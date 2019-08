Spartak Moskva, špičkový ruský tým, Slovan Bratislava, slovenská legenda, a k tomu Pardubice. Hokejový Hradec začíná zápasovou sezonu tradičním domácím Mountfield Cupem a třemi měřeními s extra zajímavými soky.

„Hned na začátek přijde ostrá prověrka,“ lebedí si trenér Tomáš Martinec. „Už je to pár měsíců, co jsme skončili v play off. Doteď to byla jen dřina na suchu a na ledě. Jsme rádi, že to začne,“ doplňuje ho Radek Smoleňák, nový kapitán týmu.

Klání čtyř týmů bude pro Mountfield důležité ve třech rovinách. Zaprvé je tu výsledek. Ze tří ročníků Hradec slavil dvakrát. „Budeme chtít uspět a navíc se prezentovat dobrým hokejem,“ říká kouč Martinec.

Mountfield Cup

Program - neděle 14.00: HC Dynamo Pardubice – HC Slovan Bratislava, 18.00: Mountfield HK – Spartak Moskva.

Pondělí 18.00: Mountfield HK – HC Slovan Bratislava, HC Dynamo Pardubice – Spartak Moskva (hraje se v Pardubicích).

Středa 12.00: Spartak Moskva – Slovan Bratislava, 18.00: Mountfield HK – HC Dynamo Pardubice.

Druhým úkolem pro Hradec je hledání sestavy. V tuto chvíli je v kádru dvaatřicet hokejistů, což je fakt moc. Už Mountfield Cup ukáže, kteří borci se mohou probojovat do sestavy.

„Určitě budeme chtít vidět všechny. Všichni mají šanci udělat tým,“ přesvědčuje trenér Martinec.

Třetí důležitou věcí je aplikace herního systému. Hradec se che stejně jako v minulé sezoně prezentovat moderním (jak se říká) stylem. Rychlost, tvrdost, bruslení, otravnost, to má být DNA Martincova výběru.

„Zápasy budou důležité po kondiční stránce, ale také abychom se do toho dostali hlavou. Musí to fungovat. Už na turnaji chceme hrát stylem, kterým se budeme prezentovat v sezoně,“ nabádá šéf Smoleňák.

Každopádně zkouška to bude těžká.