Martinec strávil rok u mládeže a rozhodně si nestěžoval. Práce měl u mládeže více než dost. Dělal i jednoho z asistentů u reprezentační osmnáctky, se kterou nedávno absolvoval mistrovství světa v Americe. Teď je zpět a se svými kolegy Ladislavem Čihákem a Petrem Svobodou se připravují na novou sezonu.

Tým však doznal velkých změn, je jiný než ten, který tu začal Martinec budovat před třemi lety, kdy na lavičce vystřídal Václava Sýkoru.

„Určitě to bude jiná práce, tým se hodně obměnil, navíc ani situace není stejná,“ přiznává sedmačtyřicetiletý trenér.

Je o vás známo, že vyznáváte útočný styl hokeje, na tom asi nic měnit nebudete?

Máte pravdu. Nejdůležitější bude dát vždy o jeden gól víc než soupeř. Chci, aby styl naší hry bavil diváky, pro které to hrajeme. Oni se pak budou rádi vracet. Myslím, že všichni v realizačním týmu jsme hodně ctižádostiví, budeme chtít vyhrát každý zápas.

Trenér Růžička vyznával jiný styl hry, k čemuž si uzpůsobil mančaft. Nebude to pro vás teď problém?

Je pravda, že složení kádru je rozdílné. Jsou tu kluci, kteří tu už byli, takže ty budou vědět, co ode mě čekat, poté je tu i spousta nových hráčů. Rozhodně nás nečeká stejná práce.

Tomáš Martinec a Vladimír Růžička (vlevo).Zdroj: ČTK/ David TanečekJak moc vás mrzí, že v týmu nemáte Patrika Miškáře a Radovana Pavlíka, oba jsou odchovanci hradeckého hokeje, ale za působení předchozího kouče pro ně nebylo místo.

Mrzí mě to hodně. S kluky jsem mluvil, byl jsem s nimi v kontaktu i během sezony. S reprezentací jsme navíc přes dva měsíce trénovali v Litoměřicích, kde jsem se s Patrikem potkával. Dostal dobrou nabídku od Karlových Varů, kterou se rozhodl využít, já jsem mu v té době nic nenabízel, protože jsem u týmu ještě nebyl. Mrzí mě to o to víc, že jsou to Hradečáci, ale budu jim přát, aby se jim dařilo. Věřím, že se do Hradce jednou vrátí.

Miškář odehrál skvělou sezonu v Litoměřicích, neťukal jste si na hlavu, když si ani takovými výkony neřekl o místo v sestavě Hradce?

Tohle je věc každého trenéra. Já jsem ho sledoval, měl výborný ročník a přesně nedokážu říct, proč za Hradec nehrál. Myslím si, že mu Litoměřice hodně prospěly a pořádně ho to nakoplo. Svými výkony si řekl o místo v Karlových Varech. Snad se mu bude dařit i nadále.

Mluvíme tu o velkých změnách, jaká je ta největší?

Jednoznačně je to odchod gólmana Marka Mazance. On byl jasná jednička, nadprůměrný extraligový gólman. Dlouhou dobu ukazoval svoje kvality. Teď tu máme Štěpána Lukeše a finského gólmana Henriho Kviaha, uvidíme, jestli se nám povede jeho post zacelit, ale věřím, že ano. Je to kvalitní dvojice.

Budete nějak měnit hru v návaznosti na složení kádru?

Ta se vždycky odvíjí od hráčů, které máte k dispozici, takže se musíme přizpůsobit. Po odchodu Marka věřím ve větší soudržnost celého týmu, jedině tak se s jeho odchodem vyrovnáme.

Jedinou českou posilou je zatím Petr Kalina ze Sparty.

Za něj jsem nesmírně rád. Je to talentovaný hráč, navíc je pořád hodně mladý. Musel dlouho čekat, jestli Sparta neuplatní opci, nakonec se nám ho povedlo získat do Hradce. Pro tým by měl být hodně platný. Chtěli jsme přivést i další české hráče, ale na trhu nebyl velký výběr, nebo to bylo nad naše finanční možnosti.

Proto jste se rozhodli jít „zahraniční“ cestou? Přivedli jste už čtyři cizince.

Přesně tak. Z výše vyjmenovaných důvodů jsme zvolili tuto variantu. Je to samozřejmě jiné, protože dříve už byl tým pohromadě a společně trénoval. Zahraniční posily se k týmu připojí až později.

V Hradci se pravidelně mluví o vysokých ambicích, bavili jste se už i na toto téma?

Na to je ještě čas, teď se soustředíme pouze na přípravu, ale už ze samotných příchodů je vidět, že se klub chce finančně stabilizovat, což je po dvou těžkých sezonách, kdy se jedna ani nedohrála, logické. I tak je vidět, že tým má rozhodně svoji kvalitu.

Tomáš Martinec.Zdroj: Deník/ Michal FantaJak těžké bylo rozhodování, jestli nabídku od vedení přijmete?

Hodně jsem o tom přemýšlel. Ale převážilo to, že jsem Hradečák a práce mě naplňuje. Nechtěl jsem vstupovat do stejné řeky a myslím, že to se změnami, které tu proběhly, ani nedělám.

Jak se těšíte na samotný návrat do extraligy, kdy budete znovu stát na lavičce jako hlavní trenér?

Těším se hodně. Chci vyhrát každý zápas a doufám, že i hráči budou hladoví po úspěchu.

Dojde i na pikantní souboj. Na lavičce Českých Budějovic bude nově jako asistent váš bratr Patrik, co na to říkáte?

Bude to novinka. Je pravda, že na lavičce jsme proti sobě nikdy nestáli. Když jsem začal trénovat, tak brácha dělal manažera ve Spartě, pak byl dlouho pryč.

Bude to vyhecované?

Když jsme byli mladí, tak jsme byli enormně soutěživí, ani jeden neuměl prohrávat a chudáci byli většinou rodiče (směje se). Teď to bude jiné. Můžeme výsledek do jisté míry ovlivnit, ale hlavní úlohu mají hráči, takže v tom takové emoce nebudou.

Neuvažoval jste spíše, že by Patrik dělal asistenta vám?

Časově to nebylo možné. Když jsem byl jmenován, tak on už byl domluvený v Budějovicích.

Ale společnou spolupráci si představit dokážete?

Ano, dokážu. O hokeji se bavíme, ale časově to nevyšlo, jinak by nabídku ode mě dostal.

Pořád jste šéftrenér mládeže. Jak může dlouhá pauza uškodit?

Obrovsky. Vidíme to už teď, některé dětí nám trošku přibraly a celkově ztratily i na fyzické a motorické připravenosti. Až čas ukáže, jak moc se to na dětech podepsalo a jak to bude vypadat příští týden na ledě, na který se už všichni těší.