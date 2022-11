Autory této výjimečné publikace jsou tři mladí lidé. Dva „textaři“ a jedna fotografka. Dá se říct, že v jednoduchosti je krása. Žádné otázky, žádné statistiky. Nechali své respondenty mluvit „sami od sebe“. A výsledek? Prozradili jim, co ještě nikomu…

„Díky našim šestnácti osobnostem se ty jejich příběhy psaly samy. Všechny nám vyšly vstříc a byly k nám zcela otevřené. Svěřily čtenářům své životní osudy, které jsou velice inspirativní,“ podotkl jeden za autorů František Suchan.

„Nejvíce nás překvapilo, jak jsou jednotlivé příběhy legend propojeny. A všichni tři jsme byli fascinováni tím, jak město Pardubice žije (s) hokejem,“ doplňuje kolegu Jakub Hlaváč.

Šestnáct příběhů

Bohuslav Šťastný – Šest titulů

Tomáš Rolinek – Už nikdy

Dominik Hašek – Tradice

Matěj Blümel – Ofsajd

Vladimír Martinec – Lahodit oku diváka

Petr Průcha – Po hlavě

Petr Sýkora – Vděčnost

Jiří Šejba – Teď se ukaž

Jiří Novák – Tak, jak jsem chtěl

Aleš Hemský – Smysl života

Otakar Janecký – Kuřák Janeba

František Musil – Jdu do toho!

Josef Paleček – Zapálit to v nich

Jan Kolář – Jižní tribuna

Evžen Musil – Frajer

Libor Hovorka – Kabina



Autory knihy Dynamo Bez frází jsou František Suchan, Jakub Hlaváč a Jana Mensátorová.

Naprostý unikát

Jedním z příběhů je ten, který převyprávěla pravděpodobně největší (ne výškou) postava pardubického hokeje – Vladimír Martinec.

„Je to naprostý unikát. Autoři prakticky nechtěli nic konkrétního. Ostatní publikace jsou plné fotek, tady jsou spíše texty,“ neskrýval nadšení Vladimír Martinec.

Pardubická desítka, kterou si už nikdo neoblékne se už na jedné knize podílela.

„S panem Jasanským jsme někdy v roce 1982 napsali knihu Můj život s hokejkou. Ale to byla spíše biografie. Navíc v jiné době a tudíž jinak pojatá,“ vzpomíná Martinec.

Dynamo Bez frází ohromilo i vlastníka klubu.

„Nejzajímavější pro mě bylo nahlédnout s legendami našeho klubu do historie. Ať už jejich osobních životů nebo našeho milovaného Dynama. Oslovené osobnosti podle mě mají co říct a hlavně co předat. Každý si může vzít z jejich vyprávění něco jiného,“ okomentoval knihu Petr Dědek.

V knize najdete příběh Dominika Haška, Vladimíra Martince, Tomáše Rolinka či Matěje BlümelaZdroj: Deník/ Zdeněk Zamastil