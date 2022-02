Není to pro hokejové soutěže ideální doba. Tak jako covid trápí celou společnost, dotýká se samozřejmě i sportovců. Jelikož k nejrozšířenějším sportům v této době patří lední hokej, podepisuje se putování nákazy právě na něm.

Přežili palbu a rozhodli v nájezdech. Vrchlabí z Přerova veze dva zlaté body

Ve druhé lize se kluby doslova střídají v karanténách. Například v sobotu bylo umožněno odehrát jen utkání Jablonce proti Letňanům (2:4). Naopak všechny tři východočeské celky byly nucené pauzírovat.

Dvoru Králové nad Labem nedorazil soupeř z Mostu, Nové Pace „vypadl“ sok z Bíliny a hrát nemohli ani hokejisté Hronova s Děčínem.

A co ve středu? Zápasu Hronova s Novou Pakou (32. kolo) by nemělo nic bránit, dohrávka Dvora s Bílinou (33.) byla znovu odložena. Místo toho se však funkcionářům HC Rodos podařilo domluvit dřívější termín dohrávky s Mosteckými Lvy. Ti do města na Labi dorazí tento čtvrtek (18.00).

Aktuální tabulka II. ligy, skupiny Sever



1. Letňany 34 21 2 5 6 158:84 72

2. Mostečtí Lvi 33 20 1 3 9 181:130 65

3. Dvůr Králové. n. L. 31 18 4 0 9 127:82 62

4. Hronov 31 14 3 3 11 132:117 51

5. Nová Paka 33 11 5 1 16 125:126 44

6. Jablonec n. N. 32 11 4 2 15 130:134 43

7. Děčín 33 8 1 3 21 105:174 29

8. Bílina 31 6 0 3 22 112:223 21

Poslední odehrané duely

Středa (34. kolo): Nová Paka – Dvůr Králové nad Labem 2:3, Mostečtí Lvi – Děčín 5:4, Letňany – Bílina 9:1. Sobota (35. kolo): Jablonec nad Nisou – Letňany 2:4. Pondělí (dohrávka 21. kola): Jablonec nad Nisou – Letňany 0:4.

Program nejbližších utkání

Středa 18.00: Hronov – Nová Paka (dohrávka 32. kola). Čtvrtek 18.00: Hronov – Jablonec nad Nisou (dohrávka 34. kola), Dvůr Králové nad Labem – Mostečtí Lvi (dohrávka 35. kola). Sobota 17.00: Hronov – Mostečtí Lvi, Letňany – Dvůr Králové nad Labem. 18.00: Děčín – Nová Paka, Jablonec nad Nisou – Bílina (vše 36. kolo).

Jaroslav Dvořák (22)Zdroj: Petr ČepekZajímavý transfer se v poslední lednový den udál na druholigovém poli mezi dvěma východočeskými kluby. Střídavé starty z Kolína do Nové Paky skončily útočníkovi Jaroslavu Dvořákovi (22), jenž od února bude oblékat dres rivala ze Dvora Králové nad Labem. Shodou okolností právě proti Rodosu odehrál majitel jednatřiceti bodů z pouhých devatenácti duelů (14+17) svůj poslední zápas v barvách Bruslařů.