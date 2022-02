Navíc dvaadvacetiletý útočník Ondřej Matýs nastupuje i za pardubické Dynamo a v extralize z osmi letošních startů vydoloval dvě branky a čtyři přihrávky. Druhý gól je přitom zcela čerstvý, Matýs jej vstřelil v úterním utkání na ledě pražské Sparty.

Dynamo splakalo nad výdělkem. Dlouhé bezvětří, smršť a nakonec potok slz

Co podle vás rozhodlo o výsledku úterního utkání, ve kterém se diváci rozhodně nenudili?

Sparta vstoupila dobře do třetí třetiny. Dostávali nás pod tlak a tlačili se do předbrankového prostoru. Na závěr měli domácí přesilovou hru čtyř proti třem a v ní rozhodli o svém vítězství.

Bylo podle vás znát, že se potkala dvě střelecky nejproduktivnější mužstva extraligy? Hrálo se hodně útočně.

Je to tak. Zápas se hrál od úvodních minut stylem nahoru – dolů. Mělo to vysoké tempo, k čemuž jistě přispělo i menší kluziště v O2 aréně. Mrzí nás, že jsme nevyužili víc šancí a nedovedli duel k vítězství.

Vám se podařilo v osmém extraligovém startu této sezony vstřelit druhý gól. Asi byste jej ale rád vyměnil za body, je to tak?

Máte pravdu. Za gól jsem samozřejmě rád, ale kdybychom si z Prahy odvezli tři body, bylo by to příjemnější. Zápasy Sparty s Pardubicemi jsou vždy dost vyhecované, mezi oběma kluby panuje obrovská rivalita. O to víc bychom si bývali těch bodů vážili.

Únor bude zápasově hodně pestrý v extralize i Chance lize. Co vy a středeční duel v Litoměřicích, potažmo čtvrteční s Litvínovem?

S Vrchlabím do Litoměřic jedu a jestli budu hrát i proti Litvínovu, to ještě nevím. V Pardubicích na konci ledna představili nové posily, takže uvidím, jak to trenér Král vyřeší. Určitě ale budu na telefonu.

„Šel jsem ven a dostali jsme gól,“ sypal si po Spartě popel na hlavu Košťálek

V každém případě vstřelený gól na Spartě jistě potěšil. Cítíte se být teď před vrcholem sezony v dobré formě?

Ano, cítím se dobře. Jsem teď v dostatečném zápasovém vytížení a musím říct, že mi to vyhovuje. Doufám, že mi to vydrží a moc si přeji nějaký klubový úspěch.