Bez bodového zisku se ze středečního utkání v Přerově vrátili hokejisté vrchlabského Stadionu. V 8. kole Chance ligy nestačili na domácí Zubry a v tabulce se propadli na šestou příčku. V dalším kole mají Východočeši volný los, poté v pondělí na domácím ledě přivítají Litoměřice.

HC Zubr Přerov – HC Stadion Vrchlabí 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Fakta - branky a asistence: 19. Jakub Svoboda (Hrabal, Kratochvil), 31. Černý (Pšurný, Doležal), 60. Süss (Doležal, Seemann) – 23. Kaut (Urban, Pochobradský). Rozhodčí: Horák, Vrba – Blažek, Vašíček. Vyloučení: 8:7. Využití: 0:1. Diváci: 602.

HC Zubr Přerov: Klimeš – Hrabal, Černý, Hamrlík, Kubeš, Seemann, Krisl, Fencl – Süss, Pšurný, Doležal – Jakub Svoboda, Kratochvil, Jan Svoboda – Novák, Dvořák, M. Svoboda – Šoustal, Král, Herman. Trenér: Vladimír Kočara.

HC Stadion Vrchlabí: Štěpánek – Jelínek, Linhart, Oliva, Kajínek, Nedbal, Voženílek, Kynčl – Heřman, T. Kaut, Matýs – Zeman, Chrtek, Pochobradský – Mrňa, Urban, Chalupa – Costa, Herčík, Kaplan. Trenéři: Petr Hlaváč, Martin Koudelka.

Ohlasy trenérů

Vladimír Kočara (HC ZUBR Přerov): Spokojení můžeme být se třemi body a famózním výkonem Lukáše Klimeše v bráně. Pro nás trenéry splnila přísnější měřítko možná první třetina. Ta druhá byla jakž takž a ve třetí bylo Vrchlabí lepší. Tam jsme měli štěstí.

Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): Dneska jsme strašně špatně začali. Neměli jsme pohyb, nebyli jsme na puku a první třetinu hrál víceméně jen Přerov. Skončilo to ještě milosrdným stavem 1:0 a o přestávce jsme si k tomu něco řekli. Myslím si, že od druhé třetiny se náš výkon začal zlepšovat. Dokázali jsme srovnat z přesilovky, ale bohužel jsme potom dostali za chvíli druhý gól. Ve třetí třetině jsme byli lepším týmem, zatímco domácí spíše bránili, a vytvořili jsme si dvě, tři vyložené šance. Nedali jsme a domácí ještě nakonec zvýšili na 3:1. Vzhledem k té první třetině, kde jsme si nic nevybojovali, to bylo asi zasloužené. Ale kluci makali až do konce, za což jim patří dík. Bohužel, na jeden gól se body moc dělat nedají. Gratuluji domácím k vítězství.