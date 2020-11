Tohle se opravdu nepovedlo. Ve sváteční den hokejisté hradeckého Mountfieldu podali hodně mdlý výkon a s Karlovými Vary prohráli 0:4. „Takhle hrát nemůžeme, v naší hře nebylo vůbec nic. Teď se musíme pokusit všechno změnit a začít hrát znovu naši hru,“ hodnotil nepovedené utkání hradecký útočník Jakub Orsava.

První třetina svěřencům trenéra Vladimíra Růžičky vůbec nevyšla. Hosté dokázali využít dvě přesilové hry, když se nejprve krásnou tečí prosadil Koblasa, následně další početní výhodu využil Kaše.

„První třetina byla opravdu otřesná, nic nám nevycházelo a špatně jsme bruslili,“ podotkl Orsava.

Kdo čekal ve druhé periodě zlepšení, tak se spletl. Karlovy Vary hrály i nadále velmi zodpovědně a hlavně byly produktivní. Na 3:0 zvyšoval v polovině zápasu Beránek, následně se ještě prosadil Zábranský. Hradec v závěru tempo stupňoval, ale na skvělého Novotného si nepřišel. Za zmínku tak stojí pouze bitka Hronka s Kadlecem. Tu domácí bek bez problému zvládl, ale to byla také jediná úterní hradecká výhra. Mountfield do čtvrtečního derby, které se hraje v Pardubicích od 18 hodin, musí všechno zlepšit.

Hradec Králové - Karlovy Vary 0:4

Fakta - branky a nahrávky: 8. Koblasa (Šenkeřík, D. Kaše), 12. Kaše (Šenkeřík), 30. Beránek (Pulpán, Zábranský), 35. Zábranský (Kohout, Pulpán). Rozhodčí: Sýkora, Šír – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 7:8. Využití: 0:2. Bez diváků. Třetiny: 0:2, 0:2, 0:0.

Mountfield Hradec Králové: Š. Lukeš – Zámorský, Nedomlel, Hronek, Jank, F. Pavlík, Šalda, Pilař – Smoleňák, Cingel, Orsava – Kelly Klíma, Růžička, J. Sklenář – Chalupa, Lev, Perret – Jergl, Koukal, R. Pavlík.

HC Energie Karlovy Vary: Novotný – Šenkeřík, Rohan, Plutnar, Graňák, Zábranský, Pulpán, Mikyska – Flek, Kaše, Hladonik – Zabloudil, Mikúš, Beránek – Kohout, Černoch, Koblasa – Vondráček, Skuhravý, Kadlec.

Extraliga – 13. kolo: Třinec – České Budějovice 6:3, Litvínov – Zlín 1:0, Liberec – Vítkovice 0:3, Mladá Boleslav – Sparta Praha 2:3 pp, Olomouc – Plzeň 1:2 pp, Pardubice – Kometa Brno 2:1.

Tabulka:

1. Plzeň 11 7 3 1 0 45:23 28

2. Sparta Praha 12 7 1 1 3 42:28 24

3. Třinec 8 7 1 0 0 41:18 23

4. Hradec Král. 10 6 1 0 3 31:21 20

5. Liberec 10 5 1 1 3 28:22 18

6. Karlovy Vary 9 6 0 0 3 26:26 18

7. Ml. Boleslav 8 3 1 2 3 24:23 13

8. Vítkovice 8 2 2 2 2 23:21 12

9. Brno 8 1 2 1 4 20:26 8

10. Zlín 9 2 1 0 6 18:25 8

11. Litvínov 8 2 0 1 5 14:23 7

12. Olomouc 9 2 0 1 6 14:30 7

13. Pardubice 9 1 1 1 6 14:33 6

14. Č. Budějovice 10 0 0 3 7 21:42 3

Hlasy po utkání:

David Kočí (Hradec Králové): "Bylo to o tom, že jsme se v hlavě nedokázali nastavit na zápas. Proto jsme měli špatný vstup, soupeř byl patnáct minut lepší. Říkali jsme hráčům, že Vary jdou okamžitě nahoru, do protiútoku, přesto jsme s tím měli problémy. A když nezvládnete první třetinu, je složité pak zapnout. Všechny naše chyby, zbytečné fauly, nevyužité přesilovky byly vyústěním přípravy na utkání. Proti Olomouci zahrajeme perfektně bez chyb, systémově a za dva dny jsme nekoncentrovaní. To se nám může stát po pěti dobrých zápasech, ne po jednom."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Myslím, že jsme podali velmi dobrý týmový výkon. Ustáli jsme tlak domácích na začátku každé třetiny, podařilo se nám ustát i fyzickou hru, kterou na nás praktikovali. Pomohli jsme si přesilovkami, ubránili jsme oslabení, pomohli jsme výbornému gólmanovi Novotnému, který nás podržel. Vyšel nám plán ustát tlak a neprohrát první třetinu."