Prohra, která nemůže tolik bolet. Lídr tabulky byl v Hronově (jednoduše) lepší

V posledních týdnech si hokejisté druholigového Hronova rozhodně nemohli pochvalovat los, který jim před sebe postavil to nejlepší, co celostátní soutěž nabízí. Změřili síly například s Táborem či Chomutovem a v sobotu do Wikov arény dorazil další favorit, lídr tabulky z Příbrami.

Také v utkání s Příbramí bylo brankoviště Hronova v časté permanenci. Hosté z Příbrami nakonec ve Wikov aréně skórovali pětkrát. | Foto: Zdeněk Šulc