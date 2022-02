Dynamo se trápí především v zakončení. Celou sezónu se jim dařilo zužitkovávat početní výhody, ale v posledních zápasech to tam nepadá. Zároveň jsou Pardubičtí hráči mnohem častěji vylučováni, což také vede k tolika smolným porážkám.

Poslední čtyři utkání:

13. 2. HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:2

18. 2. HC Dynamo Pardubice - HC Mountfield Hradec Králové 1:4

20. 2. HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 5:4

22. 2. HC Dynamo Pardubice - HC Bílý Tygři Liberec 1:2

Hráči z města koňů vyjíždí na utkání s Rytíři. Zápas se kvůli stavebním úpravám domácího svatostánku musí odehrát v Chomutově, který je pro kladenské hokejisty přechodným domovem. Tým kolem nedávného oslavence jubilejních padesátin Jaromíra Jágra musí taktéž v závěru základní části zabrat. Nachází se totiž na místě, které znamená odehrání baráže o setrvání v nejvyšší hokejové lize. Na třinácté místo zaručující klidně strávené léto, které obývají hokejisté Litvínova, zatím ztrácí propastných osm bodů.

I hráči Dynama si uvědomují, kde je před závěrečnou částí sezóny tlačí bota. "Musíme zabrat jak na přesilových hrát, tak i oslabeních. Bude to důležité v play off a pokud nebudeme mít dobré přesilovky a oslabení, tak budeme spíš zápasy prohrávat než vyhrávat. Myslím, že je to zodpovědnost nás hráčů, abychom to zlepšili a vyladili. Začíná to zápasem s Kladnem, ale musíme to budovat zápas od zápasu." uvědomuje si útočník Adam Musil, který byl jediným střelcem v zápase proti Liberci.

HC Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice

Pátek, 18:00, Rocknet aréna Chomutov