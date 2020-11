Na případ upozornila MF Dnes, která citovala policejní mluvčí Markétu Janovskou: „Mohu potvrdit, že muž ročník 1990 měl při orientačním testu pozitivitu na kokain. Muž byl podroben dalšímu vyšetření biologického materiálu. Jeho výsledky policii zatím známy nejsou.“

Pro Dynamo je to další z mnoha ran.

Zaprvé se tradiční klub trápí v extralize, hraje příšerně a už v minulé sezoně se tak tak zachránil.

Mistr světa: Hlava mi to nebere

Zadruhé přitahuje průšvihy. Potíže s kokainem měl také jeden ze spolumajitelů a bývalý skvělý hráč Petr Čáslava. Klub rovněž řešil mnoho dalších potíží se životosprávou, expertem na ně byl například obránce Marek Trončinský, jenž už však v Pardubicích nepůsobí.

„Místo, aby hráči byli vděčni za to, že mají džob, že se mohou ukázat, že mohu jít do světa, tak dělají takové ptákoviny. To mi vážně hlava nebere,“ rozčílil se Jiří Šejba, mistr světa z roku 1985, dnes trenér a jedna z legend pardubického hokeje. „Lidi, kteří normálně chodí do práce, si říkají, co to je v tom hokeji za případy. Kurňa, peněz mají jako šlupek a vůbec si toho neváží,“ nebral si servítky.

Dynamo tentokrát - narozdíl od kauzy Čáslava, kdy hrálo mrtvého brouka - rychle zareagovalo. Kousal byl, přestože jde o hvězdu mužstva, vyřazen z kádru.

„Pokud se oficiálně prokáže pozitivní test na drogy, okamžitě s ním ukončíme smlouvu,“ oznámil pak majitel klubu Petr Dědek.

Výsledky druhého testu by měly být známy do dvou týdnů. Pak se uvidí, jak o velkou ránu pro celý český hokej jde.

„Podle mě si někteří hráči myslí, že jsou nedotknutelní. To si ale mohou myslet v klubu, a ne v běžném životě,“ pronesl Šejba.

Třicetiletý Kousal je odchovancem Pardubic, s nimiž v letech 2010 a 2012 získal extraligový titul. Ve své kariéře si zahrál i KHL za Podolsk a Novokuzněck, švýcarskou nejvyšší soutěž za Davos a švédskou za Brynäs. 50 duelů má na svém kontě i za reprezentaci, v níž vstřelil osm branek a zahrál si i na MS 2016 v Moskvě.

Vyjádření PČR: „V úterý kolem třinácté hodiny jsme ve Starém Hradišti kontrolovali řidiče vozidla, jehož orientační test na přítomnost návykových látek byl pozitivní na kokain. Dotyčný byl vyzván k odběru bioogického materiálu, kterému se podrobil. Výsledky ale zatím nejsou," řekla tisková mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská. „Řidič na sebe upozornil sám tím, že vyjížděl z čerpací stanice a nerespektoval dopravní značku přikázaný směr jízdy," doplnila mluvčí.

Místopředseda Antidopingového výboru ČR TOMÁŠ VÁVRA:

Kokain příliš nepomáhá, ale je to zakázaná látka

Užíváním jakékoliv zakázané látky vstupuje sportovec na tenký led. A to i v případě, že je stimulační účinek krátkodobý.

„U kokainu to bylo mnohokrát popsáno,“ sdělil Deníku zástupce ředitele a tajemník Antidopingového výboru ČR Tomáš Vávra v souvislosti s kauzou pardubického hokejisty Roberta Kousala, který měl při policejní kontrole pozitivní test právě na tuto látku.

Jak dlouhou účinnost má kokain v lidském organismu?

Dlouhodobě pomáhat nemůže. Je to podobné třeba jako u THC, ale přesně se to nedá definovat. Vždycky záleží, kolik látky se vezme a jak daleko je to od sportovního výkonu. Záleží i na tělesné konstituci každého sportovce.

S jakými postihy počítají antidopingová pravidla u těchto provinění?

Sazby jsou většinou na nižší hranici. Posuzuje se, jestli se jedná o kolektivní nebo individuální sport, zda jde o opakovaný přečin. Příští rok vyjde v platnost novelizovaný Světový antidopingový kodex a v něm se k těmto rekreačním drogám přistupuje s větší benevolencí. Půjde tedy o menší přečin a tresty se ještě o něco změkčí.

To se může na venek zdát jako nelogický krok…

Je to i s ohledem na to, že kokain nemá větší vliv na výkonnost. Ze sportovníhoi morálního hlediska ovšem zůstává nepřijatelný. Pořád to je zakázaná prostředek. Týká se to i THC, který jev řadě zemí legalizovaný.

Užívání těchto drog sportovci má tedy sekundární důvod?

Jedná se spíš o látky, které se berou řekněme pro vlastní obveselení než kvůli zvýšení výkonnosti. Není překvapením, že je kokain běžnější ve sportech, kde se dá vydělat hodně peněz, a u vysoko příjmových sportovců. Je to třeba právě hokej nebo jezdectví. Nejznámějším případem kokainového sportovce je někdejší slavný fotbalista Diego Maradona.