Horalé minutu od remízy v Chomutově. Podívejte se na sestřih atraktivního zápasu

Vítěze základní části určí středeční souboj Nového Města nad Metují s Novou Pakou.Zdroj: Petr ČepekKonfrontace obou krajů bude jistě zajímavá. Pak už však bude následovat společné čtyřkolové play off. Zatímco na Pardubicku základní část v neděli skončila, Královéhradecký kraj má závěrečné dějství na programu ve středu. O postupující čtveřici je sice rozhodnuto, přesto bude poslední kolo stát za to. O první příčku si to totiž na dvorském zimním stadionu rozdají Spartak Nové Město nad Metují s loni druholigovou Novou Pakou. Očekává se nejvyšší návštěva dosavadního průběhu sezony.

Domácí potřebují vyhrát, navíc rozdílem minimálně pěti branek, aby ještě aktuálního lídra v tabulce přeskočili. Na jejich zaváhání naopak čeká Stadion Nový Bydžov, který stále ještě může skončit druhý. O čtvrté pozici Jaroměře je po třináctém kole rozhodnuto.

Krajská liga KHK, 13. kolo

O vítězi základní části přitom mohlo být rozhodnuto už po neděli. Lídr z Nové Paky vedl v utkání proti Jaroměři už 3:0 a ztrátě favorita nic nenasvědčovalo. Hosté se ale dvěma góly vrátili do hry a v závěrečných minutách dorovnali i náskok soupeře 4:2. Atraktivní partii rozhodl ve čtvrté minutě prodloužení domácí Hnik.

V nesmlouvavé bitvě Nového Bydžova s Novým Městem nad Metují se na úvodní branku čekalo do času 40:56, kdy se prosadil domácí Procházka. Hosté na gólmana Veselého za celý zápas vyzrát nedokázali, naopak ve zbytku duelu inkasovali ještě dvakrát.

Za překvapení kola lze považovat hladkou výhru Náchoda nad Třebechovicemi pod Orebem, s přehledem zvládl roli favorita Trutnov, který nastoupil na ledě posledního Opočna. Baroni i po 13. kole stále čekají na premiérový bodový zisk v sezoně.

Nová Paka – Jaroměř 5:4p (2:0, 1:2, 1:2 – 1:0)

Fakta – branky a nahrávky: 5. Nevyhoštěný (Horyna, Kotyza), 12. Kindyshev (Hnik, Bondar), 22. Nevyhoštěný (Horyna, Kotyza), 42. Horyna (Nevyhoštěný), 64. Hnik – 30. Krause (Voňka), 37. L. Souček I (Rind, Vágner), 54. Kašpar (Kocián, Bujňák), 56. Kašpar (Rind). Rozhodčí: L. Machač – M. Horák, O. Vodička. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 248.

BK Nová Paka: M. Mahdal (M. Bouška) – V. Leder, Š. Junek, D. Vrba, Suvorov, J. Kotyza, Šípek – Rossokha, P. Fedulov, Hnik, Bondar, Kindyshev, M. Horyna, Hric, Fišar, M. Nevyhoštěný. HC Jaroměř: V. Mrázek (M. Prokš) – D. Voňka, M. Vágner, Kotrč, Mišinec, L. Souček II, T. Bujňák – A. Holub, V. Háze, Rind, J. Kašpar, T. Teuber, P. Krause, Záliš, J. Tomášek, T. Kocián, L. Souček I.

Fanoušci Nové Paky musejí být spokojení, jejich tým po 13. kole vede tabulku krajské ligy.Zdroj: Petr Čepek

Nový Bydžov – Nové Město n. M. 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Fakta – branky a nahrávky: 41. Procházka (Hlaváček, Muška), 48. Brožek (Němec, Chára), 57. Chára (Brožek, Němec). Rozhodčí: Maštalíř – Š. Boček, D. Brož. Vyloučení: 9:9, navíc Klust 10 minut OT, Franc 20 minut OK. Využití: 2:0. Diváci: 175.

Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (J. Paleček) – Muška, F. Novák, Matějíček, Zmítko, Bezděk – M. Němec, Postolka, J. Chára, M. Procházka, D. Jebavý, M. Černý, Teplý, D. Brožek, Hlaváček, J. Pilný. TJ Spartak Nové Město nad Metují: Z. Biegl (J. Čáp) – M. Franc, J. Vitebský, Klust, Šrenk, Mert, M. Pohl – D. Reichmann, J. Černý, J. Bucek, Hylena, T. Hynek, T. Veselý, J. Dvořák, Vanát, L. Prouza.

Náchod – Třebechovice p. O. 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Fakta – branky a nahrávky: 20. Matouš (Škoda), 34. Havrda (Škoda, Lelek), 45. Škoda (Lelek, Řehák), 48. Zeman (Škoda, Vondřejc), 49. Škoda (Havrda) – 31. T. Drašnar (Plíhal, Jušta). Rozhodčí: Veinfurter – Paštika, Rezek. Vyloučení: 3:6. Využití: 3:0. Diváci: 80.

HC Náchod: J. Novotný (Š. Kouba) – M. Suk, J. Štěpán, P. Škoda, D. Novák, Lelek, F. Řehák – F. Havrda, Subbotin, Červíček, Vondřejc, M. Franců, Kubasa, Verevochkin, D. Matouš, T. Láska, P. Zeman, M. Škoda, Bořuta. SK Třebechovice pod Orebem: T. Petrů (J. Vaněk) – V. Kostka, J. Plíhal, D. Souček, Dittrich, Mlateček – M. Javůrek, J. Drašnar, J. Wolf, J. Jušta, Sajdl, Netušil, T. Drašnar, V. Šeda, J. Vik.

Na střídačce Třebechovic i přes porážku v Náchodě panovala dobrá nálada.Zdroj: sktrebechovice-hokej.cz

Opočno – Trutnov 2:5 (1:4, 1:1, 0:0)

Fakta – branky a nahrávky: 15. Steklík (Burdych, Koudelka), 33. Peňáz (Janda, Dudadík) – 9. Smékal (Janoušek), 12. Švadlák (Bureš), 19. Smékal (Oppelt), 20. Smékal (Chaloupka), 36. Vondráček (Vácha). Rozhodčí: Figer – F. Šesták, J. Řezníček. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 150.

HC Opočno: Šinkora (Lequin) – Kubíček, Podzimek, Burdych, Pánek, T. Franc – V. Koudelka, Steklík, Škrabal, D. Mlateček, J. Čapek, Peňáz, Dudadík, M. Janda, Mervart, Srpek. HC Trutnov: M. Pluháček (D. Krejčí) – L. Vácha, Mostecký, P. Chaloupka, Z. Křížek, L. Junek, T. Křížek, J. Zákravský – M. Bureš, R. Mach, Švadlák, M. Rada, Šimoníček, R. Vondráček, Luštinec, Oppelt, D. Smékal, R. Janoušek, Chytráček, Vognar.

Program 14. kola – středa 18.00: Nové Město nad Metují – Nová Paka (hraje se ve Dvoře Králové nad Labem), Nový Bydžov – Trutnov, Jaroměř – Třebechovice pod Orebem, Náchod – Opočno.

Aktuální tabulka

1. Nová Paka 13 10 1 1 1 78:41 33

2. Nové Město n. M. 13 10 0 0 3 70:40 30

3. Nový Bydžov 13 9 0 0 4 68:38 27

4. Jaroměř 13 6 2 1 4 54:54 23

5. Trutnov 13 4 2 1 6 61:66 17

6. Třebechovice p. O. 13 5 0 1 7 63:64 16

7. Náchod 13 3 0 1 9 45:59 10

8. Opočno 13 0 0 0 13 29:106 0

Krajská liga Pardubického kraje – výsledky 14. kola: Česká Třebová – Hlinsko 8:4, Litomyšl – Moravská Třebová 7:4, Lanškroun – Chrudim 5:2, Choceň – Polička 10:2.

Konečná tabulka

1. Česká. Třebová 14 13 0 0 1 85:43 39

2. Moravská Třebová 14 8 0 1 5 67:54 25

3. Chrudim 14 7 1 1 5 50:54 24

4. Litomyšl 14 7 0 1 6 58:39 22

5. Hlinsko 14 6 2 0 6 53:54 22

6. Choceň 14 6 1 1 6 68:61 21

7. Lanškroun 14 4 1 0 9 42:57 14

8. Polička 14 0 0 1 13 25:86 1

O umístění na 4. a 5. místě rozhodovalo skóre Litomyšle a Hlinska. Vzájemná bilance obou konkurentů totiž vyzněla až nebývale vyrovnaně (4:2 - 2:4).