Pějme píseň dokola… Znáte, všichni zpívají písničku a pak se na někoho ukáže a on musí zazpívat tu svou vlastní. Jenže v případě pardubických hokejistů o zábavu vůbec nejde. Klub je dokola spojován s různými aférami. V poslední době i drogovými. Nejdříve byl chycen z volantem obránce Petr Čáslava a tento týden další český reprezentant Robert Kousal. Jeho počínání je odsouzeníhodné. Na další kauzu alá Pardubice reaguje legenda pardubického hokeje, hrdina domácího MS v roce 1985 - Jiří Šejba.

Když se objeví průšvih mimo led tak vesměs v Pardubicích. Co na to říkáte?

Nedokážu to pochopit. Podle mě všechny události co se v posledních, řekněme sedmi letech staly v Pardubicích, jsou pro mě zcela nepochopitelné. Místo, aby hráči byli vděčni za to, že mají džob, že se mohou ukázat, že mohou jít do světa, tak dělají takové ptákoviny. To mi vážně hlava nebere. V době, kdy jsem byl aktivním sportovcem jsem měl jasně dané priority. Tou sportovní byl hokej. Chtěl jsem být hlavně vidět na ledě a ne mimo něj. Tak, abych měl já sám z toho nejlepší pocit, abych dával radost lidem. Vytěžit z toho za hokejovou kariéru, která je jen krátkou etapou v životě, co můžu. Tohle by mě v životě nenapadlo. Jsem hrozně špatnej z toho, co ti kluci vyvádějí.

Čáslava, Kousal, proč tu drogu vzali?

Nevím. Těm klukům do hlav nevidím. Chápu, že každý máme nějaké starosti. Nevím, jestli tím řeší nějaké svoje problémy. Dříve se to řešilo alkoholem, teď kluci sahají po drogách. Opakuji, pro mě je to nepochopitelné. Rozhodně tyto suplementy odsuzuji. Dříve to nebylo. Když jsem přišel do Ameriky, tak tam už se nějaké podpůrné prostředky nabízely. Ale nikdy by mě nenapadlo si je vzít. Buď na ten hokej mám a nebo ne.

Setkal jste se tedy s nějakým případem v NHL?

Za mořem jsem působil v letech 1990 až 1992. V té době to ještě nebylo tak rozšířené. Někteří hráči si zakázanými prostředky pomáhali. Něco jsem o tom zaslechl, ale jak se říká, kde není žalobce, není soudce… Nevím, jakým způsobem to tam teď funguje nyní. Nechci to nijak více komentovat. Prostě se mi to nelíbí a rád bych viděl hokej jako čistý sport.

Kdyby Pardubice vévodily tabulce, tak by se asi na jejich průšvihy asi nekoukalo tak, jako když jsou poslední.

Všichni víme, že se to tam nestalo poprvé. Drogy, alkohol. Vinu nese i klub. Když se udělá jeden takový průser, tak musí být dotyčný exemplárně potrestán.

V covidové době se každá bojí o pracovní místo a co udělá hokejista? Jede si do Pardubic autem s kokainem v těle…

Podle mě někteří hráči si myslí, že jsou nedotknutelní. To si ale mohou myslet v klubu, a ne v běžném životě. I nejlepšího hráče může chytnout policie. Je to prohřešek a u ní už to ututlat nejde.

Kousal také mohl být v klidu, protože například jeho předchůdce v kokainové aféře Čáslava vyvázl bez nějakého většího potrestání. A ještě působil na pardubické lavičce jako asistent.

No to si myslím, že také není příkladné. Jasně, Čáslava má nějaký vlastnický podíl v klubu. Nicméně klub ho měl někam uklidit a ne lidi dráždit. Jsem z toho všeho špatný. Vždycky, když se něco podobného objeví, tak to hází na hokej i sport obecně blbej stín.

Navíc se tak děje v Pardubicích, které přes všechny nedorozumění budete mít navždy zakořeněné v srdci.

Přesně tak. Za posledních pět let mají Pardubice problémy stačit extralize. Místo, aby se tam soustředil na dění na ledě, tak aby řešili samé nepříjemné události. Teď zase budou novináři dokola vytahovat všechny maléry, co se staly před Kousalem.