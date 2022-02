Po třízápasové pauze, kdy dostal přednost Filip Novotný, se do hradecké branky vrátil finský gólman Henri Kiviaho a byl to právě on, kdo měl velkou zásluhu na vítězství Hradce nad Kometou Brno 4:2.

Mountfield využil zaváhání Třince v Olomouci a přiblížil se prvenství po základní části, když vede před Oceláři o dva body a má zápas k dobru. Jednalo se o osmou výhru Lvů v řadě!

První třetina zápasu branku nepřinesla. Více ze hry měla domácí Kometa, která na Kiviaha vyslala patnáct střel, ale ten si dokázal se všemi poradit.

Diváci se branek dočkali až těsně před druhou sirénou a viděli hned tři. Nejprve otevřel skóre zápasu Kelly Klíma, na to rychle odpověděl brněnský bek Ďaloga. Ale i tak šel Hradec do šaten spokojenější, na 2:1 totiž ve 39. minutě upravil Pilař.

K výhře nasměroval Mountfield ve třetí třetině Perret. V oslabení vystihl rozehrávku domácích a po rychlém úniku překonal Čiliaka. Kometa duel zdramatizovala v power play, v němž po velkém tlaku snížil Holík.

Víc už však Hradec soupeři nedovolil, navíc se do odkryté branky střelou z vlastního pásma trefil kanonýr Oksanen a upravil na konečných 4:2 z pohledu východočeského týmu. Lvi v úterý zakončí sérii tří venkovních zápasů. Od 17.30 se představí v Litvínově. Hráči pardubického Dynama měli v neděli volný los, v úterý hrají v Českých Budějovicích (17.30).

Jiří Kalous, trenér Komety Brno: „Každý na tom ledě dřel, bylo vidět, že to diváci ocenili, mrzí mě, že se nedočkali výhry. Musíme jít se vztyčenou hlavou dál a nenechat se zlomit těmi neúspěchy, ať už jsou to neproměněné šance, které si vytváříme. Musíme se vyvarovat chyb, jež děláme. Pracujeme na tom. Zatím pořád nějakou vyrobíme a nedotáhneme to do konce, jak máme."

Ladislav Čihák, asistent trenéra, Mountfield HK: „Naše předvedená hra nebyla dobrá, neměli jsme tempo a dostávali Kometu do šancí. Jsem rád za góly, ovšem musíme se poučit a příště předvést lepší výkon."

Kometa Brno - Hradec Králové 2:4

Fakta – branky a nahrávky: 38. Ďaloga (Kollár), 59. P. Holík (P. Mueller, Zaťovič) – 36. Kelly Klíma (Ščerbak, McCormack), 39. R. Pilař (Kelly Klíma), 46. Perret, 60. Oksanen (Blain). Rozhodčí: Pešina, Šír – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3500. Třetiny: 0:0, 1:2, 1:2. HC Kometa Brno: Čiliak – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Fajmon, Doudera – Vincour, Krištof, Mueller – Zaťovič, Holík, Horký – Kollár, Zbořil, Šoustal – Dočekal, Rákos, Šik. Mountfield HK: Kiviaho – Nedomlel, Blain, Pilař, Pavlík, Jank, McCormack, Kalina – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kel. Klíma – Cingel, Orsava.