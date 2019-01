Náchodsko – Druhé kolo měla o víkendu na programu krajská hokejová liga. Jaroměř doma přehrála Dvůr Králové, Náchod veze vydřené vítězství z Opočna, Novému Městu pomohli k výhře v Hronově přesilovky.

Novoměstský kapitán Petr Ježek se vyhýbá jednomu z bránících hronovských hráčů. Prestižní derby pro sebe nakonec rozhodli hosté z Nového Města vítěznou trefou pět minut před koncem utkání. | Foto: Jiří Mach

HC Wikov Hronov – Spartak Nové Město nad Metují 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Prvních šest minut se hra přelévala na obě strany, poté hosté dvakrát faulovali, ale výsledkem dvojnásobné přesilovky byla jen zmařená šance Fišera. Pak v oslabení ujel novoměstský Ježek, ale Svoboda kryl. V čase 11:19 po závaru před Bláhou Smolík přiklepl Fišerovi a ten před prázdnou klecí neměl problém – 1:0. Ve 14. min. při vyloučení domácího Matysky sehráli hosté nacvičenou přesilovku, Praus uvolnil Ježka a ten srovnal na 1:1.



V nástupu do druhé třetiny byl hronovský Kozák za faul se zraněním poslán na pět minut za katr a do konce utkání, vzápětí dostal za další faul Mlateček 2+2 minuty a Novoměstským se naskytla čtyřminutová přesilovka pět na tři. Ochotníci ale prakticky nepustili hosty do své třetiny. V polovině utkání i Hronov hrál přesilu o dva muže v poli, Borůvka našel volného Fišera a ten vymetl pavouky z levého okna Bláhovy klece – 2:1. Těsně před koncem třetiny byl vyloučen hostující Pour, ale v oslabení ujel všem Ježek a blafákem s jistotou překonal Svobodu – 2:2.



Po osmnácti sekundách třetí třetiny narazil soupeře na hrazení domácí Borůvka a také on obdržel trest 5 + OK. V oslabení opět ujel rychlík Fišer, ale Bláha vykopl pravým betonem. Hosté v závěru utkání přidali, dobře bruslili a domácím po řadě ubráněných oslabení chyběly síly. V 54. min při vyloučení Rojšla hosté sehráli opět skvěle přesilovku, Ježek adresoval přihrávku zcela volnému Dittrichovi a ten do odkryté branky lehce zavěsil – 2:3.



Radek Měsíček, trenér Hronova: „Utkání rozhodly dva faktory. Naše neproměněné šance, jichž jsme měli přehršel a dále naše velká nedisciplinovanost. Tolik zbytečných faulů a z toho pramenících vyloučení nemůže žádný mančaft bez pohromy přestát.“



Václav Ježek, trenér N. Města: „Toto utkání muselo být pro diváky ve Wikov aréně hodně zajímavé. Velice pohledné akce zůstaly na obou stranám nevyužity díky výborným zákrokům brankářů. Stínem utkání je ošklivé zranění Davida Reichmanna v obličeji s následným ošetřením v nemocnici. Jsme velice rádi za vydařený vstup do sezóny a zveme diváky na další atraktivní utkání proti Baronům z Opočna.“



Sestavy – Hronov: Svoboda – Hornyš, Borůvka – John, Daňo – Fink, Mlateček – Ropický, Hubáček, Šakarov – Kozák (21. Franců), Fišer, Smolík – Rojšl, Matyska, Perutek. N. Město: Bláha – Jakl, Šnejdr – Pour, Hejduk – Plíhal, Burdych – Praus, Ježek, Reichmann – Potůček, Kodym, Janoušek – Řehák, Chmelík, Dittrich – Junek.

HC Jaroměř – HC Dvůr Králové 4:2 (0:1, 2:0, 2:1). Hned v 1. min. předvedl domácí Ježek, debutující v mistrovském utkání, po brejku hostí fantastický zákrok. Jaroměř se jinak do svého soupeře zakousla, nápor zastavil Dušička faulem a starý lišák na lavičce Dvora, trenér Hrubý, jenž si vyžádal oddechový čas. Po jeho uplynutí najel hlavní rozhodčí do rýhy, udeřil se do hlavy a zápas pokračoval pod dohledem zbylých dvou sudí. Poprvé se skóre měnilo ve 12. min., když se prosadil hostující Rychtera. Závěr třetiny měli Dvoráci k dobru dvojnásobnou přesilovku, tu ale nevyužili.

Od druhé třetiny do zápasu nastoupil čárový rozhodčí Tomáš Veselý a pásky hlavního si vzal Jan Petr. Druhou přesilovku pět na tři hrál Dvůr od 24. min. s výsledkem stejným, jako v první třetině. Navíc Koblížek při návratu z trestné lavice vyrovnal na 1:1. O další potlesk se zasloužil jaroměřský mladíček v brance ve 36. min., kdy otočil skóre na stranu Jaroměře po přihrávce Rudolfskému – 2:1.



Při nástupu do třetí části dovršil hattricku Novotný, ale bohužel v počtu vyloučení. Nabídnutá šance na vyrovnání se Dvoru zvýšila při následném vyloučení Kotrče, ale minutu šestnáct pět na tři domácí ubránili. A co víc. Po návratu z trestné lavice do čtyř připravil Novotnému pozici Hamáček – 3:1. V 51. min. vyrazil Ježek střelu Hamerského jen před brankoviště, kde byl pohotový Všetečka – 3:2. V čase 58:56 si vyžádali domácí oddechový čas. V čase 59:36 hosté zkusil power play a z trestné lavice vrátíc se Růta pečetil do prázdné branky domácí vítězství.



Josef Veselý, vedoucí mužstva Jaroměře: „Z herní převahy v první třetině jsme vytěžili pouze gól ve vlastní síti. Dvoráci dokázali nahradit tréninkové manko bojovností, a tak se odehrál zcela vyrovnaný zápas. Ve středu bude derby s Náchodem rozhodně o něčem jiném.“



Sestava Jaroměře: Ježek – Koblížek, Dostál – Kotrč, Ježík – Ma. Kukal, Růta – Hamáček, Novotný, Vejman – Svoboda, Křepinský, Synek – Krause, Rudolfský, Jirásek – Karel.

HC Opočno – HC Náchod 2:4 (0:2, 2:0, 0:2). V úvodních minutách byli aktivnější hosté, Biegl v brance Opočna byl ale pozorný. Vedení Náchodu přinesla až rána Chudého od modré po nahrávce Nováka v 8. min. – 0:1. Druhý náchodský úspěch přišel v 16. min., kdy M. Koutský našel rozjetého Jurču, který nedal Bieglovi šanci – 0:2.



V prostřední části hosté začali vlažně, na což krutě doplatili. Ve 23. min. hbitý Rail pohotově využil nedůrazné rozehrávky Navrátila a snížil na 1:2. Tentýž hráč ujel v 5. min. po pravé straně, na modré upadl, ale ještě stačil přistrčit kotouč našlápnutému Slezákovi a ten střelou příklepem nedal Navrátilovi šanci – 2:2.



Do třetího dějství vstoupili aktivněji hosté z Náchoda, když nejprve Novákova střela olízla horní tyč. Pak dostala postupně obě mužstva výhodu dvojnásobných přesilových her, brankově se ale neurodilo ani na jedné straně. Rozdílová branka z hole Javůrka přišla v 58. min., když obkroužil Bieglovu svatyni a skóroval – 2:3. V úvodu poslední minuty přišel ještě faul Jurči a při hře domácích bez brankáře využil Komárek spolupráce Nováka s Hudečkem a trefil zcela opuštěnou branku – 2:4.



Aleš Hynek, manažer mužstva: „Vítězství se nerodilo lehce. Soupeř nám dnes nedal nic zadarmo. Po první třetině, kterou jsme vyhráli 2:0, jsme ve druhé po našich dvou hrubých chybách při rozehrávce nechali soupeře vyrovnat a pustli ho tak do hry. Třetí třetina to byl už jenom souboj našich útočníků s brankářem Opočna Bieglem. Povinné body jsou doma. Teď se musíme soustředit na první domácí utkání s Jaroměří.“



Sestava Náchoda: Navrátil, – Chudý, Javůrek – Pavlík, Novák – L. Koutský – Verner, Pišta, Komárek – Škoda, Vondřejc, Hudeček – M. Koutský, Jurča, Drašnar – Popek.



Další kolo, ST 18.00: Náchod – Jaroměř, N. Město – Opočno, N. Paka – Hronov, N. Bydžov – Třebech. (mš, jv, jk)