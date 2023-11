Ještě čtyři minuty před koncem normální hrací doby prohrávali hokejisté Hronova na ledě Písku 2:4. Hájek s Murtazinem však dokázali bleskově vyrovnat a druhý jmenovaný rozhodujícím nájezdem dokonal obrat.

Druholigové utkání mezi hokejisty Písku a Hronova nabídlo diváků osm branek v normální hrací době a navrch dramatické rozuzlení v nájezdech. | Foto: ihcpisek.cz

Oba východočeští zástupci se představili v sobotním programu 16. kola druholigové skupiny Západ. Zatímco hokejisté vrchlabského Stadionu padli v hale favorizované Příbrami, poslední Hronov urval dva body na ledě Písku a po delší době se odpoutal ze dna tabulky. Ačkoliv (zatím) pouze vinou lepšího skóre v porovnání s týmem Řisut.

II. liga, skupina Západ - 16. kolo

Příbram – Vrchlabí 3:0

Fakta – branky a nahrávky: 3. Gengel (Kolda, Kafka), 40. Zdeněk (Kafka, Kolda), 57. Kafka (Saňa, Gengel). Rozhodčí: Hacaperka – Goltsch, Stacho. Vyloučení: 5:5, navíc Chalupa 10 minut + OK, Moník a Bláha (všichni VR) 5 minut + OK. Využití: 1:0. Diváci: 350. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:0. HC Příbram: Jiroušek (Tichon) – Krejčí, Saňa, Jelínek, Zdeněk, Patzelt, Havelka – Kafka, Kolda, Gengel – Pinkas, Josefus, Hasman – L. Bednařík, Duchan, Furch – Bečvář, Pětník, Mařík. HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Červinka) – Abraham, D. Sýkora, Boukal, Bendík, Hladík, Kaštánek – Chrtek, Kastner, T. Bláha – Moník, P. Urban, Krsek – Tatar, Kozák, D. Chalupa – A. Jirků, Šlaicher, A. Cerman.

Ohlasy trenérů

Petr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: Odehráli jsme velmi dobré utkání, ale bohužel opět odjíždíme bez bodů. Klukům lze málo co vytknout, trápíme se v koncovce. Nedá se nic dělat, když dnes nestačilo třicet střel, musíme jich příště mít šedesát. Věřím, že to zlomíme. Teď nás čeká týden pravdy, tak prosím fanoušky Vrchlabí, aby nás přišli v co největším počtu podpořit, budeme je potřebovat.

Písek – Hronov 4:5 sn

Fakta – branky a nahrávky: 3. Rousek (L. Volf, Matiášek), 9. Zayml (Ženíšek, L. Pavlát), 31. Koupal (J. Pouzar ml.), 54. Gracholskij (Hanus, R. Kříž) – 13. Jass (Vrtek), 32. Popitič (Kirillov, Táborský), 56. Hájek (Vrtek, Murtazin), 57. Murtazin (Hájek), rozh. nájezd Murtazin. Rozhodčí: Rozhodčí: Jílek – F. Sýkora, Tuháček. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 300. Třetiny: 2:1, 1:1, 1:2 – 0:0. IHC Králové Písek: Kříž (Korytar) – Radoš, Hanus, J. Turek, Vajner, Šilhán, Pavlát, Velíšek – Matiášek, Volf, Rousek – Pouzar, Koupal, Hrakholski – Zayml, Ženíšek, Hollar – V. Brož, Šindelář. HC Wikov Hronov: Malychin – Táborský, Jass, Babrusev, D. Voňka, Kopecký, Cestr, Hrbek – Vrtek, M. Hájek I, Murtazin – Lederer, T. Veselý, T. Hynek – Popitič, Vaňkovský, Kirillov.

Další výsledky 16. kola: Chomutov – Letňany 7:3, Tábor – Děčín 8:3, Mostečtí Lvi – Kralupy nad Vltavou 4:3, Cheb – Ústí nad Labem 5:2. Utkání Kobra Praha – Benátky nad Jizerou bylo odloženo.

Aktuální tabulka

1. Příbram 16 13 2 0 0 1 82:43 43

2. Tábor 16 12 2 0 1 1 74:31 41

3. Chomutov 15 13 0 0 0 2 75:33 39

4. Letňany 15 9 2 0 1 3 55:36 32

5. Děčín 16 10 0 0 0 6 68:59 30

6. Most 16 8 0 0 2 6 64:58 26

7. Vrchlabí 15 6 1 0 1 7 53:47 21

8. Kobra Praha 13 5 1 0 1 6 55:58 18

9. Benátky nad Jizerou 15 4 1 0 3 7 43:44 17

10. Kralupy nad Vltavou 15 3 2 0 2 8 46:54 15

11. Ústí nad Labem 15 4 1 0 1 9 54:65 15

12. Cheb 15 4 1 0 0 10 41:76 14

13. Písek 15 3 1 0 1 10 42:57 12

14. Hronov 15 2 1 0 0 12 42:82 8

15. Řisuty 14 2 0 0 2 10 33:84 8

Program 17. kola – středa 18.00: Vrchlabí – Kralupy nad Vltavou, Letňany – Hronov, Mostečtí Lvi – Chomutov, Cheb – Tábor, Děčín – Ústí nad Labem, Kobra Praha – Písek. 18.30: Příbram – Řisuty.