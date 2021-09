Projekt Martinec II startuje. Hokejisté Hradce Králové vstoupí do nové sezony extraligy, která se bude hrát netradičně s 15 účastníky, se staronovým trenérem. Od roku 2018 Tomáš Martinec už Mountfield vedl, aby ho o rok a kus později nahradil Vladimír Růžička. Nyní se sedmačtyřicetiletý kouč vrací. „Myslím si, jsme sestavili kvalitní tým, který může pomýšlet minimálně na čtvrtfinále. Prvotním cílem je být do 8. místa,“ vyhlásil cíle na středeční tiskové konferenci Aleš Kmoníček, generální manažer klubu. Tým, jehož kapitánem bude Radek Smoleňák, vstoupí do extraligy v pátek 10. září na ledě Liberce.

ŠEST NOVÝCH TVÁŘÍ

V létě na východ Čech dorazila šestice posil, z toho pětice zahraničních hráčů. Hlavní hvězdou by měl být finský útočník Ahti Oksanen, v uplynulé sezoně čtvrtý nejproduktivnější hráč tamní ligy. „Noví kluci do týmu skvěle zapadli. Dařilo se jim i v zápasech, ale myslím si, že by mohli být ještě lepší,“ vyjádřil se k novým tvářím Tomáš Martinec.

Změny v kádru hokejového Mountfieldu

Příchody: Petr Kalina (Sparta Praha), zahraniční hráči: Henri Kiviaho (Fin./Nové Zámky), Christophe Lalancette (Kan./Michalovce), Patrik Lamper (Sloven./Banská Bystrica), Graeme McCormack (Kan./Michalovce) a Ahti Oksanen (Fin./KooKoo).

Odchody: Dominik Graňák (Plzeň), Marek Mazanec (Třinec), Radovan Pavlík (Brno), Vladimír Růžička ml. (Dornbirn Bulldogs), Marek Zachar (návrat z hostování do Liberce), Jakub Sklenář – bude působit primárně v partnerském prvoligovém klubu SC Kolín.

Za svého předchozího působení vtiskl mužstvu fyzicky náročný, ale útočný a pro diváky líbivý styl hokeje. Fanoušci hru tehdy kvitovali nadšeně.

„Mužstvo má kvalitu na to, aby bylo schopné konkurovat komukoliv v extralize. Věřím týmu a našemu systému. Naším agresivním, ale organizovaným, hokejem můžeme pomýšlet na úspěch,“ řekl kouč.

Mountfield také rozšířil spolupráci s prvoligovým Kolínem, farmářským týmem.

„V klubu máme i svůj podíl, v kádru pak 14 hráčů a gólmany. Chtěli jsme mít klub s návazností na první ligu,“ prohlásil Aleš Kmoníček s tím, že stejně jako jsou cíle u extraligového áčka, tak u Kolína platí, že Hradec chce farmě pomoci k záchraně soutěže.

Hradečtí se kromě Kolína více provázali i s Příbramí. „Zde je to je hlavně na úrovni mládeže,“ vysvětlil Kmoníček, jenž si spolupráci pochvaluje. „Díky sportovnímu spojení s těmito kluby jsme v jednání s několika partnery, takže by to mohlo být i finančně zajímavé,“ sdělil generální manažer.

EKONOMICKÁ STABILITA

Hradecký klub z hlediska ekonomického úspěšně prošel dobou covidovou. „Situace byla velmi složitá, nicméně mám radost z toho, že město nemuselo finančně pomoci. Klub to zvládl,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek za město, které je partnerem klubu.

„Většina partnerů nám zůstala věrná, přesto někteří, zvláště ti menší, museli kvůli covidu odejít. Všem i těm minulým děkujeme za pomoc.“ uvedl Kmoníček.

Město hradilo jen domluvené investice do stadionu. Hlavní – 5,5 milionu korun – směřovala do výměny mantinelů. Staré už nesplňovaly požadavky Mezinárodní hokejové federace (IIHF). „Museli jsme to udělat, aby stadion odpovídal předpisům a mohla se zde hrát extraliga,“ poukázal Hrabálek.

Výměna hrazení byla důležitá i z pohledů zdraví hráčů. „Jsem za to rád. Staré mantinely způsobovaly řadu zranění, otřesů mozku. Takové byly tady a ještě na Kladně. Když vás na ně někdo hodil, bylo to, jako když narazíte na zeď. Teď zranění ubude,“ poukázal kapitán Smoleňák, jehož zástupci budou Jakub Lev a Filip Pavlík.

Další investice ve výši 3,5 milionu korun jde do softwaru informační kostky nad ledem. A úplně nejvyšší injekce ve výši 50 milionů korun půjde do stavebních úprav stadionu, zejména bloku E, ale vše se teprve rozbíhá.

„Musím říct, že město nám vychází vstříc v těchto záležitostech. Za to jsme rádi,“ děkoval Aleš Kmoníček.

KOMPENZACE FANOUŠKŮM

Klub si váží svých příznivců a za dobu, kdy kvůli covidu nemohli na stadion, vracel držitelům permanentek peníze. „Potěšilo mě, že 1150 fanoušků kompenzaci odmítlo a prostředky věnovalo klubu. Dali jsme jim permanentky na tuto sezonu, aniž bychom za ně chtěli platbu. Fanoušků si vážíme,“ zdůraznil Kmoníček.

Teď už jen zbývá, aby klub byl štikou extraligy. „Věřím, že budeme hrát líbivý hokej a přitáhneme fanoušky do ochozů. Mám přání, ještě jednou zažít tu parádní atmosféru jako při naší cestě do finále Ligy mistrů,“ vzpomněl Radek Smoleňák úspěch z roku 2020.

Lze si jen přát, aby to vyšlo.