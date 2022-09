Lepší vstup do první třetiny měli liberečtí hokejisté, kteří v úvodu Mountfield zamkli, paradoxně to byli ale domácí, kdo se jako první objevil ve stoprocentní šanci. V oslabení ujel Zachar, jenže střelou mezi betony Kváču nepřekonal. Stejný hráč měl i druhou velkou šanci Hradce, když se po chybě hostující obrany dostal po pravé straně do úniku, tentokrát však mířil nepřesně. Liberec dostal v závěru první dvacetiminutovky výhodu přesilovky, tu však nevyužil, když z mezikruží pálil pouze do tyče Bulíř.

Druhá perioda přinesla ještě mnohem zajímavější hokej než ta první. Znovu však vládli muži v maskách. Hlavně tedy hostující Kváča. Nejprve na začátku 26. minuty mohl potrestat zaváhání Rosandiče Okuliar. Jenže jeho blafák liberecký gólman přečetl a nedovolil mu skórovat. Poté si poradil i proti tutovce Smoleňáka, který dostal přesnou přihrávku od Lva, ale Kváča se skvěle přemístil. Ve 33. minutě se do samostatného úniku hnal Okuliar, Rosandič zatáhl za záchranou brzdu a rozhodčí nařídili trestné střílení pro domácí. Slovenský útočník ho však nedokázal zakončit přesně. A když v závěru druhé třetiny nevyužili hosté početní výhodu, šlo se do šaten za bezbrankového stavu.

Fanoušci, kterých do hradecké ČPP arény přišlo 4301 se prvního gólu sezony dočkali v 46. minutě. Obránce Filip Pavlík napřáhl od modré a přesnou střelou do šibenice překonal jinak skvěle chytajícího Kváču. I po vstřeleném gólu Mountfield dobře bránil a Liberec do ničeho nepouštěl. Nakonec však doplatil na dvě vyloučení. Nejprve fauloval Zachar a z následné početní výhody se prosadil Filippi. Těsně před koncem základní části oslabil domácí Lev a hosté využili i další přesilovku, když pohlednou kombinaci zakončoval v prodloužení lotyšský bek Balinskis.

Hradec tak z úvodního duelu sezony vyválčil bod. Už v neděli od 15.30 se představí na ledě karlovarské Energie.

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "První třetinu nás možná trochu svazovala nervozita, ale postupně jsme našli energii a vytvářeli si příležitosti ke gólům. Jednu jsme proměnili. Z tempa jsme se bohužel dostávali zbytečnými vyloučeními, disciplína a fauly nás stály vítězství. Nepomohli jsme si v přesilovkách a rozhodly dva góly, které jsme dostali v oslabení."

Patrik Augusta (Liberec): "Do půlky bylo utkání hodně vyrovnané, pak nás Hradec malinko zatlačil a zaslouženě šel do vedení. Jsem hrozně rád, že jsme nesložili zbraně a díky speciálním týmům se nám podařilo utkání vyhrát, ať už to byla ubráněná oslabení, nebo dvě proměněné přesilové hry v závěru."

Hradec Králové – Liberec 1:2 po prodl.



Fakta – branky a nahrávky: 46. F. Pavlík (Cingel, Jank) – 58. Filippi (Birner), 62. Balinskis (Filippi, Bulíř). Rozhodčí: Pilný, Hribik – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:2. Diváci: 4301. Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1 – 0:1. Mountfield Hradec Králové: J. Růžička – Blain, Kalina, F. Pavlík, Pilař, McCormack, Nedomlel, Jank – Jergl, Kev. Klíma, Kel. Klíma – Lev, Cingel, Štohanzl – Ščerbak, Lalancette, Smoleňák – Okuliar, Zachar, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec. HC Bílí Tygři Liberec: Kváča – Melancon, Balinskis, Rosandić, Derner, J. Dvořák, Vitásek, Aubrecht – Faško-Rudáš, Bulíř, Birner – Frolík, Filippi, Ordoš – Flynn, Jelínek, Vlach – A. Najman, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.