Tento výsledek však znamená hodně pro soupeře. Motor díky získanému bodu postupuje přímo do čtvrtfinále, naopak Pardubice si zahrají předkolo.

OSTRÝ DUEL

První třetina prestižního duelu nabídla svižný hokej a řadu osobních soubojů. Do vedení šel domácí Hradec, když Nedomlelovo nahození tečoval za Hrachovinu Jergl. Šance měli ale i hosté. V největší z nich se ocitl po přečíslení Piskáček. Novotný však předvedl ukázkový rozštěp a zamezil jasnému gólu.

Hodně důrazný hokej byl k vidění také po změně stran. Oba týmy si navíc vypracovaly i nespočet velkých šancí, ale na obou stranách dominovali gólmani. Když už to vypadalo, že Hradec dotáhne utkání ke třem bodům, přišlo vyrovnáni. V předbrankovém prostoru využil svého důrazu Vondrka.

Mountfield o výhře rozhodl v prodloužení, když se trefil Kelly Klíma.

Ladislav Čihák, asistent trenéra Hradce: „Byla to bitva na ledě mezi hráči, ale i v hledišti mezi fanoušky. Hodně to jiskřilo, to se mi líbilo. Upřímně se mi však moc nelíbila naše hra. Byly tam pasáže, kdy nás Budějovice přehrávaly a v závěru jsme si nepohlídali ten tlak a inkasovali jsme. Třetí třetinu jsme neodehráli v dobrém tempu. Jasně jsme utkání měli rozhodnout v přesilovce. Nakonec jsem však rád, že jsme vyhráli a že si to diváci užili. Teď uděláme tlustou čáru za základní části a nová sezona pro nás začíná 19. března."

Jaroslav Modrý, trenér Českých Budějovic: „Myslím, že to bylo hodně kvalitní utkání. Oba týmy skvěle pracovaly a hrálo se před vynikající kulisou. Fanoušci nám tady připravili skvělé prostředí. Na začátku jsme dostali takový lacinější gól. Poté jsme tlačili a byly šance na obou stranách. Jsem rád, že se nám nakonec ten důležitý bod podařilo vybojovat."

Hradec Králové - České Budějovice 2:1 po pr.

Fakta – branky a nahrávky: 5. Jergl (Nedomlel, Perret), 64. Kelly Klíma (Lalancette) – 57. Vondrka (Valský, Štencl). Rozhodčí: Horák, Stano – Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 7:7. Bez využití. Diváci: 4066. Třetiny: 1:0, 0:0, 0:1 – 1:0. Mountfield Hradec Králové: F. Novotný – Nedomlel, Gaspar, Kalina, F. Pavlík, Šalda, McCormack – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Cingel, Orsava – Miškář. HC Motor České Budějovice: Hrachovina – Štencel, Vráblík, Šenkeřík, Bučko, Percy, Piskáček, Bindulis – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, Pech, J. Ondráček – Vondrka, Koláček, Gulaš – D. Voženílek, J. Novotný, Valský.