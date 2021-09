Domácím zápasem s Benátkami vstoupí v sobotu (17.00) do nového ročníku Chance ligy hokejisté HC Stadion Vrchlabí. Je před nimi druhá sezona v nové soutěži a všem členům východočeského klubu je jasné, že oproti té loňské úspěšné čeká tým mnohem náročnější cesta.

Však se všeobecně říká, že právě druhá sezona v nové soutěži bývá tou nejtěžší. Myslí si to i kanonýr mužstva Pavel Mrňa, jenž patřil k nejlepším střelcům letní přípravy?

Pavle, už v sobotu zahájíte nový mistrovský ročník. Jak se těšíte po sérii přátelských zápasů?

Těším se samozřejmě hodně. Letní příprava byla hodně dlouhá, tréninky náročné, proto si myslím, že nejen já, ale celý kádr se těší, až to konečně zase začne.

Jak říkáte, příprava byla dlouhá a vašemu týmu se během ní výsledkově dařilo. Líbilo se i vám, jak se Stadion prezentoval?

Jsem rád, že jsme většinu zápasů vyhrávali, ale našly se i takové, které nám vůbec nevyšly. Třeba v hale Slavie jsme vůbec neplnili to, co jsme si řekli. Podle toho to pak taky dopadlo. Ale před dalšími zápasy jsme si ukázali, co je potřeba zlepšit a myslím, že to už bylo lepší. Prohrálo se sice i ve Dvoře Králové, ale se hrálo den po těžkém utkání s Pardubicemi a únava byla opravdu znát.

Příprava HC Stadion Vrchlabí

Benátky n. J. 1:3 a 6:5sn

Ústí n. L. 6:1 a 4:2

Kolín 4:3 a 6:4

Slavia Praha 3:2 a 2:4

Hronov (V) 9:0

Pardubice (D) 0:5

Dvůr Králové n. L. (V) 3:4

Nyní už půjde o mistrovské body. Je tedy vše vyladěno?

Věřím a vím, že jsme na start nového ročníku dobře připraveni. Důležité bude zachytit start a vyhrát hned na úvod pár utkání. Budu rád, když se nám to povede, nejlépe hned v sobotu proti Benátkám.

Pavel Mrňa skóruje s Benátkami v přípravě.Zdroj: Anton MartinecBenátky jsou soupeřem, kterého dobře znáte, dvakrát jste s ním hráli i přípravu. Víte, jak na ně?

Hru našeho prvního soupeře jsme studovali, rozebrali jsme ji s trenéry a ještě se věnujeme systému. Takže si troufnu říct, že víme jak na ně (usmívá se). Ale my především máme svoji hru a tou se chceme prezentovat, tou chceme soupeře porážet a vyhrávat zápasy.

V přípravě se dařilo i vám osobně. Hlavně střelecky. Cítíte, že by na vás tým v tomto ohledu mohl spoléhat?

No já hlavně doufám, že jsem se v přípravě nevystřílel (směje se). V týmu mám nějakou pozici a tu si musím plnit, samozřejmě ale doufám, svými góly přispěji našemu mužstvu k bodovým ziskům.

Na koho se jistě budete spoléhat vy všichni, to jsou vrchlabští fanoušci. Jste rád, že zase po čase mohou arénu zaplnit klidně i do posledního místa?

Pochopitelně. Po loňské sezoně, která se odehrála před prázdnými tribunami, to bude zase paráda. Přál bych si, aby byl na každý náš domácí zápas plný dům. Věřím, že jsou lidé po hokeji hladoví. Však právě kvůli fanouškům ten hokej hrajeme, hlavně proto, aby bavil je. A nás samozřejmě taky.

Začíná Chance liga, ale odstartovala také extraliga. Asi se vás jako bývalého sparťana nemusím ptát, kdo ji podle vás vyhraje? Nebo?

Musím se přiznat, že jsem úplně nekoukal, jak se jednotlivým týmům dařilo v přípravných duelech. Měl jsem co dělat sám se sebou, ta naše příprava byla fakt náročná. Ale Sparta jistě bude i letos nahoře a já věřím, že šanci na titul mají.

Úvodní čtvrtina základní části HC Stadion Vrchlabí



1. kolo Vrchlabí – Benátky nad Jizerou, sobota 11. září, 17.00

2. kolo Kolín – Vrchlabí, středa 15. září, 18.00

3. kolo Vrchlabí – Šumperk, sobota 18. září, 17.00

4. kolo Kadaň – Vrchlabí, středa 22. září, 18.00

5. kolo Vrchlabí – Jihlava, sobota 25. září, 17.00

6. kolo Vsetín – Vrchlabí, středa 29. září, 17.30

7. kolo Vrchlabí – Poruba, sobota 2. října, 17.00

8. kolo Přerov – Vrchlabí, středa 6. října, 18.00

10. kolo Vrchlabí – Litoměřice, pondělí 11. října, 18.00

11. kolo Slavia Praha – Vrchlabí, středa 13. října, 18.00

12. kolo Vrchlabí – Třebíč, sobota 16. října, 17.00

13. kolo Sokolov – Vrchlabí, středa 20. října, 18.00

14. kolo Vrchlabí – Prostějov, sobota 23. října, 17.00

15. kolo Ústí nad Labem – Vrchlabí, pondělí 25. října, 18.00

16. kolo Vrchlabí – Havířov, středa 27. října, 18.00

17. kolo Frýdek-Místek – Vrchlabí, sobota 30. října, 17.00