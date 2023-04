Hokejisty vrchlabského Stadionu čeká dnes večer zápas doslova o bytí a nebytí. Aby pro ně neskončila aktuální sezona, potřebují nutně porazit soupeře z Letňan a čtvrtfinálovou sérii play off II. ligy tak přivést do nerozhodného stavu 2:2. Na utkání zve obránce horalů Tomáš Perička, střelec zatím poslední branky Stadionu v sérii.

Tomáš Perička vstřelil zatím poslední vrchlabský gól v sérii. Nyní je připraven spolu s celým týmem udělat vše pro úterní vítězství. | Foto: Anton Martinec

Úvodní díl série Východočeši v hlavním městě republiky prohráli 4:6, doma zvítězili 6:5 a při návratu do Prahy inkasovali debakl 1:6. Nyní se podruhé představí před vlastním publikem.

Podruhé v Praze, podruhé poraženi. Scénář z osmifinále s Ústím se zatím opakuje

A bude u toho i obránce Tomáš Perička. Dvacetiletý odchovanec Vrchlabí je posledním hráčem, který dokázal vyzrát na gólmana Letců Jaroslava Brázdila, dnes na jeho trefu z druhé třetiny třetího zápasu bude mužstvo potřeba minimálně jednou navázat.

Tomáš Perička s hokejem začínal ve Vrchlabí, kde se také 30. července 2002 narodil. V mládeži si jej v Krkonoších vyhlédl Mountfield Hradec Králové, kde šikovný bek oblékal dres jak dorostenecký, tak juniorský. Zahrál si i za reprezentaci U16 a U17, aby se ve dvaceti letech vrátil domů a svou první seniorskou sezonu odehrál ve druhé lize. V základní části posbíral třináct kanadských bodů za čtyři branky a devět gólových nahrávek. Ve čtvrtfinále přidal trefu do sítě Letňan, nejlepšího celku základní části soutěže.

Tomáši, nedělní utkání přineslo poprvé v sérii poměrně jasný výsledek. Co bylo tentokrát v na ledě špatně?

Myslím, že jsme do zápasu nešli správně nastavení. Začali jsme ještě dobře, ale jak jsme dostali první gól, úplně se všechno sesypalo. Třetinu jsme prohráli o tři branky a rozhodlo to o výsledku. Přitom si nemyslím, že bychom hráli tak zle, jak napovídá konečný výsledek.

Jak říkáte, první třetinu jste prohráli hladce 0:3, druhá skončila bez branek a na začátku třetí vrátil mužstvo do hry váš gól. Cítil jste v tom okamžiku naději na zvrat v utkání?

Určitě ano. My jsme věřili už po té první třetině, že není nic ztracené. Říkali jsme si, že do toho i za takového stavu dáme všechno a zkusíme utkání otočit, pořád bylo dost času. Když se nám v nástupu do třetí třetiny podařilo skórovat, byla tam naděje, že soupeř ztratí sebevědomí a my přidáme další branku. Bohužel to nakonec nevyšlo a definitivně rozhodl čtvrtý gól domácích.

play off druhé ligyZdroj: Anton Martinec

Nakonec jste prohráli vysoko 1:6. Změnila se nějak nálada v týmu?

Neřekl bych. V play off na nějakou špatnou náladu ani není čas, zápasy jdou rychle za sebou. Navíc je úplně jedno, jestli prohrajete o gól, o dva nebo takhle vyšším rozdílem. Výsledek jsme hodili za hlavu a je před námi další utkání.

Čtvrtý zápas vás čeká před vlastním publikem, kde jste v pátek soupeře přehráli výsledkem 6:5. Tohle by chtěl jistě každý hráč zažít znovu, souhlasíte?

Jasně že jo. Domácí jsme ještě neprohráli, cítíme se před našimi fanoušky dobře a náš zimák chráníme jako nedobytný hrad. Dneska zkusíme vyhrát znovu a vrátit sérii do Prahy. Je neskutečný, kolik teď chodí na zápasy diváků, uděláme všechno pro to, abychom je večer potěšili.

Jistě bude potřeba zachytit začátek a s dobře bruslícím soupeřem vydržet po celých 60 minut. Máte na to stále dostatek sil?

Jsme skvěle připraveni. Letní příprava pod našimi trenéry nám dala hodně, makali jsme i během sezony. Po celou dobu jsme makali právě pro tyhle zápasy. Na nějakou není čas ani pomyšlení, zápasy play off jdeme na krev.

Čepice na led. Skvělý Urban táhl horaly za vyrovnáním čtvrtfinálové série

V pátek se hrálo ve fantastické kulise, fanoušci za vámi jezdí i do Prahy. Co na atmosféru play off říkáte a co byste vrchlabským příznivcům vzkázal?

Našim příznivcům je hlavně potřeba poděkovat. Vytvářejí nám neskutečnou kulisu. Pro mě je tohle první sezona mezi dospělými, tohle jsem dosud nezažil. Máme úžasný fanklub, jednoznačně nejlepší v celé soutěži a myslím, že i v první lize by nám kdekdo mohl závidět.

play off druhé ligyZdroj: Anton Martinec

Série zatím přináší řekněme tenisové výsledky. Může se stát, že i dnes bude vítěz zápasu potřebovat šest vstřelených branek?

Tak stát se to samozřejmě může, ale my se snažíme především dostávat co nejméně branek. Kdybychom vyhráli s nulou, je to to nejlepší, co se může stát. Bohužel se to zatím v sérii nedaří. Hlavní tedy bude vstřelit více branek než soupeř.

Na Moravě už je čtvrtfinále dohrané. Co říkáte vývoji série mezi Chomutovem s Příbramí a koho v ní nyní favorizujete?

Tak ze začátku jsme si mysleli, že postoupí Chomutov. Přece jen má zkušenější tým, navíc první zápas vyhrál suverénně 14:1. Vypadalo to na jednoznačný průběh série. Nevím ale, co se tam pak stalo. Příbram otočila na 2:1 a dnes může doma sérii ukončit.

play off druhé ligyZdroj: Anton MartinecPro vás je toto premiérová sezona v dospělém hokeji. Co pro vás znamená, že ji okusujete právě v místě svého narození?

Měl jsem neskutečnou radost, když mi z Vrchlabí zavolali a nabídli mi, že by mě rádi viděli doma. Nad ničím jsem ani minutu nepřemýšlel, hned jsem kývl. Zahrát si dospělý hokej na této úrovni před svými rodiči a kamarády, v hale svého dětství – co může být lepšího!?

Zahrál jste si tu i s mladším bráchou Radkem. Není to tak trochu splněný sen?

Určitě je to pro mě splněný sen, zahrát si s bráchou doma a v takovém klubu. Teď už jen doufat, že si to zopakujeme. Uvidíme, kam nás naše další hokejové kroky zavedou.

