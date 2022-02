Nula bodů, nula branek. Ale také nulový náskok na postupovou jedenáctou příčku

Ukázalo se, jak cenné prostředí domácí haly je. Už ve středu si však soupeři tuto výhodu protočí, na programu budou odvety a Nový Bydžov s Chrudimí do nich půjdou s cílem vyrovnat průběh své série.

Krajská liga, semifinále, 1. zápasy

HC Kohouti Česká Třebová – Stadion Nový Bydžov 8:2

V českotřebovské aréně ještě ani nedozněla euforie z pátečního postupu přes Moravskou Třebovou a už tu byl semifinálový soupeř. Také bydžovský Stadion k utkání dorazil ve skvělé náladě, vždyť ve čtvrtfinále dokonal obrat proti rivalovi z Nového Města a týmovou pohodu chtěli hráči prezentovat i v hale favorita.

Hostům se to dařilo především na startu zápasu. Už po necelých dvou minutách je totiž poslal do vedení Jebavý. Kohoutům trochu trvalo, než se dostali do správné provozní teploty. V polovině úvodní periody ale dvakrát zakombinovalo duo Plášek - Schejbal a rázem byla na tribunách lepší nálada.

Tu domácí ve zbytku zápasu neustále vylepšovali, a když hostující Němec v 51. minutě zaznamenal druhou trefu svého mužstva, už znamenala jen kosmetickou úpravu jinak pro Bydžov hrozivého skóre.

Fakta – branky a nahrávky: 10. Plášek (Schejbal, Korhoň), 12. Schejbal (Plášek, Polodna), 24. Augustin (T. Prachař, Semorád), 30. Pavlovský (Augustin, T. Prachař), 40. Korhoň (Polodna), 42. Fúzik (Veverka, Semorád), 48. Pavlovský (T. Prachař, Sedlák), 52. Čada (Sedlák, Král) – 2. Jebavý (Němec, Bezděk), 51. Němec (Bezděk, Němec). Rozhodčí: Vrba, Škorpil – Matějka, Najman. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. Střely na branku: 37:34. Diváci: 485. Třetiny: 2:1, 3:0, 3:1. Stav série: 1:0.

HC Kohouti Česká Třebová: Vlk (48. Kraus) – Sedlák, Jemelka, Schejbal, Blažej, Daněk, Šejba, Král – Augustin, T. Prachař, Pavlovský – Korhoň, Polodna, Plášek – Veverka, Fúzik, Semorád - Rozlílek, Čada, Hradil. HC Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (41. Schovánek) – Nedbal, Šuvara, Březák, Bezděk, Malý, Novák, Spal – Eis, Kubišta, Chára – Němec, Postolka, Jebavý – Černý, Hlaváček, Divíšek – Pilný.

Pavel Rohlík, trenér České Třebové: „Jsme rádi za výhru v prvním utkání. Těžká čtvrtfinálová série s Moravskou Třebovou se na našem výkonu podepsala. Soupeř byl přímočarý a nebezpečný, několikrát nás podržel brankář Vlk. Zápas byl dlouho vyrovnaný, v obranné hře máme stále velké rezervy. Ve středu nás čeká těžký zápas číslo dvě.“

HC Spartak Choceň – HC Chrudim 3:1

Zásluhou obou fanouškovských táborů se derby na ledě Chocně hrálo v parádní kulise a lépe do něj vkročili domácí hokejisté. Těm brzy vypracovala dvoubrankový náskok dvojice Krejza - Hemský. V páté minutě prostřední část snížil Novák, Hemskému však stačilo pouhých 32 vteřin na to, aby svému týmu vrátil klidnější vedení – 3:1.

Ve zbytku utkání sice byli hosté střelecky aktivnější, další puk za záda gólmana Valenty už ale nedostali a do středečního pokračování série tak půjdou za stavu 1:0 pro Choceň.

Fakta – branky a nahrávky: 13. Krejza (Vlček, M. Šeda), 19. M. Hemský (Krejza), 25. M. Hemský (Vlček, Krejza) – 25. V. Novák (Karásek). Rozhodčí: Kis, Kratochvíl – P. Landsmann, Voltner. Vyloučení: 5:2. Využití 1:0. Střely na branku 21:27. Diváci: 564. Třetiny: 2:0, 1:1, 0:0. Stav série: 1:0.

HC Choceň: Valenta (Mahdal) – Pazdera, Rudy, Škvor, M. Novák, Knytl, M. Šeda – M. Pulpán, M. Lichtág, L. Procházka – T. Půlpán, P. Vlček, M. Pilař – P. Prachař, L. Pilař, J. Krejza – D. Farkas, M. Hemský, M. Adámek. HC Chrudim: Dominik Cvrček (Matoušek) – Pazdera, Odehnal, V. Pilař, L. Budínský, Pejzl, M. Machač, T. Novotný, Kalous – P. Štěpánek, J. Polák, Formánek – Dobiáš, V. Novák, Karásek – David Cvrček, O. Polák, Kišš – Koreček, Hebek, Pavlík.

Bydžovský Stadion dokonal obrat v sérii. Vedle Nového Města končí i Třebechovice

Jaromír Jindřich, trenér Chocně: „Máme první bod. Chrudim se představila v dobrém světle a věděli jsme, že nás bude čekat hodně těžké utkání. Zvláště, když jsme v patek prošli velkým martyriem s Třebechovicemi. S Chrudimí jsme vydrželi bruslit celý zápas a hráli jsme dobře z obrany a čekali na příležitosti, které přišly a my je využili. Párkrát jsme se dostali pod větší tlak soupeře, který jsme dobře eliminovali a co se nám nepovedlo zlikvidoval Michal. Dnes to byl Dobrý výkon celého týmu. Teď máme dva dny na regeneraci a ve středu nás čeká pokračování této těžké série. Chtěl bych požádat naše skvělé fanoušky a neskutečný kotel, aby nás přijeli podpořit. Jste skvělí.“

Příští program, semifinále play off, 2. zápasy – středa 18.30: Nový Bydžov – Česká Třebová, Chrudim – Choceň.

Pohár Vladimíra Martince, čtvrtfinále 3. zápas

HC Hlinsko – HC Baroni Opočno 4:2

Také Pohár Vladimíra Martince již zná jména všech čtyř semifinalistů. Tím posledním se stali hokejisté Hlinska, kteří si po dramatickém průběhu poradili s Série mezi Hlinskem a OpočnemZdroj: hchlinsko.cznadšeně bojujícím soupeřem z Opočna.

Domácí v rozhodující třetí partii skvěle vykročili a brzy vedli 2:0. Baroni však v polovině zápasu vyrovnali a nebýt rychlé odpovědi z hole Beneše, kdo ví, jak by se duel vyvíjel dál.

Fakta – branky a nahrávky: 2. Havel (Bříza), 7. Havel, 34. Beneš (Havel, Hron) 40. Hron (Homola, Cejpek) – 8. Bureš (Franc), 32. Chaloupka (Komárek). Rozhodčí: Čížek – Padevět, Topolský. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:0. Diváci: 135. Třetiny: 2:1, 2:1, 0:0. Konečný stav série: 2:1.

Příští program, semifinále Poháru Vladimíra Martince, 1. zápasy – neděle 17.00: Náchod – Polička, Jaroměř – Hlinsko.