V jednoznačnou záležitost se proměnil středeční duel západní skupiny II. ligy mezi týmy Benátek nad Jizerou a Hronova. Středočeši vyhráli jasně 7:1, hosté prohráli posledních šest zápasů při hrozivém výsledném skóre 14:43! Přesto si od trenéra soupeře vysloužili několik pochvalných slov.

Hokejoví fanoušci Benátek nad Jizerou museli být ve středu večer s výkonem svých miláčků spokojeni. Domácí přehráli Hronov hladce 7:1. | Foto: Daniel Seifert

S malými nadějemi odjížděli ve středu odpoledne do Benátek nad Jizerou hokejisté HC Wikov Hronov. V 10. kole druholigové skupiny Západ je čekal soupeř, který po dvou úspěšných výsledcích plul na vítězné vlně a ke všemu v minulém soutěžním ročníku ovládl všechny vzájemné bitvy se sokem z východu Čech.

II. liga Západ - 10. kolo

Benátky nad Jizerou - Hronov 7:1

Hronovští se na ledě Středočechů ještě nestihli ani pořádně rozkoukat a už prohrávali. V čase 3:35 projel celým kluzištěm jako nůž máslem domácí Klodner a puk jako na podnosu předložil skórujícímu Jankovskému - 1:0.

logo HC Wikov HronovZdroj: archiv DeníkuHosté následně dostali od soupeř dárek v podobě dvou přesilových her, ani jednu však nevyužili a místo toho se podruhé v utkání prosadil Jankovský, jenž se tentokrát ujal kotouče na středu hřiště a zcela bez povšimnutí si dojel až ke gólovému zakončení.

V 16. minutě pak postupnost hronovské obrany vyzkoušel i Řepík a podobně jako jeho spoluhráč byl také on úspěšný - 3:0.

Domácí byli jasně lepším týmem a výsledkem 3:0 ovládli také prostředí periodu. V ní se nejprve při přesilovce prosadil Šafránek, ve 33. minutě z podobné akce skŕoval exvrchlabský Hozák a v čase 34:36 vyhnal gólmana Tichého z brankoviště šestou trefou Šafránek.

Krýt záda hostujícím obráncům tak šel náhradník Malychin. Hned v nástupu do závěrečné části se o čestný úspěch Wikova postaral po pěkné kombinační akci Vaňkovský, poslední slovo ale nakonec přesto patřilo domácím, když Martin Tondr propálil od modré vše, co mu stálo v cestě.

Fakta - branky a nahrávky: 4. Jankovský (Klodner, Brázdil), 11. Jankovský (L. Kučera), 16. D. Řepík (L. Kučera, Antoš), 28. Šafránek (L. Kučera, Jankovský), 33. Hozák (L. Kučera, Lytvynov), 35. Šafránek (Jankovský), 56. M. Tondr (Hozák) – 41. Vaňkovský (Voňka). Rozhodčí: Šmika – P. Beneš, Kubíček. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 220. Třetiny: 3:0, 3:0, 1:0.

HC Benátky nad Jizerou: Brázdil (Šuhájek) – Klodner, V. Čížek, Antoš, Lytvynov, Knesl, M. Tondr, Kliment – Zumr, Šafránek, Jankovský – D. Řepík, L. Kučera, Hozák – Martínek, Havlas, J. Dvořák – Hejňák, Plíšek. HC Wikov Hronov: J. Tichý (35. Malychin) – Kopecký, Babrusev, Vermeulen, Ondruš, Hrbek, D. Voňka – Voděracký, M. Hájek I, Bačkovský – Štrombach, Vaňkovský, Popitič – Przybyla, Řezáč, Lederer – Kocián.

Ohlasy trenérů

Martin Novák (HC Benátky nad Jizerou): Nastoupili jsme proti velmi mladému týmu, který bojoval po celých šedesát minut. Věděli jsme, že to nebude snadné utkání. Naštěstí se nám podařilo dát brzké tři branky a soupeř pak už nebyl tak aktivní. Poté se ale hosté zase zvedli. Byl to těžký zápas. Musím pochválit Hronov za to, že ani za nepříznivého stavu utkání nevzdal a bojoval dál.

Martin Táborský (HC Wikov Hronov): Benátky mají svoji sílu. Nacházíme se ve složité situaci, nemáme takovou kvalitu, jako měl soupeřův tým. Přesto jsme bojovali, avšak neproměňovali jsme šance, zejména v první třetině, v níž jsme měli tři přesilové hry. Následně jsme inkasovali a to dalo ráz celému zápasu. Soupeři blahopřeji ke třem bodům.

Další výsledky 10. kola: Příbram - Mostečtí Lvi 6:3, Tábor - Řisuty 8:2, Chomutov - Písek 4:2, Letňany - Děčín 2:1, Ústí nad Labem - Kralupy nad Vltavou 3:5, Kobra Praha - Cheb 6:2. Vrchlabí mělo volný los.

Aktuální tabulka

1. Tábor 9 7 1 1 0 43:14 24

2. Chomutov 9 8 0 0 1 49:22 24

3. Příbram 8 7 1 0 0 54:22 23

4. Letňany 10 5 2 1 2 35:24 20

5. Děčín 10 6 0 0 4 32:32 18

6. Mostečtí Lvi 9 5 0 2 2 36:25 17

7. Benátky n. J. 9 4 1 0 4 28:18 14

8. Kralupy n. Vl. 9 3 1 2 3 31:31 13

9. Vrchlabí 9 3 1 1 4 37:31 12

10. Ústí nad Labem 9 3 1 1 4 34:35 12

11. Písek 10 2 1 0 7 27:37 8

12. Kobra Praha 9 2 0 1 6 29:45 7

13. Řisuty 9 2 0 1 6 22:56 7

14. Cheb 10 1 1 0 8 23:59 5

15. Hronov 9 1 0 0 8 23:52 3

Program 11. kola - sobota 15.00: Mostečtí Lvi - Děčín. 17.00: Příbram - Kralupy nad Vltavou, Písek - Letňany. 17.30: Chomutov - Ústí nad Labem. 18.00: Kobra Praha - Hronov, Řisuty - Vrchlabí, Tábor - Benátky nad Jizerou.

