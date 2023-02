Tři zápasy schází vrchlabským hokejistům odehrát v nadstavbové části druholigové skupiny Západ. V části vítězů měly svěřence trenéra Tomáše Jirků postupně čekat na domácím ledě Most, venkovní bitva v Táboře a na závěr bitva s pražskou Kobrou.

Skóre stejné, bodový zisk však pouze pro horaly. Hronov inkasoval v závěru

Pořadí těchto duelů se ale nakonec změní. Kádr Mosteckých Lvů trápí zdravotní problémy a středeční duel tak byl odložen na pondělí 27. února. Dalším zápasem, který tak horaly čeká, bude sobotní souboj v hale Kohoutů z Tábora, až pak dojde ke dvěma domácím bitvám, při nichž si Stadion bude chtít pojistit přímou účast ve čtvrtfinále play off.

Tabulka nadstavbové části vítězů bez pondělní předehrávky v Chomutově (výhra 5:3 nad Ústím)Zdroj: denik.cz

Zbývající program HCV

sobota 25. února:

Tábor – Vrchlabí (18)

pondělí 27. února:

Vrchlabí – Mostečtí Lvi (18)

středa 1. března:

Vrchlabí – Kobra Praha (18)

Mimochodem 12. dějství elitní nadstavbové skupiny je rázem rozděleno do tří hracích dnů. V plánovaném termínu se budou hrát pouze zápasy Letňany vs. Kobra Praha a Příbram vs. Tábor. Souboj Chomutova s Ústím nad Labem se hrál již v pondělí, domácí jej ovládli výsledkem 5:3 a dostali se v tabulce před svého severočeského rivala.

Zatímco v této skupině je tak zápasový program pozměněn, v části poražených se naopak budou ve středu hrát všechny čtyři zápasy 12. kola. Východočeský HC Wikov Hronov na svém ledě přivítá HC Vlci Jablonec nad Nisou (18.00).

Živo bude také v Krajské lize Královéhradeckého a Pardubického kraje, kde druhými zápasy pokračuje semifinále play off. Hokejisté Nového Města nad Metují se v královédvorském azylu pokusí srovnat stav série s Litomyšlí, tým Nového Bydžova naopak bude usilovat o druhou výhru v hale českotřebovských Kohoutů.

Aktuální tabulka nadstavbové části poraženýchZdroj: denik.cz

Odpočatí proti utahaným. První semifinálové bitvy dopadly podle předpokladů

Dosavadní výsledky Stadionu v nadstavbě

Kobra Praha – Vrchlabí 8:5, Vrchlabí – Ústí nad Labem 2:4, Letňany – Vrchlabí 5:1, Vrchlabí – Příbram 3:6, Mostečtí Lvi – Vrchlabí 2:5, Vrchlabí – Tábor 5:3, Chomutov – Vrchlabí 5:3, Ústí nad Labem – Vrchlabí 4:2, Vrchlabí – Letňany 2:3p, Vrchlabí – Chomutov 1:6, Příbram – Vrchlabí 5:4p.