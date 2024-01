Opět nadějný úvod, stejně jako v Chebu soupeřův obrat. Wikov zůstává čtrnáctý

Už už to vypadalo, že se hokejisté Hronova posunou na dvanáctou příčku sedm bodů za jedenácté Benátky nad Jizerou. Stačilo ale šest minut závěrečné desetiminutovky a vše je jinak. Východočeši rázem na postupové pozice do play off ztrácejí propastných třináct (!) bodů a i teoretické šance na zázrak v podobě účasti ve vyřazovací části II. ligy jsou ty tam.

Vyhráli v Kralupech nad Vltavou, porazili doma Písek. Třetí výhru v řadě ale hokejisté Hronova nepřidali, když podlehli soupeři z Benátek nad Jizerou. | Foto: Zdeněk Šulc