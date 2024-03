Hokejisté Nového Města nad Metují jsou posledním semifinalistou play off Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. V rozhodujícím třetím čtvrtfinále svěřenci trenéra Topola přetlačili Litomyšl 3:2 na samostatné nájezdy. V nich přitom po dvou sériích prohrávali 0:2, soupeř však náskok nevyužil a po obratu mohli domácí spolu se skvěle zaplněnými ochozy slavit postup mezi čtyři nejlepší týmy soutěže.

Čtvrtfinále play off – 3. zápas

Branky a nahrávky: 7. Bucek (Kubišta , Černý), 35. Mert (Bucek, Pohl), rozh. náj. Bucek – 5. A. Půlpán (J. Voříšek), 34. Pilař (T. Půlpán, Bažant). Rozhodčí: Petr, Veinfurter – Karlík, Pluháček. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:1. Diváci: 450. Třetiny: 1:1, 1:1, 0:0 – 0:0. Konečný stav: 2:1.

TJ Spartak Nové Město nad Metují: Čáp (Z. Biegl) – Velinský, Mert, Dufek, Šrenk, Burdych, Kubišta , Pohl – Praus, Reichmann, Prouza, Morong, Bureš, J. Řehák, Bucek, J. Černý, J. Řezníček. HC Litomyšl: M. Horáček (Klička) – Škvor, Jonáš, Š. Voříšek, Bažant, Švec, O. Bláha – J. Voříšek, Edl, Vomočil, J. Dostál, L. Pilař, Barkóci, T. Půlpán, A. Půlpán, T. Jakubec.

1. série: T. Půlpán proměňuje, Reichmann nikoliv (0:1)

2. série: Dostál napodobuje Půlpána, Řehák nedává (0:2)

3. série: Jakubec neproměňuje, Bureš snižuje (1:2)

4. série: A. Půlpán je neúspěšný a Bucek vyrovnává (2:2)

5. série: Pilař ani Řezníček na brankáře nevyzrávají

6. série: Bucek se trefuje i podruhé, Dostál nedává a je rozhodnuto (3:2)

Ohlas na utkání

Tomáš Topol, trenér TJ Spartak Nové Město nad Metují: „Myslím, že v tomto zápase jsme si všichni sáhli na dno, hrálo se fakt na krev. Jak soupeř, tak i my jsme hráli úplně na doraz. Byl to zápas typický pro play off, navíc rozhodující, kdy jeden bere vše a druhý je smutný. Domnívám se, že nám pomohla pokora a respekt k soupeři, věděli jsme, že Litomyšl má skvělé hokejisty. Navíc je to tým, který loni play off vyhrál a to klobouk dolů, protože ta soutěž je strašně těžká. Musím uznat, že Litomyšl byla hokejově lepší, ale jak už jsem říkal, šli jsme za tím zarputilostí, bojovností a řekl bych i týmovostí, to byl další faktor… Nicméně za stavu 0:2 na nájezdy jsem se loučil se sezonou. Kluci do toho šli dál naplno, věřili si a nakonec slavíme postup do semifinále.“