Mountfield naposledy v úterý prohrál na ledě Plzně 2:4, předtím však slavil dvě cenná vítězství (v Olomouci 3:2 a doma s Pardubicemi 5:2). V tabulce má čtrnáct bodů a na pátečního soupeře ztrácí body čtyři. Středočeši ale mají o jeden odehraný zápas více.

„Myslím si, že nemáme špatný vstup do sezony. Samozřejmě bychom mohli mít více bodů, ale i za to, co máme, jsme strašně moc rádi a jsme s tím velice spokojení,“ říká zadák východočeského celku Filip Pavlík.

„Liga je zatím extrémně vyrovnaná. Asi deset týmů je v minimálních bodových rozestupech. Každý duel je teď důležitý, aby vlak neujel, protože pak by se to špatně chytalo,“ tvrdí hradecký útočník Jakub Lev.

„Boleslav má dobrý tým, už dva tři roky hraje nahoře. Je hodně bruslivý, má dobrý systém. Nesmíme dělat chyby jako v Plzni, abychom jim nedarovali góly,“ říká Lev na adresu soupeře.