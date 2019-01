Náchodsko – Hokejisté Náchoda už hlasitě buší na semifinálová vrata Krajské ligy mužů. Přímý postup do semifinále si totiž zajistí dva nejlepší celky soutěže.

Osm kol před koncem první části soutěže se Náchodští po výhře v Jičíně mohou pyšnit už padesáti body a na třetí Hronov, který je zatím neblíže postupu do čtvrtfinále, mají náskok třinácti bodů. Do hry o čtvrtfinále se vrátila Jaroměř, která v neděli přehrála Nové Město nad Metují a díky tomu, že Nová Paka prohrála v Hronově, je právě Jaroměř zpět ve hře o play off.

HC Jičín – HC Náchod 1:5 (1:1, 0:2, 0:2). „Do utkání jsme šli v patnácti lidech, chyběli nám Pazdera, Kosík, Špetla a Janoušek, domácí naopak nastoupili s hráči, kteří proti nám ještě nehráli," říká na úvod náchodský trenér Ludvík Berger.

První třetina nabídla v Jičíně zajímavý a vyrovnaný hokej. Už po třech a půl minutách ale náchodské střídačce zatrnulo. Brankáře Luňáka, který přišel o masku, zasáhla do hlavy brusle spoluhráče Hendricha, vše se naštěstí obešlo bez zranění. Sekundu před naplněním 11. min. fauloval Petr a po 48 sekundách se hostující střídačka provinila proti pravidlům znovu. Trest za příliš mnoho hráčů na ledě šel odpykat Rail. V čase 12:34 se na modré napřáhl zkušený domácí bek Tondr a Luňák poprvé a také naposledy v zápase kapituloval – 1:0. Náchodské vyrovnání přišlo při vyloučení domácího Najmana. V čase 16:43 se na útočnou misi vydal Hendrich a jeho dělovku od modré zastavila až síť za Benešem – 1:1.

„Jičín hrál v první třetině dobře a vypadalo to na vyrovnaný zápas. Utkání se lámalo ve druhé třetině, kdy jsme od začátku začali být výrazně lepší, měli jsme více šancí a také jsme dali dva góly," předznamenal další průběh utkání náchodský trenér. Ve 26. min. se do šance nejprve dostal Rail, neuspěl a dorážka Zemana skončila v lapačce Beneše. V půli téže minuty vypálil od modré Hendrich a vyražený kotouč zametl do branky Šejnoha – 1:2. V další minutě Verner nastřelil kotouč na hrazení, po odrazu se jej zmocnil Hradecký a odrazem od Beneše jej poslal do domácí branky – 1:3. „Po naší třetí brance se utkání zlomilo," zmiňuje klíčový moment trenér Berger.

„Třetí třetinu jsme nepodcenili a Jičín prakticky k ničemu nepustili," chválil své svěřence trenér Berger. Ten navíc mohl být spokojen i s dalšími dvěma góly v síti Jičína. V polovině 42. min. totiž fauloval domácí Houser a ukázkovou přesilovkovou spolupráci druhé pětky zakončoval Stehno – 1:4. Konečnou podobu dal výsledku hostující Petr, který v 57. min. využil další početní výhodu – 1:5. „Naprosto zasloužené vítězství. Výborně zahrály všechny tři pětky," chválil po zápase hostující trenér Berger.

Sestava Náchoda: Luňák – Hendrich, Javůrek, Verner, Pánek, Jurča, Hrach – Šejnoha, Leeder, Petr – Macháň, Hradecký, Stehno – Zeman, Škoda, Rail.

HC Jaroměř – TJ Spartak Nové Město nad Metují 5:1 (3:0, 0:0, 2:1). První utkání v novém roce bylo pro obě mužstva důležité vzhledem k vývoji v boji o play off.

První gólová akce se zrodila v 7. min., kdy si Bujňák převzal kotouč od Hamáčka, jeho střelu brankář vyrazil a tu sám střelec vrátil do sítě – 1:0. První přesilovku utkání Jaroměř sehrála aktivně, ale bez gólového efektu. Před druhým gólem v Bieglově síti Bujňák předvedl krásný obranný zákrok na útočné modré. Jeho přihrávku ale ještě Světlík nevyužil, kotouč se však dostal opět k Bujňákovi, a ten prostřelil vše, co stálo v cestě – 2:0. V 18. min. nebezpečně kroužila kolem novoměstské branky první formace a finální střelu Merkla dostal za záda Křepinský – 3:0. Vzápětí k hattricku Bujňákovi chyběly centimetry.

Od druhé části se do novoměstské branky postavil Bláha. Po sedmnácti vteřinách druhé třetiny byl vyloučen domácí Hamáček, Jaroměř se ale ubránila. V čase 23:12 měli hosté další možnost přesilové hry. Hned po bule dotíral na domácího brankáře Kodym, Bernart ale chytil. Pak ujel v oslabení Hamáček, puk mu ale z hole sklouzl. Třetí přesilovku hrálo Nové Město v polovině zápasu a do třetice se neprosadilo. Vzápětí pohrdli hosté i čtvrtou početní výhodou. I díky tomu se skóre ve druhé části neměnilo.

Ve 43. min. ujížděl po křídle domácí Světlík, Bláha ho ale vychytal. A novoměstský gólman si vychutnal ve 48. min. také Dudadíka, jehož klička v sólo nájezdu mířila mezi betony. V 54. min. byl vyloučen domácí Dostál a Spartakovci konečně trestali. Po přihrávce Prause se prosadil Ježek – 3:1. V čase 55:36 byl v nájezdu faulován Podzimek. Nařízené trestné střílení mazácky proměnil mezi betony brankáře – 4:1. Tečkou na závěr byl gól Světlíka na konečných 5:1.

Josef Veselý, vedoucí mužstva Jaroměře: „Po vítězství jsme měli větší hlad, než soupeř. Rozhodla první třetina, kdy jsme byli lepším týmem a dokázali to vyjádřit i gólově. Soupeř ve druhé třetině těžil z našich vyloučení, přesto jsme měli vývoj utkání plně ve své režii a zaslouženě zvítězili."

Václav Ježek, trenér N. Města n. Met.: „Vítězství Jaroměře bylo naprosto zasloužené, pro body si šli důrazněji. Za stavu 3:1 jsme ještě pomýšleli na zvrat, čtvrtý gól ale definitivně rozhodl."

Sestavy – Jaroměř: Bernart – Kotrč, Merkl, Koblížek, Ježík, Dostál, Bujňák – M. Svoboda, Křepinský, Hamáček – Vejman, Podzimek, Dudadík – Hrabica, Novotný, Světlík. N. Město n. Met.: Biegl (21. Bláha) – Jakl, Marša, Dittrich, Dufek, Plíhal, Šnejdr – Praus, Kodym, Ježek – Hudeček, Hejduk, Chmelík – Škoda, Řehák, Reichmann – Junek.

HC Hronov – BK Nová Paka 4:3 (1:0, 0:1, 3:2). Domácí po třech prohrách konečně nastoupili alespoň s několika navrátivšími se marody a hned to bylo znát.

Ve 4. min. Borůvkovu bombu zastavila tyč, z protiútoku Štěpánovu gólovku kryl domácí Kudrna. V 8. min. šance Mlatečka skončila střelou o milimetry vedle. Vzápětí teč Hubáčka rovněž třela konstrukci Dresslerovy klece. O minutu později Vondřejc zazvonil o břevno novopacké branky. V téže minutě Vítek přiťukl Glosovi, a ten se z metru nemohl netrefit – 1:0. Ve 14. min. fauloval hostující Slabý, Glos ve slibné pozici byl příliš blízko a nestačil zasunout. Dvě minuty před sirénou Kozákovi v průniku sklouzl puk z hole.

Ve 21. min. Borůvka potřetí v zápase trefil tyč, o dvě minuty později měli hosté velké šance, ale Kudrna Hronov podržel. Ve 25. min. Martin Franců neuspěl ani nadvakrát, a tak přišel trest. Z nenápadné akce hosté Hájkem srovnali na 1:1. Ve 37. min. vyjel z rohu Kollman, ale v gólovce o kousek minul odkrytý roh hronovské branky. Ve 38. min. domácí Vondřejc už blafákem Dresslera překonal, dával do prázdné klec, jenže gólman hodil hůl a byl vyloučen. Po minutě šel ven další hostující hráč, ale minutovou přesilu pět na tři Hronov promarnil.

Ve 43. min. šanci Bartoně hostující gólman s námahou kryl, ale ve 45. min. Vondřejc neohroženě proháčkoval přes tři hráče a vymetl pravé okno novopacké svatyně – 2:1. O pět minut později Kollman už přelstil domácího Kudrnu, pak však nepochopitelně minul prázdnou branku. V polovině utkání Kozák zpoza branky našel Vondřejce, a ten z otočky po ledě zvýšil na 3:1. V téže minutě Bartoň dával nad a z protiútoku Hloušek střílel do lapačky Kudrny. Ještě v téže minutě chyboval na útočné modré Bartoň, navíc se nedohodl s vyjetým Kudrnou a Hloušek měl se střelou do prázdné branky pramalé problémy – 3:2. V 53. min. šanci Hubáčka vykryl Dressler, vzápětí po obrovském závaru před Kudrnou měli hosté hned několik šancí na vyrovnání. V 55. min. ujela dvojice Hubáček – Bartoň, puk jim však v rozhodující fázi utekl. Vzápětí odjel Glos, při blafáku už dával do prázdné a Dressler musel hodit hůl. Nařízené trestné střílení zakončil Glos střelou do lapačky. V 58. min. Bartoň našel zadovkou Hubáčka, a ten zápěstím poslal puk k pravé tyči novopacké branky – 4:2. Pak však zbytečně fauloval Kozák. Za zranění vyfasoval 2+2 minuty a hosté odvolali brankáře. Minutu před sirénou Pour snížil na 4:3 a začalo peklo. V pokračující power play pět na čtyři měli hosté tři těžké střely od modré, Kudrna nic neviděl, ale puk si už do sítě cestu nenašel.

Sestava Hronova: Kudrna – Borůvka, Hornyš, John, Mlateček, Matějček, Mi. Franců – Ma. Franců, Hubáček, Bartoň – Vítek, Vondřejc, Glos – Rojšl, Kozák, Šafář. (jk, mr, jv, mš)