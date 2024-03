Ve dvorském dresu se v neděli čtyřmi góly blýskl tahoun mužstva Tomáš Hynek. To hlavně díky němu Dvorákům ještě neskončila sezony. Třebechovičtí naopak mohou na dovolenou. Zajistily jim ji dvě domácí výhry nad Chocní.

Série mezi Třebechovicemi pod Orebem a Chocní nabídla v každém ze tří soubojů devět branek. Úspěšnější byl tým z Hradecka. | Foto: Stanislav Souček

Tak trochu ve stínu úvodních duelů semifinále play off se v Krajské lize Královéhradeckého a Pardubického kraje hrály série o konečná umístění. Každá z nich je v jiné fázi. Zatímco vůbec poprvé se v neděli proti sobě v bitvě o devátou příčku postavily celky Trutnova a Lanškrouna, souboj o 13. místo naopak posledním třetím duelem již skončil.

Úvodní bitvu rozhodl drtivý nástup Spartaku do třetí třetiny. Uspěli i Kohouti

I s ohledem na umístění po základní části byli hokejisté Trutnova v sérii s Lanškrounem papírovými favority. V sezoně si oba celky ve vzájemných duelech pohlídaly domácí prostředí a čekalo se, že to před vlastním publikem zvládnou i napotřetí Draci.

Těm ale duel po krátké herní pauze nesedl. Špatný výkon především v závěrečné třetině znamenal hladkou porážku 3:7 a jestli chce Trutnov splnit přání svých příznivců a dokončit sezonu alespoň na deváté pozici, bude muset vyhrát ve středeční odvetě na ledě Orlů.

Z utkání Třebechovic proti ChocniZdroj: Stanislav SoučekV honbě za konečným jedenáctým místem mají po prvním utkání s Náchodem navrch Jaroměřští (7:4). O víkendu si ale oba velcí rivalové dali pauzu a ke druhému zápasu se sejdou až ve středu od 18 hodin v Náchodě.

Ač se protáhla na tři zápasy, je jako u konce první série o 13. příčku. Před týdnem do ní doma lépe vstoupili hokejisté Chocně (5:4), následovaly ale dva duely v hale Třebechovic pod Orebem a domácí je oba zvládli na jedničku. Po výsledcích 7:2 a 6:3 zvládli závěrečný obrat sezony a v neděli se mohly tváře místních hokejistů rozzářit úsměvy. Že by ale platilo otřepané Konec dobrý, všechno dobré? To ne, v klubu si před sezonou určitě mysleli na lepší umístění.

Těsná prohra na konec nadstavby. O soupeři v play off rozhodnou u zeleného stolu

Hokejisté Dvora Králové nad Labem před týdnem vyhořeli v domácím souboji s Poličkou (2:7) a zdálo se, že na led soupeře pojedou k poslednímu utkání sezony. Svěřenci trenéra Stanislava Mečiara se ale s něčím podobným nesmířili. V hale soupeře předvedli v neděli diametrálně odlišný výkon a zásluhou výhry 8:4 si zajistili rozhodující třetí zápas série. Při kanonádě zazářil čtyřmi trefami Tomáše Hynek, jenž v závěru sezony svými góly a asistencemi pomáhal druholigovému Hronovu.

O 9. MÍSTO, 1. ZÁPAS

HC Trutnov – HC Orli Lanškroun 3:7 (2:2, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Smékal (Junek), 11. Švadlák (Štěpán), 28. Křížek (Chytráček) – 1. Krč (Šembera, Markl), 11. Švub (Kužílek), 26. Nastoupil (Šembera, Pirkl), 38. Nastoupil (Pirkl, Švub), 53. Pejcha (Švub), 57. Krč (Pirkl, Pejcha), 60. Šembera (Krč, Pirkl). Rozhodčí: Veinfurter – Hurei, Brož. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:2. Diváci: 176. Stav série: 0:1.

Dynamo si přebralo Prezidentský pohár a po devastaci Motoru překonalo rekord

O 13. MÍSTO, 3. ZÁPAS

SK Třebechovice pod Orebem – HC Spartak Choceň 6:3 (1:0, 1:3, 4:0)

Branky a nahrávky: 10. Menyhárt (Bartoň, Kostka), 30. Matouš (Hanousek), 43. Netušil (Jušta, Dittrich), 45. Samek (Bartoň), 48. Matouš (Kostka), 60. Bartoň (Menyhárt, Kostka) – 25. Adámek (Novotný, Prachař), 28. Adámek (Farkas, Novotný), 34. Lichtág (Krejza, P. Prachař). Rozhodčí: Petr – Karlík, Šesták. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 129. Konečný stav série: 1:2.

Jaroslav Kudrna, trenér Třebechovice p. O.: „Děkujeme všem divákům, kteří na utkání dorazili a i kvůli nim jsme rádi, že jsme závěrečné utkání sezony zvládli. Také hráči, kteří uzavřeli svoji dlouholetou kariéru si toto vítěztví zaslouží. Hrát na úrovni do tohoto věku je obdivuhodné a mladší hráči by si z jejich přístupu k hokeji měli vzít příklad. Zápas jednoduchý nebyl a až v závěrečné třetině jsme soupeře dokázali udolat. V rozhodujících momentech nás podržel brankář a asi jsme měli větší vůli po vítězství. Poslední utkání v jinak ne moc povedené sezoně jsme zvládli a za to jsme samozřejmě rádi.“

O 15. MÍSTO, 2. ZÁPAS

HC Spartak Polička – HC Dvůr Králové nad Labem 4:8 (1:5, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 14. Martinů (Kunstmüller, Střecha), 27. Prokopec (Kunstmüller, Střecha), 43. Boštík (Hamerník), 60. Šerejch (Elis, Zobač) – 8. Rutrle (Kačerovský), 9. Hynek (Řezáč), 18. Kačerovský (Vognar, Dudadík), 19. Hynek (Řezáč), 20. Hynek (Řezáč, Březák), 26. Hynek, 49. Vognar (Kačerovský), 60. Vognar (Dudadík, Kačerovský). Rozhodčí: Veselý – Jirků, Najman. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 124. Stav série: 1:1.

Další program - středa 6. března, 18.00: Náchod – Jaroměř (o 11. místo, 2. zápas). 19.00: Lanškroun – Trutnov (o 9. místo, 2. zápas). Neděle 10. března, 17.00: Polička – Dvůr Králové nad Labem (o 15. místo, 3. zápas).