HC Dynamo Pardubice (1. místo, 63. b.) - HC Motor České Budějovice (12. místo, 39. b.). Dnes od 18:00, enteria arena

Sladká pomsta. V posledním play off narazili ve čtvrtfinále pardubičtí hokejisté právě na Motor. Pro Dynamo to tehdy byla stopka. Nabízí se zde úvaha, zda potáhne domácí hokejisty touha po sladké pomstě.

„Nemyslím si, že by ta rivalita byla nějak speciální. Bude to zápas jako každý jiný. Musíme do toho jít tak, abychom vyhráli a potěšili fanoušky,“ vzkazuje všem příznivcům obránce Jan Košťálek.

Jak již bylo zmíněno, utkání proti Motoru začíná již dnes od 18. hodin a svěřenci trenérů Richarda Krále a Marka Zadiny tak odehrají poslední zápas roku na domácí půdě v enteria areně.

„Myslím si, že bude narvaná hala. Předpokládáme, že nás přijde podpořit hodně fanoušků,protože jsou svátky. Mohla by být super atmosféra a bude se hrát určitě pěkný hokej,“ dodává.

Dynamo v letošní sezoně má s Českými Budějovicemi jenom dobré zkušenosti. V posledním utkání zvítězily Pardubice v Budvar aréně 4:2 a doma je naposledy porazily 6:1. Byť forma Východočechů není nijak ideální, tak do zápasu jdou v roli favorita a rok budou chtít zakončit výhrou.