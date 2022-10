Kdy jindy než teď! Východočeští účastníci druhé ligy nezahájili nový soutěžní ročník úplně dle představ, v sobotu se jim ale nabízela ideální příležitost, jak navýšit své bodové konto. Vrchlabí doma hostilo pražskou Kobru, tedy soupeře, který v sezoně podobně jako horalé nezískal ani bod. Do Hronova zase přijel tým Chebu, taktéž mužstvo s nulou na bodovém kontě.

Třetina hrůzy! Mountfield v Litvínově ztratil "vyhraný" zápas

Fanoušci obou krajských rivalů bezmezně věřili v tříbodové zisky. Hokejisté jim ale připravili nemilé překvapení. Vrchlabský Stadion prohospodařil náskok 3:1 a duel s Kobrou ztratil v prodloužení. Wikov dopadl ještě hůř, když zeměpisně hodně vzdálenému sokovi podlehl hladce 1:5.

Druhá liga, 4. kolo

Vrchlabí – Kobra Praha 3:4pp

Fakta – branky a nahrávky: 4. Krsek (Chrtek), 14. Bláha (Perička), 15. Tatar (Urban) – 13. Šteiner (Duda, Martínek), 27. Brož (Šteiner), 50. Straka (Šťastný), 62. Šťastný (Brož, Duda). Rozhodčí: Bernat – Řezníček, Hofman. Vyloučení: 4:5, navíc Kynčl – Novák oba 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 653. Třetiny: 3:1, 0:1, 0:1 – 0:1.

Hokejisté Kobry PrahaZdroj: Anton MartinecHC Stadion Vrchlabí: Vacek (Krinwald) – Vácha, Perička, Kerekanič, Bendík, J. Kynčl, Fiala, Duran – Duchan, P. Urban, D. Chalupa – Jakub Tatar, Chrtek, Krsek – Šlaicher, T. Bláha, Poppel – A. Cerman. HC Kobra Praha: Sochůrek (Peyerl) – Ženíšek, Holý, Duda, Šteiner, Straka, Svach – Šťastný, Brož, Novák – Martínek, Jedlička, Kolda – Petrák, Petrov, Míšek – Zídek.

Horalé předvedli vynikající vstup do zápasu a v úvodních minutách jich byl plný led. Zaslouženou odměnou byla trefa Krska, jenž blafákem otevřel skóre už po necelých čtyřech minutách. Hosté sice dokázali na startu 13. minuty srovnat Šteinerem, záhy se však Vrchlabští prosadili trefami Bláhy a Tatara – 3:1.

Prostřední část hry už nabídla mnohem vyrovnanější hokej a hosty vrátila do hry rána Brože. Horalům mohly pomoci nadějné příležitosti Kerekaniče a Váchy, oba však pouze rozezvučeli brankové konstrukce. Vrchlabští znervózněli a výsledkem bylo vyrovnání z hole Straky deset minut před koncem třetí části.

Demolice! Dynamo si proti Motoru spravilo chuť

Když pak v prodloužení putoval za katr vyloučený Poppel, využili hosté nabídnuté přesilovky a bývalý hráč Stadionu Šťastný rozhodl o druhém bodu pro své mužstvo.

Ohlasy trenérů

Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Utkání se mi hodnotí obtížně. Byli jsme v podobné situaci jako Kobra. Nezačali jsme sezonu dobře, taky jsme měli silné soupeře, ale představovali jsme si to jinak. Úvod zápasu byl z naší strany výborný, byli jsme jednoznačně lepší, ale z tlaku přišla jen jedna branka. Bohužel jsme úplně odešli, nebylo tam nic z toho, co trénujeme. I tak jsme vedli 3:1. Bohužel se nám zranil Ondra Chrtek, oslabilo nás to, hráli kluci, kteří nemají zkušenosti. Odešla nám hlava, sebevědomí. I díky tomu jsme inkasovali smolnou branku, nutno ale říct, že zaslouženě. V tomto zápase jsme si nezasloužili více než jeden bod.“

Miroslav Šeba, trenér HC Kobra Praha: „Sezonu jsme začali nedobře, měli jsme silné soupeře (Tábor, Ústí) a navíc se nám zranili dva beci. Trochu se s tím pereme, což na naší hře bylo vidět. Přijeli jsme s tím, že bychom se rádi poprali o nějaký bodový zisk, což se nakonec povedlo. Utkání ve Vrchlabí bylo velmi vyrovnané, vyhrát mohly oba týmy, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Bylo to jen o tom, kdo chyby udělá a kdo zápas rozhodne pro sebe.“

Hronov – Cheb 1:5

Fakta – branky a nahrávky: 60. Hašlar (Bondar) – 6. Rozhon (Strýček), 11. Vašíček (Čejka), 19. Trapl (Pohanka, Parshakov), 25. Stejskal (Čejka, Vašíček), 53. Pohanka (Fečo, Čejka). Rozhodčí: Maršálek – Rychlý, Gančarčík. Vyloučení: 4:7, navíc Amirov, Hovsepjan, Heligr, Jailov – Iakchanov, Strýček, Troška všichni 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 185. Třetiny: 0:3, 0:1, 1:1.

Jednoznačný průběh mělo utkání Hronova s Chebem. Hosté vyhráli hladce 5:1.Zdroj: Zdeněk Šulc

HC Wikov Hronov: Žalčík (Andrisík) – Pavelka, Kotyza, Mikulec, Heligr, Exner, Amirov – Kindyshev, Akhmetianov, Hašlar, Bondar, Hovsepyan, Bořuta, Veselý, Yailov, Sobchenko, Štrombach. HC Stadion Cheb: Kašpar (Tichon) – Kořán, Iakhanov, Stejskal, Shikut, Strýček, Pohanka – Rozhon, Konášek, Trapl, Troška, Čejka, Fečo, Šťastný, Krutina, Parshakov, Vašíček.

Hronovští před vlastním publikem chtěli navázat na středeční výhru z ledu pražské Kobry, duel proti Chebu se jim však absolutně nevydařil. Rozhodnuto bylo vlastně už po katastrofální první třetině, ve které domácí po chybách třikrát inkasovali.

Hned v nástupu do prostřední části přidal čtvrtý úspěch Západočechů Stejskal a od té doby byl zápas plný vyloučených a šarvátek namísto hokeje. V závěrečné periodě nejprve hosté přidali pátý úspěch Pohankou, aby alespoň čestnou trefu 19 vteřin před koncem po sérii bitek zaznamenal Hašlar.

Další výsledky 4. kola: Jablonec nad Nisou – Příbram 2:4, Děčín – Chomutov 4:9, Letňany – Mostečtí Lvi 2:0, Tábor – Řisuty 5:0, Ústí nad Labem – Klatovy 1:4, Benátky nad Jizerou – Písek 2:5.

Program 5. kola – středa 18.00: Hronov – Ústí nad Labem, Vrchlabí – Řisuty, Příbram – Chomutov, Děčín – Letňany, Klatovy – Tábor, Kobra Praha – Mostečtí Lvi, Jablonec nad Nisou – Benátky nad Jizerou. 19.00: Cheb – Písek.

Tabulka skupiny ZápadZdroj: denik.cz