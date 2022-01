Jelikož vedoucí Třinec o víkendu nehrál, měl Mountfield možnost vrátit se zpátky do čela tabulky. K tomu potřeboval vybojovat alespoň dva body. Jenže to se nestalo. Bod je z domácího utkání málo. Východočeši byli v konečném součtu aktivnějším týmem, ale na výhru to nestačilo.

Ladislav Čihák, asistent trenéra Hradce: „Neměli jsme dobrý vstup do utkání, hned jsme dostali gól. To s týmem trochu zatřese, ale my věděli, že je celý zápas před námi. Měli jsme pár dobrých šancí do konce třetiny. Hodně nám pomohlo, že jsme Kometu ve druhé třetině trochu zatlačili a vyválčili z toho dva góly. Bohužel jsme po chybě při přechodu modré čáry inkasovali na 2:2, na to mají Brňané rozdílové hráče. Celkově jsme měli lepší pohyb a víc šancí, ale hlavně jsme si měli pomoct přesilovkami. Nepodařilo se nám v nich prostřelit blokaře či gólmana. Nájezdy už jsou vabank, Kometa byla šťastnější.“

Skóre se poprvé měnilo již po půlminutě hry, když se po dorážce do prázdné branky radoval z gólu hostující Tansey. Pořádně červenat se přitom musel hradecký gólman Lukeš, kterému vypadla lehká střela Muellera.

Na další branky se pak čekalo až do poloviny řádné hrací doby. To se prosadil Hradec a hned dvakrát během necelé minuty. Nejprve udeřil produktivní Oksanen, jehož střelu od modré si za rámeček nedá pro změnu gólman Brna Sedláček. Následný obrat obstaral novic v hradeckém dresu Nikita Ščerbak, jeden z nejaktivnějších hráčů celého střetnutí.

Jenže svěřenci kouče Martince se z vedení radovali jen krátce, skóre brzy dorovnal jeden z nejlepších hráčů soutěže Peter Mueller.

Třetí třetina už góly nenabídla, stejně tak prodloužení. Ve zmiňované dlouhé sérii nájezdů byla šťastnější Kometa, která tak brala dva body.

Zajímavostí bylo, že všechny čtyři góly v normální hrací době vstřelili zahraniční hráči. Čest tuzemského hokeje zachraňoval až proměněným rozhodujícím nájezdem brněnský Luboš Horký.

Další zápas čeká hradecké hráče ve středu, kdy Martincův soubor zavítá na led severočeského Litvínova.

Hradec Králové – Brno 2:3 SN

Fakta – branky a nahrávky: 30. Oksanen (Smoleňák, F. Pavlík), 31. Ščerbak – 1. Tansey (P. Mueller, Zaťovič), 33. P. Mueller (Tansey, Zaťovič), rozhodující nájezd L. Horký. Rozhodčí: Mrkva, Vrba – Lučan, Kis. Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet). Třetiny: 0:1, 2:1, 0:0 – 0:0, 0:1.

Mountfield Hradec Králové: Š. Lukeš (41. Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Šalda, F. Pavlík, Jank, McCormack – Perret, Lalancette, Oksanen – Smoleňák, Lev, Orsava – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Koukal, Pajer – Ščerbak. Trenér: Tomáš Martinec.

HC Kometa Brno: Jakub Sedláček – Tansey, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, Jan Sedláček – Zaťovič, P. Holík, P. Mueller – L. Horký, Ostřížek, Šalé – Meluzín, Rákos, R. Pavlík – Dočekal, Malý, Šik. Trenér: Jiří Kalous.