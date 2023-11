Obránce Hronova David Voňka zve fanoušky ledního hokeje na dnešní utkání západní skupiny druhé ligy, ve kterém Wikov na vlastním ledě od 17 hodin přivítá Řisuty. V duelu 18. kola domácí zabojují o první výhru před vlastním publikem.

Úlohou beka Davida Voňky je čistit prostor před hronovským brankovištěm. Takto se o to staral v duelu na ledě Vrchlabí. | Foto: Anton Martinec

Prožívají nejúspěšnější období v sezoně a v sobotu to potřebují potvrdit ohromně důležitou výhrou. Druholigoví hokejisté Hronova na domácím ledě přivítají Řisuty a od 17 hodin půjde ve Wikov aréně o souboj předposledního celku tabulky s posledním.

V utkání 18. kola II. ligy skupiny Západ by při tom neměl chybět po Ilyovi Babrusevovi druhý nejproduktivnější obránce východočeského týmu David Voňka (23), jenž v dosavadním průběhu sezony posbíral pět brankových asistencí, na vstřelený gól však stále čeká.

Vrchlabský obrat a prohra Hronova. Středeční večer ve druhé lize bez překvapení

Davide, v sobotu váš tým hostí Řisuty a není tajemstvím, že půjde o obrovsky důležitý zápas. Bere to kabina podobně?

Je to tak. Musíme navázat na zlepšené výkony z posledních zápasů a výsledek se určitě dostaví.

Obránce Hronova David Voňka s číslem 9.Zdroj: Anton MartinecJak jste se na utkání připravovali a co bude nejdůležitější plnit, aby tři body zůstaly doma?

Ještě v pátek večer nás čekalo sledování videa a potřebovali jsme dobře potrénovat. Důležité bude hrát bez faulů, což se nám poslední zápasy daří. Samozřejmě musíme vstřelit více branek než soupeř.

Ještě před startem minulého týdne jste drželi Černého Petra na poslední příčce tabulky. Přišla ale dvě cenná venkovní vítězství. Jak moc úspěchy z hal Mostu a Písku změnily náladu v kabině?

Je to určitě znát, ale říkali jsme si už po zápase ve Vrchlabí, že můžeme hrát s kýmkoliv, když budeme držet systém a budeme dodržovat disciplínu.

Co je v posledních týdnech v Hronově jinak? Co se tak změnilo oproti například říjnu, v němž jste schytávali debakl za debaklem?

Řekl bych, že se povedlo přivést zkušené hráče, kteří mají zkušenosti s dospělým hokejem. Do zápasu s Vrchlabím jsme měli víceméně věkový průměr kolem dvaceti let, kde většina hraje druhou ligu první sezonu. To se musí projevit.

Jak posily zapadly do party a jak velkým jsou zatím přínosem?

Všichni kluci zapadli skvěle. Jak už jsem naznačil, bylo potřeba do týmu přivést nějaké starší hráče se zkušenostmi, kterými Jass či na výpomoc z Kadaně Vrtek s Cestrem jednoznačně jsou.

Obrat v Písku nalajnoval Wikovu úprk z poslední příčky. Horaly zradila koncovka

Vy sám jste se ve třiadvaceti letech už napevno zabydlel v dospělém hokeji. Jak byste zhodnotil úroveň druhé ligy a jaká je v porovnání s předchozími ročníky?

Řekl bych, že se to sezonu od sezony posouvá k lepšímu v herní kvalitě. Ale zase tam vidím obrovské rozdíly mezi top třemi celky a zbytkem. Hlavně v rozpočtech, kde zmíním Tábor, Havířov a Chomutov, tyto týmy vidím jako hlavní favority na postup.

Čtyřikrát jste teď hráli v halách soupeřů. Jak moc se těšíte domů?

Určitě je to příjemná změna, ale pět bodů z venkovních zápasů bereme a teď bude důležité poprvé v sezoně vyhrát také před domácím publikem.

Proti Řisutám budete potřebovat podporu publika. Kolik diváků věříte, že v sobotu dorazí a čím byste je chtěl na utkání pozvat?

Věřím, že diváci se vrátí na stadion právě v takto důležitém zápase a budou jich aspoň tři stovky jako na začátku sezony. Snad nás budou podporovat, my na ledě necháme vše a získáme tři body.

Hokejisté HC Wikov Hronov budou dnes usilovat o čtvrtou výhru v sezoně.Zdroj: Zdeněk Šulc