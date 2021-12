Tomáš Martinec, trenér Hradce: „Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas. Rozhodla šťastná branka na konci první třetiny. My jsme se připravovali na to, že to proti Olomouci nebude jednoduché. Hraje hodně urputně a fyzicky. Všechny duely s Hanáky jsou vyrovnané. Samozřejmě toho výsledku si hodně ceníme, a jsme za něj rádi.“

Poslední utkání roku rozhodla jediná trefa z hole Jordanna Perreta. Francouzský útočník se trefil krátce před koncem první třetiny střelou zpoza kruhu, kterou olomoucký gólman Konrád moc neviděl.

Olomouc (v tmavém) vs. Hradec Králové (0:1).Zdroj: Daniel KlementParadoxně stejný útočník rozhodl také první vzájemný souboj letošní sezony na Hané. Před třemi měsíci (24. září) jeho gól znamenal rovněž nejtěsnější možné vítězství 3:2.

Důležitým mužem čtvrteční jednogólové výhry byl také finský brankář v dresu Východočechů Kiviaho, jenž vychytal cennou nulu.

Kohouti Hradci v poslední době sedí, Mountfield je v nejvyšší soutěži dokázal zdolat už posedmé za sebou.

Další extraligový mač čeká Hradecké v úterý 4. ledna, kdy doma vyzvou v derby Pardubice (17.30).

Olomouc – Hradec Králové 0:1

Fakta – branka a nahrávky: 20. Perret (Jergl, F. Pavlík). Rozhodčí: Mrkva, Jeřábek – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet). Třetiny: 0:1, 0:0, 0:0.

HC Olomouc: Konrád – T. Černý, Groch, A. Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček, Valenta – J. Káňa, David Krejčí, V. Tomeček – Kusko, J. Knotek, Klimek – Olesz, P. Kolouch, Bambula – Burian, Nahodil, Michal Kunc.

Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Šalda – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Lamper, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Orsava – Štohanzl.

