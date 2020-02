Závěrečným kolem ve středu finišovala základní část Krajské hokejové ligy mužů Královéhradeckého kraje soutěžního ročníku 2019/2020.

Svoji dominanci v soutěži potvrdil vysokým vítězstvím Nový Bydžov. Tří body braly ještě týmy Náchoda a Nového Města nad Metují.

KHL Královéhradecka 35. kolo (36. hrané):

Stadion Nový Bydžov – HC Jaroměř 6:1 (2:0, 2:0, 2:1). Branky: Hlaváček, Eis, Divíšek, Chára, Černý, Kubišta – Karel. Rozhodčí: Mertlík – Horák, Karlík. Vyloučení: 8:9. Využití: 3:1. Diváci: 240. N. Bydžov: Beneš – Daňo, Nedbal, Zmítko, Mádle, Kulhánek, Novák, Štěpán – Divíšek, Chára, Kubišta, Eis, Šuvara, Jebavý, Hlaváček, Černý, Pilný, Hejna, Hladík. Jaroměř: Vacek – Souček, Kotrč, Bujňák, Mišinec, Merkl, Krištof – Vejman, Hynek, Háze, Kačerovský, T. Teuber, Mertlík, Karel, Tomášek.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Baroni Opočno 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Branky: Lelka 2, Verner, Chmelík (trestné střílení), T. Veselý. Rozhodčí: Petr – Bednář, Runštuk. Vyloučení: 12:9. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 110. Nové Město: Vik – Mlateček, Dufek, Borovec, Krejcar – Chmelík, Reichmann, Březina, Lelka, T. Veselý, J. Prouza, Verner, Steklík, Musil, Praus. Opočno: Kolbaba – Mervart, Škrabal, Kubíček, Komárek, Burdych, Jakl, Franc – Řehák, Srpek, Hejduk, Brebera, Bureš, Šafář, Rail, Hrudík.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Náchod 3:7 (2:2, 0:3, 1:2). Branky: Šeda, Bartoň, Matouš – Macháň 3, Škoda 2, Havrda, Vondřejc. Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Vodička. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:1. Diváci: 93. Třebechovice: Lochman – Kostka, Hornyš, Dittrich, Souček, Hanousek, Marša – Wolf, Filip, Jušta, Matouš, Bartoň, Beránek, Zahradník, J. Drašnar, Šeda. Náchod: Bláha (29. Kouba) – Verner, Pánek, Plíhal, Chaloupka, Podzimek, Jičínský, Srba – Rojšl, Havrda, Vaňát, Prouza, Řezníček, Macháň, Škoda, Vondřejc.

Volno měla v tomto kole mužstva HC Wikov Hronov a HC Trutnov B.

Konečná tabulka:

1. Nový Bydžov 30 25 0 0 5 205:79 75

2. Hronov 30 18 3 1 8 137:76 61

3. Náchod 30 19 1 0 10 142:85 59

4. Jaroměř 30 15 3 1 11 110:105 52

5. Třebechovice 30 15 1 1 13 128:90 48

6. Trutnov B 30 11 1 2 16 143:153 37

7. Opočno 30 9 0 1 20 100:159 28

8. Nové Město 30 6 0 3 21 92:171 21

9. Semechnice 16 1 0 0 15 36:175 3

(Poznámka: Sokol Semechnice zkraje prosince 2019 odstoupil z rozehrané soutěže. Jeho výsledky zůstávají v tabulce, neboť odehrál s každým mužstvem dvě utkání.)

Statistiky základní části



Kanadské bodování: 1. Jan Kubišta 68, 2. Jiří Chára (oba N. Bydžov) 67, 3. Filip Havrda (Náchod) 48, 4. Dominik Matouš (Hronov) 48, 5. Jan Řezníček (Náchod) 47, 6. Stanislav Eis (N. Bydžov) 47, 7. Václav Petr (Hronov) 44, 8. Daniel Vaňát (Náchod) 42.



Střelci: 1. Chára 29, 2. Kubišta 29, 3. Řezníček 28, 4. Václav Maršík (Hronov) 25, 5. Havrda 24, 6. Eis 24, 7. Vaňát 21, 8. Martin Hlaváček (N. Bydžov) 21.



Brankáři: 1. Štěpán Kouba (Náchod) 92.68 (procentuální úspěšnost zákroků) a 2.37 (průměr obdržených gólů na zápas), 2. Tomáš Petrů (Třebechovice) 92.61 a 2.29, 3. František Veselý (N. Bydžov) 92.14 a 2.47, 4. Kryštof Ševců 92.06 a 2.42.



Trestné minuty: 1. Matěj Klust (Trutnov B) 121, 2. Zbyněk Ježík (Semechnice) 80, 3. Tomáš Bujňák (Jaroměř) 78, 4. Jakub Exner (Hronov) 71.

V neděli se rozběhne play off, favoritem vítěz dlouhodobé fáze



Dlouho očekávaný vrchol sezony je tu! Základní část krajské ligy ve středu skončila a v neděli bude úvodními zápasy rozehráno play off. První kolo, tedy čtvrtfinále, se bude hrát na dvě vítězství. Největším favoritem bude bezesporu vítěz základní části z Nového Bydžova, který od začátku až do konce vládl dlouhodobé fázi. Útok na titul krajského přeborníka se mu ovšem bude snažit překazit či znepříjemnit několik dalších mužstev.



1. duely čtvrtfinále play off – neděle 16. února, 17.00: Nový Bydžov – Nové Město, Hronov – Opočno, Trutnov B – Náchod (změna pořadatelství) a Jaroměř – Třebechovice.