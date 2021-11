Tahákem nedělního 25. kola hokejové Tipsport extraligy byl souboj páté Mladé Boleslavi s druhým Hradcem Králové. Lvi šli do zápasu rozjetí, předtím zvítězili osmkrát v řadě, čímž ustanovili nový klubový rekord v počtu extraligových triumfů za sebou.

Ovšem devátý korálek na veleúspěšnou šňůru nenavlékli. Přesto nemusí mít hráči Mountfieldu sklopené hlavy. Rvali se, co to šlo, i s nepřízní osudu. Nejprve dotáhli dvoubrankové manko (z 0:2 na 2:2), i na další gól Bruslařů dokázali odpovědět. A tak rozhodlo až prodloužení, v němž se ve druhé minutě trefil domácí Pýcha.

Martinec: Odjíždíme s hlavami nahoře

Hradec sice neprotáhl vítěznou sérii, ale vzhledem k průběhu střetnutí bod z ledu nepříjemného protivníka bere. „Sehráli jsme těžký duel s kvalitním soupeřem. Podařilo se nám dostat zpět do zápasu, který jsme zremizovali. V prodloužení jsme si chtěli vzít bod navíc, ale udělali jsme chybu a domácí rozhodli. Odjíždíme s hlavami nahoře, bodu si moc vážíme,“ pronesl Tomáš Martinec, kouč Mountfieldu.

Hosty nahlodal úvodní gól Boleslavi, podle nich (i některých záběrů videa) padl po posunutí svatyně finského gólmana Kiviaha. Ovšem rozhodčí to tak neviděli, tudíž branka platila.

Soupeře dostali na koně

„Úvodní třetina duel ovlivnila, dostali jsme zvláštní první gól. Na tu situaci jsme měli jiný názor. Vzali jsme si trenérskou výzvu, ale neúspěšně. Pak se na nás asi trochu podepsala křivda, kdy jsme z frustrace měli sérii vyloučení a Boleslav jsme tím dostali na koně. Druhý gól jsme dostali ve třech a prohrávali jsme 0:2. Pak jsme si něco řekli, uklidnili se a vrátili se ke své hře,“ připomněl Martinec mimo jiné jeden z důležitých momentů utkání.

Východočechům se na mladoboleslavském ledě v poslední době nedaří, naposledy tam zvítězili v únoru 2018. Ani tentokrát to nevyšlo, přestože ke zlomení tohoto prokletí nebylo daleko. „Nevím, čím to je. Nejsme jediným týmem, který to tady má tak těžké. Bohužel se nám to zase nepodařilo, ale jedeme dál,“ snaží se na porážku v prodloužení zapomenout Aleš Jergl.

Jergl: V první třetině jsme zaspali

Hradci se nevydařil už začátek duelu, domácí nechal utéct do dvougólového vedení. „Trošku jsme v první třetině zaspali. Ale pak jsme ukázali, že máme silný tým a že v Boleslavi můžeme hrát. Bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. Škoda, že jsme zápas nechytli trochu dříve. Možná kdyby ano, tak bychom ho přetáhli na naši stranu a vyhráli už po šedesáti minutách,“ dodal Jergl.