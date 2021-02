Pět kol před koncem tak Ústečtí sesadili Stadion z čela tabulky, na které se poprvé v probíhajícím ročníku posunuli hokejisté Kladna. Těm ke skoku na první místo pomohla výhra 6:3 z ledu Benátek nad Jizerou, Jaromír Jágr si zapsal dva kanadské body za gól a přihrávku, třemi asistencemi se v zápase blýskl bývalý hráč Vrchlabí Ondřej Machala.

Ústí nad Labem - Vrchlabí 3:0

Fakta - branky a nahrávky: 10. Severa (Trávníček, Vala), 53. Furch (D. Sklenář), 59. D. Sklenář (Vala). Rozhodčí: Valenta, Hucl – Tvrdík, Sedláček. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Hráno bez diváků. Třetiny: 1:0, 0:0, 2:0.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – J. Drtina, Š. Havránek, Vladimír Brož, Vala, M. Voženílek, Mareš, Jasečko – Trávníček, Vrdlovec, Severa – Tůma, Matějček, O. Bláha – D. Sklenář, Protasenja, Furch – M. Bláha, Costa.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Vála, T. Jelínek – Heřman, Urban, Hozák – Machač, Rohlík, Matýs – Chalupa, Chrtek, Mrňa – F. Moník, Herčík, Formánek.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Roubík (HC Slovan Ústí nad Labem): "Po zápase v Šumperku, kde jsme hráli velice špatně, byl dnešní výkon opravdu dobrý. Znovu jsme se dali týmově do kupy a zvládli začátek zápasu, kdy jsme se dostali do vedení. Vrchlabí dnes chvílemi hrálo líp, ale nás dnes podržel skvělým výkonem náš brankář. Ke konci utkání se nám poté podařilo vstřelit další branku a uklidnit se, kdy jsme nakonec přidali ještě třetí a pohlídali si závěr utkání."

Václav Baďouček (HC Stadion Vrchlabí): "První třetina byla z naší strany taková ospalejší a neměli jsme během ní dobrý pohyb. Soupeř toho využil a dokázal se z jednoho brejku dostat do vedení. Od druhé třetiny to byl náš souboj s obranou domácích a s výborně chytajícím domácím brankářem. Bohužel jsme za šedesát minut nenašli recept a to je příčina dnešní porážky."