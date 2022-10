I na západě Čech Mountfield prohrával, nakonec však svoji převahu dokázal přetavit v obrat, kterého tentokrát docílil už ve druhé třetině. „V první třetině jsme měli optický tlak, ale do šancí jsme se nedostávali. Navíc jsme prohrávali, poté jsme si k tomu něco řekli v kabině. Stává se nám to často, i v Berlíně, tam se nám to podařilo otočit, tak jsme doufali, že se to povede i v Plzni. Ve druhé třetině bylo důležité, že jsme ubránili přesilovou hru soupeře. Navíc se nám povedlo vstřelit dva góly a překlopili jsme zápas na naši stranu,“ hodnotil nakonec vítězný zápas hradecký asistent trenéra Petr Svoboda.

Hradec navázal na kanonádu v Berlíně, po dalším obratu vyhrál i v Plzni

Obrat v zápase navíc zařídil Lukáš Pajer, který dával gól na 2:1. Pro devatenáctiletého útočníka šlo o první extraligovou branku. „Je to krásný pocit, dlouho jsem na to myslel a doufal, že to tam padne. Snad jich bude ještě víc,“ culil se po zápase a nezapomenul vyzdvihnout práci Martina Štohanzla, který mu šanci připravil: „Štoha krásně odvedl puk za bránu a já jsem byl sám. Prostě jsem do toho plácl a bylo to tam,“ popsal celou situaci Pajer. Hradci navíc v Plzni vyšel start do třetí třetiny, kdy se velmi brzy prosadili Lalancette a Radovan Pavlík.

Západočeši následně Lvy tlačili, podařilo se jim snížit na 2:4, ale na víc už neměli, navíc střelou do prázdné branky pojistil výhru Mountfieldu Lev. „Ve třetí části jsme dvakrát z ničeho dali dvě branky, poté jsme bohužel zcela přestali hrát. V závěru byla Plzeň lepší, jsme hrozně rádi, že jsme dokázali urvat tři body,“ doplnil svoje hodnocení Svoboda.

ODVETA S BERLÍNEM

Už ve středu se svěřenci trenéra Tomáše Martince představí v posledním zápase skupiny Ligy mistrů. V odvetě doma od 17.30 přivítají německý celek Eisbären Berlín. Postup Hradci už nikdo vzít nemůže, na dálku se tak bude hrát o první místo ve skupině, o které Východočeši zabojují s Frölundou. Tým z Göteborgu se utká s Grenoblem už v úterý.