.