VĚTŠÍ NASAZENÍ

Hradec do zápasu vlétl jako uragán. V obraně předváděl obětavý výkon, vepředu byl zase nebezpečný. První třetinu ještě dokázal pardubický gólman Will tlak ustát, po změně stran už ne, když byl krátký na střelu Cingela. Lvi však ani po vstřelené brance Dynamo do velkých šancí nepouštěli a o vítězství nakonec rozhodli na startu třetí třetiny, když se prosadili Zachar a Kevin Klíma. Poslední branku potom přidal Okuliar. „Bylo to nastavené, když dáme jeden gól, tak to pak musíme ubránit, hrát celý zápas jako tým a těžit z našich předností,“ popsal Pavlík.

Skvělý výkon i úleva! Hradec v derby skolil Pardubice a přerušil černou sérii

A když už se Dynamo dostalo do nějaké šance, připravený byl fantom v hradecké brance Henri Kiviaho. Finský gólman potvrdil dobrou formu, střelce Pardubic dokonale vymazal a připsal si třetí nulu v sezoně. „Chytá výborně. Zápas od zápasu se zlepšuje a hodně nám pomáhá, měl tam několik těžkých zákroků. My jsme mu to taky ulehčili, protože jsme do obrany hráli velmi dobře,“ potvrdil Pavlík.

Co se ve hře Mountfieldu v derby nejvíce změnilo? „Především zápas Hradce s Pardubicemi je specifický pro oba týmy, věřili jsme, že bychom to mohli prolomit, vyhrát a dostat se z toho horšího období, které jsme prožívali. Povedlo se to a doufám, že se budeme předvádět lepší hokej i nadále,“ uvedl hradecký kapitán a doplnil: „Góly dávali kluci, kteří jich letos zatím moc nenastříleli, o to to je pro ně i pro nás cennější.“

Hokejistům ze soutoku Labe a Orlice se v zápase podařilo přežít několik oslabení a hlavně uhlídali první lajnu Dynama, která patří v extralize mezi to nejlepší. „Vidíme jejich videa, asi jedna z nejnebezpečnějších lajn v lize. Kluci, kteří byli proti nim právě na ledě, tak se jim věnovali a odvedli skvělou práci. Oni to jsou všichni takové hračičky. Myslím si, že pokud se drží systém, který se nastavil, tak se dají ubránit,“ pochvaloval si Pavlík.

PŘIJEDE ZUG S KOVÁŘEM

Navázat na skvělý výkon z derby se svěřenci trenéra Tomáše Martince pokusí už ve středu, kdy ve čtvrtfinále evropské Ligy mistrů přivítají v prvním zápase švýcarský Zug (17.30), za který nastupuje i český reprezentant Jan Kovář.

„Program máme nabitý, připravíme se na to a s Zugem zkusíme doma udělat dobrý výsledek i kvůli odvetě. Pak se zase vrátíme k extralize. Moc toho o soupeři nevím, vlastně jenom to, že za ně hraje Honza Kovář, to je všechno,“ uzavřel Pavlík.

Výhru nad rivalem si užili diváci, kteří téměř vyprodali ČPP arénu. Teď by se podobná podpora hodila i v evropské soutěži, ve které hradecký Mountfield zůstává jako poslední český zástupce.