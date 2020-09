Kdy vznikla myšlenka na druhou ligu v Hronově?

S touto myšlenkou jsme koketovali už v loňské sezoně, kdy jsme veřejně deklarovali, že se chceme pokusit vyhrát krajskou ligu a postoupit do II. ligy. To se bohužel i kvůli koronaviru nepodařilo. Rozhodující zápas o finále jsme prohráli. V té době jsme už byli bez některých kluků, kteří se kvůli nastalé situaci báli hrát. Navíc se hrálo bez diváků, takže to byl duel o ničem. V létě jsem pak žádali, jestli by se nedala II. liga rozšířit.

Stejnou žádost měly i Moravské Budějovice a další tým, takže to byly tři kluby. Jenže to nedopadlo, 21 klubů bylo pro a 3 proti, takže nás nevzali. Tato současná situace je za pět minut dvanáct, možná i déle. Byla k mání licence za nějakých podmínek, my jsme se rozhodli, že do toho půjdeme, sestavíme mančaft a zkusíme hrát ve druhé lize důstojnou roli.

Jak celý proces postupoval? Bylo to rychlé? Nebo šlo o zdlouhavý proces?

Jednali jsme s David Servisem už dva měsíce nazpět, jenže oni chtěli licenci jenom půjčit. Do toho nešel ani jeden z těch dalších dvou zmiňovaných klubů. Když už to pak bylo takhle dlouho, tak jednání byla rychlá. V neděli jsme se domluvili telefonicky. V pondělí jsme to řešili se svazem, zda by přehodil účastníky a nás dal do skupiny Sever, což se naštěstí podařilo dohodnout s Řisuty.

Na základě této dohody jsme v úterý kontaktovali českobudějovický klub, sešli se a od nich odkoupili. Pak už to bylo jenom o schválení a potvrzení ze strany svazu. Takže během tří dnů bylo rozhodnuto.

Něco přes dva týdny jste měli na vybudování konkurenceschopného kádru, daří se to?

Já bych řekl, že zatím docela ano (odpovídal 11. září – pozn. aut.). Měli jsme vytypovaných zhruba 30 hráčů, vyzkoušeli jsme je ve dvou přípravných zápasech a teď už je to jen o tom vše vyřídit legislativně, dohodnout se na podmínkách. Pokud se tak stane, nemusel by to být špatný tým. Sázíme hlavně na mladé hráče, kterých je převážná většina. To je naše myšlenka. Už v loňské sezoně krajské ligy jsme měli věkový průměr 21 let a hráli špici.

Jaké si dáváte cíle?

Naší ambicí je udělat co nejlepší výsledek, ale je jasné, že to nebude snadné. Hlavně se chceme připravit na další sezonu. Nechceme zklamat naše fandy, rádi bychom je potěšili dobrým hokejem. Doufáme, že budou chodit v hojném počtu. Když uděláme pár výher doma, budeme spokojeni. Ale samozřejmě budeme chtít vyhrávat.

Tahákem budou jistě regionální derby s Dvorem Králové, Trutnovem a Novou Pakou.

Právě to byla jedna z motivací uvažovat o postupu. Během několika let odešli z krajské ligy týmy Vrchlabí, Trutnova, Dvora Králové, Nové Paky a teď i my. Jedná se o místní zápasy a to byl i hlavní důvod, proč jít nahoru.

Jak reaguje veřejnost v Hronově na posun o patro výš?

Stýkám se převážně s lidmi, kteří fandí hokeji. Jsou z toho nadšeni, nikdo si nepředstavoval, že bychom hráli druhou ligu. Když jsem před deseti jedenácti lety nastupoval do klubu coby prezident, v té době se tady hrála pouze krajská soutěž.

Dal jsem si za úkol postoupit do krajské ligy, což se podařilo hned. Teď jsme ve druhé lize, což považuji za historický milník hronovského hokeje.

Berete vyšší soutěž i jako novou výzvu? Přece jen krajská liga už mohla působit jako stereotyp – stejní soupeři, stejný hokej.

Určitě. Právě že to bylo už takové ustálené, pro nás rozhodně velká výzva. Budeme rádi, kdybychom obstáli a připravili se na další sezonu. Budeme sbírat zkušenosti. Je to něco jiného, vyšší úroveň a to co se týká sportovního hlediska i technického zázemí. Je to poloprofesionální soutěž.

Když nedojde ke zpřísněným koronavirovým opatřením, očekáváte zvýšení návštěvnosti?

My už jsme se v krajské lize mohli chlubit slušnou návštěvností, možná jsme ji měli dokonce nejvyšší. Očekáváme zvýšení návštěv a větší zájem o hokej. Budou jezdit i lidé z okolních měst, ale je to samozřejmě navázané na situaci s korovnavirem. Nedovedu si představit zápasy bez diváků, to bychom se ocitli ve špatné situaci. Počítáme totiž s tržbou ze vstupného, to je důležitý článek rozpočtu. Z loňska máme zkušenost se zápasem bez diváků je to o ničem. Hokej se hraje přece pro lidi a tak by to mělo zůstat.

Na druhou stranu nákaza řádí čím dál více. Do karantény nedávno musela Nová Paka, kde máte hrát v rámci 2. kola. Nemáte obavu, aby něco podobného nepotkalo i váš tým?

Samozřejmě máme. Teď ani nevíme, jestli se v Pace bude hrát. Nevíme, kdy jim končí karanténa (řečeno v pátek 11. září – pozn. aut.). Kdyby přibyl někdo další, může se stát, že by se to ani neodehrálo.

Přehled utkání v základní části



Sobota 19. 9.: Děčín. Středa 23. 9.: Nová Paka. Sobota 26. 9.: Mostečtí Lvi. Středa 30. 9.: Trutnov. Sobota 3. 10.: Jablonec nad Nisou. Středa 7. 10.: Dvůr Králové. Sobota 10. 10.: Bílina.



Sobota 17. 10.: Děčín. Středa 21. 10.: Nová Paka. Sobota 24. 10.: Mostečtí Lvi. Středa 28. 10.: Trutnov. Sobota 31. 10.: Jablonec nad Nisou. Středa 11. 11.: Dvůr Králové. Sobota 14. 11.: Bílina.



