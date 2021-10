Stejně jako v předešlém týdnu mají královéhradečtí hokejisté zápasový program i v tomto týdnu. Konkrétně hrají pátek – neděle. Dnes Mounftield čeká domácí duel s Vítkovicemi, který startuje v ČPP Aréně v 18 hodin.

Bude se kapitán Radek Smoleňák se svým týmem radovat z dalšího vítězného zápisu? | Foto: Michal Fanta

Východočeši čtyřikrát za sebou zvítězili, tuto úspěšnou šňůru budou chtít před svými fanoušky potvrdit a pokud možno prodloužit. „Jdeme zápas od zápasu. Do každého se snažíme připravit, jak nejlépe dokážeme. Zatím nám to vychází docela dobře. Ale pořád je na čem pracovat a co zlepšovat. Tím se řídíme,“ říká Michael Gaspar, obránce královéhradeckého celku.