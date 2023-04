Za oba dva finálové výkony měl hradecký kouč Tomáš Martinec pro své hráče slova chvály a uznáni. Ale… Třinec ukázal svoji extratřídu a zkušenost. V obou duelech na východě Čech nebyl lepším týmem, do Slezska si však po těsných výhrách odvezl dva body a výrazně se přiblížil čtvrtému extraligovému titulu v řadě.

Hradecký kouč Tomáš Martinec. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

„Třinec je několikanásobný mistr, což není náhoda. Hraje svým stylem, má výborné hráče, kteří jsou schopni z minima vytěžit maximum. Počkají si na jednu chybu a jsou s tím úspěšní, ale nemyslím si, že by byli dokonalí a že by je nemohl někdo porazit,“ přemýšlí Martinec.

VŽDYCKY TO JDE LÍP

Ve středečním zápase jeho týmu chyběl i kousek štěstí. V prodloužení našli Lvi více sil, vytvářeli si šance, ale Kacetla nepřekonali a po jedné akci soupeře, kterou zakončoval Voženílek, prohráli 1:2. „Prohra je hodně frustrující. Hlavně po tom průběhu v prodloužení, na utkání se podíváme, vždycky se dá totiž hrát líp,“ řekl Martinec.

Ve druhém utkání poslal hosty do vedení kanonýr Růžička, který zaznamenal 60. gól v play off, čímž překonal Ondřeje Kratěnu a stal se nejlepším střelcem vyřazovacích bojů samostatné nejvyšší domácí soutěže.

„Rekordy člověk v průběhu play off neřeší, ale znamená to pro mě samozřejmě hodně. Být vedle takových hráčů, jací v těch tabulkách jsou, je pocta. Chtěl bych poděkovat všem, co mi k tomu pomohli, ale jsme v půlce série a je důležitější, abychom vyhrávali, než abychom tady řešili osobní věci,“ uvedl třinecký sniper.

TLAK NEVYUŽILI

Poté měli více ze hry východočeští hokejisté. O vyrovnání se na začátku druhé třetiny postaral v početní výhodě Jergl.

Zbytek slibných příležitostí však už pochytali oba gólmani, proto za nerozhodného stavu 1:1 následovalo prodloužení. V něm domácí zamkli Třinec v jeho obranném pásmu a na Kacetla chodila jedna střela za druhou. Jenže žádná neskočila v síti, proto přišel trest. Po nenápadné akci se prosadil už třetím gólem v sérii hradecký kat Voženílek a sérii poslal do Slezska za stavu 2:0 pro obhájce titulu.

„Kluci odvedli maximum možného, vydali se ze všech sil, ale jestli chceme vyhrát, musíme něco změnit,“ uvedl hradecký kouč a doplnil. „Chybělo nám možná trochu štěstí, ale nemyslím si, že bychom si nevypracovali šance na to, abychom dokázali rozhodnout. Je to o kvalitě v zakončení, o tom ani nemusíme diskutovat, prostě ta nám zatím chybí.“

Znovu se ukázalo, jak moc schází zkušení marodi. Problémy s kolenem má tvrďák Jank, ale mimo hru jsou hlavně útočníci Jakub Lev a Lukáš Cingel, oba dva prožili skvělou základní část, když patřili mezi nejproduktivnější borce Mountfieldu.

„Samozřejmě je to pro nás těžké, byli nejproduktivnějšími hráči. Chybí nám, ale kluci, co jsou na ledě, odvádí maximum možného. A i s tímto kádrem hrajeme s Třincem naprosto vyrovnanou partii,“ nehledal výmluvy Martinec. Jeho tým si trochu orazí a v pátek se přesune na východ republiky, kde sehraje další dvě finálová klání. První je na programu v sobotu.

KDE NAJÍT RECEPT?

„Hráčům hlavu zvedat nemusíme. Je to opravdu o těch detailech. Dvakrát se štěstí přiklonilo k hostům a my musíme pořád věřit systému, být trpěliví, zodpovědní a nenechat se ukolébat hrou Třince,“ popsal hradecký stratég. Teď by se Lvům hodilo zopakovat něco podobného, co se v semifinále proti nim povedlo Vítkovicím, které smazaly ztrátu dokonce 0:3. „Pořád je to 0:2, hraje se na čtyři vítězné zápasy. My teď zregenerujeme a znovu se dobře připravíme na další duel,“ uzavřel Martinec.

Finálová show pokračuje o víkendu a zkrátka si nepřijdou ani fanoušci Mountfieldu, kteří se na duely do Třince nedostali. Oba dva mače se totiž budou promítat na velkoplošné obrazovce přímo u ČPP arény.