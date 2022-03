Druhá hradecká formace, to je záruka kvality. Jergl, Kevin Klíma a francouzský rychlík Perret společně v nejvyšší domácí extralize už něco odehráli. A střelecky se jim daří i na začátku play off proti Mladé Boleslavi. První duel rozhodl pro Mountfield gól Kevina Klímy. V druhém zápase se zase po necelé minutě prosadil Jergl.

„Hrajeme spolu už téměř rok a půl. Víme, kde se pohybujeme. Je to už něco automatického, ale i my se ještě více musím tlačit do branky, aby nám to tam padalo,“ řekl po druhém utkání, které Hradec prohrál 2:3, Aleš Jergl.

PŘESILOVKY NEJDOU

Hradec přitom v druhém čtvrtfinálovém mači vedl 2:0, jenže poté nevyužil dlouhou pětiminutovou přesilovku, přestal si věřit, Bruslaři zvětřili šanci a naplno se ji chopili.

„Tohle je bezesporu náš největší problém. Když nedáte v početní výhodě gól, zápas těžko dotáhnete k vítězství. Myslím si, že tam je málo střelby. Snažíme se pořád něco vymýšlet, bohužel to nevede ke gólu. Musíme něco změnit a hlavně se tlačit do branky, protože teď jsme neproměnili dost přesilovek, což rozhodlo zápas,“ měl jasno Jergl.

A co dalšího bylo příčinou nedělního krachu? „Přestali jsme hrát svůj hokej, který jsme předváděli první třetinu. Bohužel jsme si to prohráli sami,“ mrzelo hradeckou šestadvacítku.

ZRANĚNÍ KLÍČOVÉ OPORY

Mountfield navíc v samotném závěru utkání přišel o svoji gólmanskou jedničku Filipa Novotného, který s bolestivou grimasou odjel z ledu a utkání musel dochytat Fin Henri Kiviaho. Je ve hvězdách, jestli bude Novotný v sérii pokračovat. „Myslím si, že bude v pohodě. Má něco s tříslem, ale snad nic závažného, věřím, že bude pokračovat,“ doufal po utkání Jergl.

Čtvrtfinálová série se za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy přesouvá do města automobilů, kde se bude hrát ve středu (17.00) a ve čtvrtek (19.00). „Osobně se mi v Boleslavi hraje na nic Musíme, ale začít hrát to, co jsme předváděli v první třetině druhého zápasu. Je potřeba znovu překlopit vedení na naší stranu,“ uzavřel Jergl.